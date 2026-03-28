Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    BMW India : బీఎండబ్ల్యూలో ‘డ్రిఫ్టింగ్​’ నేర్చుకోవాలా? హైదరాబాద్​ వాసులకు ఇదే బెస్ట్​ ఛాన్స్​..

    BMW M Drift Academy : సాధారణంగా సినిమాల్లో కార్లను రౌండ్‌గా తిప్పుతూ, టైర్ల నుంచి పొగలు వచ్చేలా 'డ్రిఫ్టింగ్' చేయడం చూస్తుంటాం. ఇప్పుడు అటువంటి అద్భుతమైన డ్రైవింగ్ విన్యాసాలను స్వయంగా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ బీఎండబ్ల్యూ ఇండియా కల్పిస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Mar 28, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశంలోని డ్రైవింగ్ ఔత్సాహికుల కోసం బీఎండబ్ల్యూ ఇండియా ఒక ప్రత్యేకమైన, హై-పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్​పీరియెన్స్​ని పరిచయం చేస్తోంది. అదే ‘బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీ’. అడ్రినలిన్ రష్‌తో పాటు ఖచ్చితమైన డ్రైవింగ్ నైపుణ్యాలను మిళితం చేసేలా రూపొందించిన ఈ అకాడమీ, బీఎండబ్ల్యూ సర్టిఫైడ్ ఇన్‌స్ట్రక్టర్ల మార్గదర్శకత్వంలో అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రిఫ్టింగ్ పద్ధతులను నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. నైపుణ్యం, నియంత్రణ కలిసే చోట, అత్యంత సురక్షితమైన- క్రమబద్ధమైన వాతావరణంలో పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవింగ్‌ను ఇక్కడ అన్వేషించవచ్చు. చాలా మంది ఔత్సాహికులకు, కంట్రోల్డ్​ పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవింగ్ ప్రపంచంలోకి ఇది మొదటి అడుగు కానుంది!

    డ్రైవింగ్ ప్రేమికుల కోసం బీఎండబ్ల్యూ బిగ్​ అప్డేట్​..

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీలో చేరడం ఎలా?

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీ కోసం ఎన్‌రోల్‌మెంట్ ప్రక్రియ భారతదేశం అంతటా ఉన్న అధీకృత బీఎండబ్ల్యూ డీలర్‌షిప్‌ల ద్వారా అందుబాటులో ఉంది. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు జోమాటోకి చెందిన డిస్ట్రిక్ట్​ యాప్​ ద్వారా కూడా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. శిక్షణలో ప్రతి ఒక్కరిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించేలా ఇందులో పరిమిత స్లాట్లు మాత్రమే కేటాయించారు. ఈ రెండు రోజుల శిక్షణ అనుభవం కోసం పార్టిసిపేషన్ ఫీజు రూ. 1 లక్షగా నిర్ణయించారు. డ్రైవింగ్ ప్రేమికులకు ఇదొక ప్రత్యేకమైన, లీనమయ్యే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది.

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీ - పూర్తి షెడ్యూల్..

    డ్రైవింగ్​ లవర్స్​కి మరింత చేరువయ్యేలా ఈ అకాడమీని భారతదేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో నిర్వహించనున్నారు:

    బెంగళూరు- ఏప్రిల్ 4-5, 2026, మాన్ఫో కన్వెన్షన్ సెంటర్

    హైదరాబాద్- ఏప్రిల్ 11-12, 2026, ప్రసాద్ మల్టీప్లెక్స్

    చెన్నై- ఏప్రిల్ 18-19, 2026, ఐలాండ్ గ్రౌండ్

    దిల్లీ- మే 1-3, 2026, కంటైనర్ డిపో గ్రౌండ్, ఓఖ్లా

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీ అంటే ఏంటి?

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీ అనేది రెండు రోజుల ప్రోగ్రామ్. ఇందులో బీఎండబ్ల్యూ ఎం2, బీఎండబ్ల్యూ కార్లను ఉపయోగించి 'కంట్రోల్డ్ డ్రిఫ్టింగ్' కళను నేర్పించడంపై దృష్టి సారిస్తారు. ఇది క్లాస్‌రూమ్ ఆధారిత థియరీ, ట్రాక్‌పై విస్తృతమైన హ్యాండ్స్-ఆన్ సెషన్ల కలయికగా ఉంటుంది.

