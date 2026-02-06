Edit Profile
    రూ. 15,999కే Samsung Galaxy A07- 6000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరాతో..

    శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ ఏ-సిరీస్‌లో భాగంగా 'గెలాక్సీ ఏ07 5జీ'ని భారత్‌లో విడుదల చేసింది. 6,000ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ, 50ఎంపీ కెమెరా, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్‌తో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 15,999గా ఉంది.

    Published on: Feb 06, 2026 7:35 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్, తన స్మార్ట్‌ఫోన్ పోర్ట్‌ఫోలియోను విస్తరిస్తూ భారత్‌లో 'శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ07 5జీ'ని విడుదల చేసింది. ఈ సరికొత్త హ్యాండ్‌సెట్ ప్రస్తుతం కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. ఇది రెండు ర్యామ్, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో, మూడు విభిన్న రంగుల్లో లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ విశేషాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ07..
    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ07..

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ07 5జీ: ధర, లభ్యత..

    భారత మార్కెట్​లో శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ07 5జీ బేస్ వేరియంట్ (4జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్) ధర రూ. 15,999 గా నిర్ణయించారు. అలాగే, టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ (6జీబీ ర్యామ్​ + 128జీబీ స్టోరేజ్) ధర రూ. 17,999 గా ఉంది. ఇంట్రడక్టరీ ఆఫర్ కింద, ఎస్‌బీఐ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి రూ. 1,000 తక్షణ క్యాష్‌బ్యాక్‌ను కంపెనీ అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రస్తుతం శాంసంగ్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా లైట్ వైలెట్, లైట్ గ్రీన్, బ్లాక్ రంగుల్లో లభిస్తోంది.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ07- స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు..

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ07 5జీ స్మార్ట్​ఫోన్​ ఒక డ్యూయల్ సిమ్ హ్యాండ్‌సెట్, ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత వన్ యూఐ 8పై నడుస్తుంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ 6.7 ఇంచ్​ హెచ్​డీ+ (720x1,600 పిక్సెల్స్) ఐపీఎస్​ ఎల్​సీడీ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120హెచ్​జెడ్​ రిఫ్రెష్ రేట్, 16 మిలియన్ రంగులు, 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది, దీని పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ 2.4జీహెచ్​జెడ్​గా ఉంది. ఇది 6జీబీ వరకు ర్యామ్, 128జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంది.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ07- కెమెరా పనితీరు..

    కెమెరాల విషయానికి వస్తే, గెలాక్సీ ఏ07 5జ వెనుక భాగంలో పిల్‌-షేప్డ్ మాడ్యూల్‌లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిలో ఆటో ఫోకస్, 10ఎక్స్​ డిజిటల్ జూమ్ సామర్థ్యం కలిగిన 50 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్​/1.8) ప్రధాన కెమెరా ఉంది. దీనితో పాటు 2 మెగాపిక్సెల్ (ఎఫ్​/2.4) రియర్ డెప్త్ సెన్సార్‌ను కూడా అందించారు. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ (f/2.0) కెమెరా ఉంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ద్వారా 1080పీ/30 ఎఫ్​పీఎస్​ వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.

    శాంసంగ్​ గెలాక్సీ ఏ07- బ్యాటరీ, కనెక్టివిటీ..

    శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ07 5జీలో 6,000ఎంఏహెచ్​ భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 25డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. కనెక్టివిటీ పరంగా ఇది 5జీ, 4జీ ఎల్​టీఈ, వై-ఫై, బ్లూటూత్ 5.3, యూఎస్‌బీ టైప్-సి పోర్ట్, జీపీఎస్, గ్లోనాస్, బైడూ, గెలీలియో, క్యూజెడ్​ఎస్​ఎస్​ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ సెన్సార్ల జాబితాలో యాక్సిలరోమీటర్, సెక్యూరిటీ కోసం ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, గైరోస్కోప్, జియోమాగ్నెటిక్ సెన్సార్, లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ కొలతలు 167.4x77.4x8.2ఎంఎం గా ఉండగా, బరువు సుమారు 199 గ్రాములు ఉంటుంది.

