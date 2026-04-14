Budget Smartphone : రూ. 15వేల కన్నా తక్కువ ధరకే 6300ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ స్మార్ట్ఫోన్- ఫీచర్లు అదుర్స్!
Redmi A7 Pro 5G : రెడ్మీ నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ సెగ్మెంట్లోకి అడుగుపెట్టింది. దాని పేరు రెడ్మీ ఏ7 ప్రో. తక్కువ ధరలో లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీ, మంచి పర్ఫార్మెన్స్తో కూడిన గ్యాడ్టెస్ కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ మీకోసం..
Redmi A7 Pro price in India : బడ్జెట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ విభాగంలో పోటీని పెంచుతూ షావోమీ తన తాజా మోడల్ రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీని ఇటీవలే భారత్లోకి తీసుకొచ్చింది. కేవలం ధర మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఫోన్లో అందించిన బ్యాటరీ సామర్థ్యం, లాంగ్ టర్మ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ఇప్పుడు టెక్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మొబైల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ- ధర, లభ్యత..
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉండనుంది:
4 జీబీ + 64 జీబీ: రూ. 11,499
4 జీబీ + 128 జీబీ: రూ. 12,499
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఏప్రిల్ 15 నుంచి అమెజాన్, షావోమీ అధికారిక వెబ్సైట్లలో విక్రయానికి రానుంది. మిస్ట్ బ్లూ, బ్లాక్, సన్సెట్ ఆరెంజ్ రంగుల్లో ఈ ఫోన్ లభిస్తుంది.
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ- స్పెసిఫికేషన్స్..
|Display
|6.9-inch HD+ LCD, 120Hz refresh rate
|Processor
|Unisoc T8300 (6nm, up to 2.2GHz)
|RAM & Storage
|4GB RAM, up to 128GB storage (UFS 2.2)
|Rear Camera
|32MP dual camera setup
|Front Camera
|8MP selfie camera
|Battery
|6,300mAh
|Charging
|15W wired, 7W reverse wired charging
|OS
|Android 16-based HyperOS 3 (4 OS upgrades, 6 years security updates)
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ- భారీ బ్యాటరీ..
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని 6.9- ఇంచ్ భారీ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే. దీనికి 120 హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్ తోడు కావడంతో స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ అనుభవం చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 6,300ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. ఈ సెగ్మెంట్లో ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉండటం ఇదే మొదటిసారి.
ఛార్జింగ్: 15డబ్ల్యూ ఛార్జింగ్తో పాటు 7డబ్ల్యూ రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది. అంటే, మీ ఫోన్ ద్వారా ఇతర చిన్న చిన్న గాడ్జెట్లను (ఇయర్బడ్స్ వంటివి) ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ- పర్ఫార్మెన్స్, కెమెరా..
ఈ రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్ యూనీఎస్ఓసీ టీ8300 (6ఎన్ఎం) ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 2.2జీహెచ్జెడ్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. కెమెరా విభాగంలో వెనుకవైపు 32ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, ముందు భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 8ఎంపీ కెమెరాను అందించారు. సాధారణ ఫోటోగ్రఫీ అవసరాలకు ఇది సరిపోతుంది.
రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ- సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో 'గేమ్ ఛేంజర్'!
సాధారణంగా బడ్జెట్ ఫోన్లకు ఒకటి లేదా రెండు ఏళ్ల అప్డేట్స్ మాత్రమే లభిస్తాయి. కానీ రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ విషయంలో షావోమీ భారీ హామీ ఇచ్చింది!
ఓఎస్ అప్డేట్స్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హైపర్ఓఎస్ 3పై పనిచేసే ఈ ఫోన్కు 4 ఏళ్ల మేజర్ ఓఎస్ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి.
సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్: ఏకంగా 6 ఏళ్ల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ఇస్తామని కంపెనీ ప్రకటించింది.
ఏఐ ఫీచర్లు: గూగుల్ జెమినీ ఇంటిగ్రేషన్, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. రెడ్మీ ఏ7 ప్రో 5జీ ప్రారంభ ధర ఎంత?
భారత్లో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 11,499 (4GB+64GB వేరియంట్).
2. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది?
6,300mAh భారీ బ్యాటరీ కావడంతో, సాధారణ వినియోగదారులకు రెండు రోజుల పాటు బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
3. ఇందులో 5జీ సపోర్ట్ ఉందా?
అవును, ఇది యూనిసోక్ టీ8300 చిప్సెట్తో కూడిన 5జీ స్మార్ట్ఫోన్.
4. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ఎన్ని ఏళ్లు వస్తాయి?
షావోమీ ఈ ఫోన్కు 4 ఏళ్ల ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్స్, 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను ప్రామిస్ చేసింది.
