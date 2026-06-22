స్పేస్ఎక్స్తో బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ చర్చలు.. 20 శాతం పెరిగిన షేరు
ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంలో భాగస్వామ్యం కోసం బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సొల్యూషన్స్ ప్రాథమిక చర్చలు జరుపుతోంది. ఈ వార్తతో సోమవారం నాటి ట్రేడింగ్లో ఈ స్మాల్క్యాప్ స్టాక్ ఏకంగా 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకింది.
గ్లోబల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం 'స్పేస్ఎక్స్' (SpaceX) అంతర్జాతీయ విభాగంతో వ్యాపార అవకాశాల పరిశీలన వార్తలతో దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లో బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సొల్యూషన్స్ (Blue Cloud Softech Solutions) షేర్లు సోమవారం ఉదయం రాకెట్లా దూసుకెళ్లాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతికతలో భాగస్వామ్యం కోసం ప్రాథమిక చర్చలు జరుపుతున్నట్లు కంపెనీ ప్రకటించడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఈ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి పోటీ పడ్డారు. ఫలితంగా బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (BSE)లో ఈ స్టాక్ 20 శాతం అప్పర్ సర్క్యూట్ను తాకి రూ. 21.67 గరిష్ట స్థాయిని నమోదు చేసింది.
ఉదయం 11:07 గంటల సమయంలో బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సొల్యూషన్స్ షేరు ధర 17.00 శాతం లాభంతో రూ. 21.13 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
భారీగా పెరిగిన ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్
షేరు ధర పెరగడంతో పాటు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్స్ కూడా ఊహించని స్థాయిలో నమోదయ్యాయి. బీఎస్ఈలో సోమవారం ఒకే రోజు దాదాపు 1 కోటి ఈక్విటీ షేర్లు చేతులు మారాయి. సాధారణంగా ఈ సంస్థకు సంబంధించి వారం రోజుల సగటు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ 8 లక్షల షేర్లుగా, నెల రోజుల సగటు వాల్యూమ్ 9 లక్షల షేర్లుగా ఉంది. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే నేటి ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
స్పేస్ఎక్స్తో చర్చల వివరాలు
స్పేస్ఎక్స్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతిక రంగంలో ప్రాథమిక, నాన్-బైండింగ్ (పరస్పర నిబంధనలు లేని) వ్యాపార అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ వెల్లడించింది. డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు, సాంకేతిక వ్యవస్థలో వ్యూహాత్మక అవకాశాలను అన్వేషించడంలో భాగంగానే ఈ అడుగు వేసినట్లు జూన్ 22న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లకు సమర్పించిన నివేదికలో సంస్థ పేర్కొంది.
"ప్రస్తుత దశలో కేవలం చర్చలను సులభతరం చేయడానికి, సహకారానికి ఉన్న అవకాశాలను అంచనా వేయడానికి సమాచార మార్పిడి కోసం ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ను మాత్రమే ఏర్పాటు చేసుకున్నాం" అని బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ వివరించింది.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్లు, డిజిటల్ టెక్నాలజీకి పెరుగుతున్న డిమాండ్ తమకు పెద్ద ఎత్తున అవకాశాలను అందిస్తుందని, భావి భాగస్వామ్యం యొక్క సాధ్యసాధ్యాలను అంచనా వేయడమే ఈ చర్చల ముఖ్య ఉద్దేశమని కంపెనీ తెలిపింది.
ఇన్వెస్టర్లకు కంపెనీ స్పష్టత
ఈ చర్చలు ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నాయని, ఇరు పక్షాల మధ్య ఎలాంటి ఖచ్చితమైన లావాదేవీలు, జాయింట్ వెంచర్లు, పెట్టుబడులు లేదా భాగస్వామ్య ఒప్పందాలు జరగలేదని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
"ఈ ప్రాథమిక చర్చలు కేవలం వ్యాపార అవకాశాల పరిశీలన కోసమే. ఇవి ఇరు పక్షాలపై ఎలాంటి చట్టపరమైన బాధ్యతలను మోపవు. భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఒప్పందం కుదిరితే, అది పూర్తి స్థాయి తనిఖీలు (Due diligence), పరస్పర అంగీకారం, అధికారిక పత్రాల నమోదు, కార్పొరేట్ ఆమోదాలు, నిబంధనల అవసరాలకు లోబడి ఉంటుంది" అని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
స్టాక్ గత పనితీరు ఎలా ఉందంటే?
గత కొంతకాలంగా బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేర్లు నష్టాల్లో నడుస్తున్నాయి. గత నెల రోజుల్లో ఈ షేరు విలువ 16 శాతం క్షీణించగా, మూడు నెలల్లో 20 శాతం మేర పడిపోయింది. గత ఆరు నెలల్లో 35 శాతం, రెండేళ్ల కాలంలో 30 శాతానికి పైగా నష్టాలను మూటగట్టుకుంది. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే మాత్రం ఈ స్మాల్క్యాప్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది. గత ఐదేళ్ల కాలంలో ఈ షేరు ఏకంగా 282 శాతం లాభాలను అందించడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More