    మార్కెట్లో మళ్ళీ మెరిసిన పసిడి: MCXలో పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఇదే!

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలహీనపడటంతో భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో శుక్రవారం ఉదయం బంగారం, వెండి ధరలు పుంజుకున్నాయి. జూన్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ 1% పెరిగి రూ. 1,43,829 వద్ద ట్రేడవుతుండగా, యుద్ధ మేఘాల మధ్య ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు కనిపిస్తున్నాయి.

    Published on: Mar 27, 2026 9:24 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో డాలర్ విలువ స్వల్పంగా తగ్గడంతో శుక్రవారం (మార్చి 27) ఉదయం భారతీయ కమోడిటీ మార్కెట్ (MCX)లో పసిడి ధరలు మళ్లీ పుంజుకున్నాయి. గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్న ధరలు, 'వాల్యూ బయింగ్' (తక్కువ ధరలో కొనుగోళ్లు) పెరగడంతో ఒక్కసారిగా ఊపందుకున్నాయి.

    మార్కెట్లో మళ్ళీ మెరిసిన పసిడి: MCXలో పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు (AFP)
    ఎంసీఎక్స్ ధరల వివరాలు:

    శుక్రవారం ఉదయం ట్రేడింగ్‌లో MCX గోల్డ్ జూన్ ఫ్యూచర్స్ దాదాపు 1 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ. 1,43,829 కు చేరుకుంది. అటు వెండి కూడా తన జోరును ప్రదర్శించింది. మే నెల వెండి కాంట్రాక్టులు సుమారు 2 శాతం మేర పెరిగి కేజీ రూ. 2,23,978 వద్ద ట్రేడవుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10 శాతం తగ్గడం, విదేశీ కరెన్సీల్లో బంగారం ధర కాస్త చౌకగా మారడం పసిడి డిమాండ్‌ను పెంచింది.

    యుద్ధం.. చమురు.. బంగారం:

    నిజానికి ఈ మార్చి నెల పసిడి ప్రియులకు ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్‌లా మారింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం, పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు మార్కెట్‌ను తీవ్రంగా ఊపేస్తున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో, డాలర్ బలపడి బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి పెంచింది. ఎంసీఎక్స్ గణాంకాల ప్రకారం, ఈ మార్చి నెలలో ఇప్పటివరకు దేశీయ స్పాట్ గోల్డ్ ధరలు దాదాపు 9 శాతం తగ్గాయి.

    నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిపై జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కమోడిటీ రీసెర్చ్ హెడ్ హరీష్ వి విశ్లేషిస్తూ.. "ధరలు కాస్త కోలుకున్నప్పటికీ, పాత రికార్డులను అధిగమించడం ప్రస్తుతానికి కష్టమే. భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు పసిడికి సానుకూలంగా ఉన్నా, డాలర్ బలంగా ఉండటం ధరల పెరుగుదలకు అడ్డుకట్ట వేస్తోంది" అని అభిప్రాయపడ్డారు.

    ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ నిపుణుడు జతీన్ త్రివేది ఈ పెరుగుదలను కేవలం 'రిలీఫ్ ర్యాలీ'గా (తాత్కాలిక ఊరట) అభివర్ణించారు. "హార్ముజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభంపై స్పష్టత లేకపోవడం మార్కెట్‌లో రిస్క్ ఇంకా తగ్గలేదని సూచిస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధరలు రూ. 1,35,000 నుండి రూ. 1,55,000 మధ్య ఊగిసలాడే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. ఈరోజు బంగారం ధర పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో డాలర్ ఇండెక్స్ 0.10% మేర తగ్గడం వల్ల ఇతర కరెన్సీల్లో బంగారం ధర తక్కువగా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఇన్వెస్టర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపారు (Value Buying), ఫలితంగా ధరలు పెరిగాయి.

    2. యుద్ధం బంగారం ధరలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తోంది?

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు సరఫరాకు ఆటంకం ఏర్పడి ధరలు పెరుగుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది, ఇది సాధారణంగా బంగారానికి రక్షణగా (Safe Haven) మారుతుంది. అయితే అదే సమయంలో డాలర్ బలపడితే బంగారం ధర తగ్గుతుంది.

    3. రానున్న రోజుల్లో బంగారం ధర ఎంత ఉండొచ్చు?

    మార్కెట్ నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే బంగారం ధర రూ. 1,35,000 నుండి రూ. 1,55,000 మధ్య ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు లోబడి ఉంటుంది. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    News/News/మార్కెట్లో మళ్ళీ మెరిసిన పసిడి: MCXలో పెరిగిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కారణం ఇదే!