    పాల్గొనేవారికి బీఎండబ్ల్యూ ఎం కార్ల కోర్ డైనమిక్స్‌ను పరిచయం చేస్తూ, క్రమంగా అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవింగ్ టెక్నిక్స్‌లో శిక్షణ ఇస్తారు. వీటిలో డ్రిఫ్ట్‌ను నియంత్రించడం, కొనసాగించడం, థొరాటిల్ మాడ్యులేషన్, డ్రిఫ్ట్ ఎగ్జిట్స్, హాఫ్-సర్కిల్, ఫుల్-సర్కిల్ డ్రిఫ్టింగ్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఫిగర్-ఎయిట్ (8) లేఅవుట్‌పై 'ట్రాన్సిషన్ డ్రిఫ్టింగ్' వంటి సంక్లిష్టమైన విన్యాసాలను కూడా నేర్పిస్తారు. ఈ కరికులం మొత్తం డ్రైవర్లలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, నియంత్రణను పెంపొందించేలా రూపొందించారు.

    సర్టిఫికేట్లు, గౌరవ చిహ్నం..

    ప్రోగ్రామ్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత, పాల్గొనేవారు అధికారిక సర్టిఫికేషన్‌తో పాటు 'Drift Pilot - Red Badge of Honour' పొందుతారు. ఇది వారు సంపాదించిన కొత్త నైపుణ్యాలకు గుర్తింపుగా ఉండటమే కాకుండా, పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవింగ్ ప్రయాణంలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఇది మరింత ఉన్నత స్థాయి ‘డ్రిఫ్ట్ మార్షల్’ స్థాయికి చేరుకోవడానికి పునాది వేస్తుంది.

    బీఎండబ్ల్యూ ఎం ఆఫ్టర్ పార్టీ..

    కేవలం డ్రైవింగ్ అనుభవంతోనే కాకుండా, బీఎండబ్ల్యూ 'ఎం ఆఫ్టర్ పార్టీ'ని కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఇది విశాలమైన 'ఎం లైఫ్‌స్టైల్'ను వేడుక చేస్తుంది. డ్రిఫ్టింగ్ అభిమానులు, ఔత్సాహికులందరినీ ఒకచోట చేర్చి సంగీతం, గౌర్మెట్ భోజన అనుభవాలు, లైవ్ డ్రిఫ్ట్ షోలతో ఈ సాయంత్రాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దుతారు. ఈ ఆఫ్టర్ పార్టీ ఎంట్రీ పాస్‌లను కేవలం జోమాటోలోని డిస్ట్రిక్ట్​ ద్వారా మాత్రమే కొనుగోలు చేయవచ్చు.

    తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. బీఎండబ్ల్యూ ఎం డ్రిఫ్ట్ అకాడమీలో పాల్గొనడానికి ఎంత ఫీజు చెల్లించాలి? ఇందులో ఏయే కార్లను ఉపయోగిస్తారు?

    ఈ రెండు రోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం కోసం పార్టిసిపేషన్ ఫీజును రూ. 1 లక్షగా నిర్ణయించారు. ఈ శిక్షణలో పాల్గొనేవారు బీఎండబ్ల్యూ అత్యంత శక్తివంతమైన మోడళ్లయిన బీఎండబ్ల్యూ ఎం2, బీఎండబ్ల్యూ ఎం4 కార్లను ఉపయోగించి డ్రిఫ్టింగ్ మెళకువలను నేర్చుకోవచ్చు.

    2. శిక్షణ పూర్తి చేసిన తర్వాత లభించే 'రెడ్ బ్యాడ్జ్ ఆఫ్ ఆనర్' ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

    శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వారికి లభించే 'Drift Pilot - Red Badge of Honour' అనేది వారి డ్రిఫ్టింగ్ నైపుణ్యానికి అధికారిక గుర్తింపు. ఇది కేవలం సర్టిఫికేట్ మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తులో బీఎండబ్ల్యూ నిర్వహించే మరింత ఉన్నత స్థాయి శిక్షణ అయిన ‘డ్రిఫ్ట్ మార్షల్’ ప్రోగ్రామ్‌కు అర్హత సాధించడానికి ఇది ఒక పునాదిగా పనిచేస్తుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes