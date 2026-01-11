Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    సంక్రాంతికి షాపింగ్​ చేస్తున్నారా? ఈ క్రెడిట్​ కార్డులతో భారీగా డబ్బులు ఆదా..

    ఈ సంక్రాంతికి షాపింగ్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! కొన్ని క్రెడిట్​ కార్డులు ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​పై అదిరిపోయే బెనిఫిట్స్​ని ఇస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా మీరు భారీగా డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jan 11, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సంక్రాంతి 2026 సమీపిస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే చాలా మంది తమ బ్యాగులు సద్దుకుని సొంతూళ్లకు కూడా వెళ్లిపోయారు. అయితే, సంక్రాంతి అంటే కేవలం కైట్లు, పిండి వంటలు, కోడి పందేలే కాదు.. షాపింగ్​ కూడా! పండుగ వేళ కొత్త బట్టలు, కొత్త వస్తువులు కొనేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. మరి మీరు పండుగ షాపింగ్​ చేయాలని ప్లాన్​ చేస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​కి సంబంధించి కొన్ని బెస్ట్​ క్రెడిట్​ కార్డులు, వాటి బెనిఫిట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి. అంతేకాదు, కొన్నింటిలో బుక్​మైషో, స్విగ్గీ, జొమాటో ఆర్డర్లపైనా డిస్కౌంట్లు లభిస్తున్నాయి. వీటి ద్వారా మీరు చాలా డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

    ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​కి బెస్ట్​ క్రెడిట్​ కార్డులు..
    ఆన్​లైన్​ షాపింగ్​కి బెస్ట్​ క్రెడిట్​ కార్డులు..

    సంక్రాంతి 2026 షాపింగ్​: ఈ క్రెడిట్​ కార్డులతో భారీగా డబ్బులు ఆదా..

    1. హెచ్​డీఎఫ్​సీ మిలీనియల్​ క్రెడిట్​ కార్డు-
    • అమెజాన్​, ఫ్లిప్​కార్ట్​, మింత్రాలో కొనుగోళ్లపై 5శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.
    • బుక్​మైషో, జొమాటో ఆర్డర్లపైనా 5శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.
    • ఇతర కేటగిరీల్లో కొనుగోళ్లపై 1శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.

    ఇతర వివరాలు:

    స్విగ్గీ డైనౌట్​పై 10శాతం అదనపు డిస్కౌంట్​.

    రూ. 400 నుంచి రూ. 5వేల ఇంధన ఖర్చులపై 1శాతం సర్​ఛార్జ్​ తగ్గింపు.

    క్రెడిట్​ కార్డు జాయినింగ్​ ఫీజు- రూ. 1000, వార్షిక ఫీజు రూ. 1000

    2. హెచ్​డీఎఫ్​సీ మనీబ్యాక్​+ క్రెడిట్​ కార్డు-

    • ఫ్లిప్​కార్ట్​, అమెజాన్​, రిలయన్స్​ స్మార్ట్​ సూపర్​ స్టోర్​ కొనుగోళ్లపై 10ఎక్స్​ క్యాష్​పాయింట్స్​.
    • స్విగ్గీ, బిగ్​బాస్కెట్​పై 10ఎక్స్​ క్యాష్​పాయింట్స్​.
    • ఇతర కేటగిరీల్లో ఖర్చులపై (కనీసం రూ. 150) 2ఎక్స్​ క్యాష్​పాయింట్స్​
    • ప్రతియేటా రూ. 2000 వరకు గిఫ్ట్​ వోచర్​.

    ఇతర వివరాలు:

    వెల్కమ్​ బెనిఫిట్​ కింద 500 క్యాష్​పాయింట్స్​ ఫ్రీ.

    ఈ క్రెడిట్​ కార్డు జాయినింగ్​ ఫీజు- రూ. 500, వార్షిక ఫీజు- రూ. 500

    3. ఫ్లిప్​కార్ట్​ యాక్సిస్​ బ్యాంక్​ క్రెడిట్​ కార్డు-

    • మింత్రాలో కొనుగోళ్లపై 7.5శాతం వరకు క్యాష్​బ్యాక్​.
    • ఫ్లిప్​కార్ట్​, క్లియర్​ట్రిప్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​పై 5శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.

    ఇతర వివరాలు:

    ఇతర ఖర్చులపై 1శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.

    ఫ్లిప్​కార్ట్​, స్లిగ్గీ నుంచి రూ. 600 వరకు యాక్టివేషన్​ బెనిఫిట్స్​.

    రూ. 400 నుంచి రూ. 4వేల ఇంధన ఖర్చులపై 1శాతం సర్​ఛార్జ్​ తగ్గింపు.

    ఈ క్రెడిట్​ కార్డు జాయినింగ్​ ఫీజు- రూ. 500, వార్షిక ఫీజు- రూ. 500

    4. ఎస్బీఐ సింప్లీక్లిక్​ క్రెడిట్​ కార్డు-

    • మింత్రా కొనుగోళ్లపై 10ఎక్స్​ రివార్డ్​ పాయింట్స్​.
    • బుక్​మైషో, స్విగ్గీ ఆర్డర్లపై 10ఎక్స్​ రివార్డ్​ పాయింట్స్​.
    • జాయినింగ్​ ఫీ పేమెంట్​ చేస్తే రూ. 500 విలువ చేసే అమెజాన్​ ఇండియా గిఫ్ట్​ కార్డు ఫ్రీ.

    ఇతర వివరాలు:

    ఇతర కేటగిరీల్లో కొనుగోళ్లపై (కనీసం రూ. 100) 1 రివార్డ్​ పాయింట్​

    కార్డు ద్వారా రూ. 1లక్ష, రూ. 2లక్షలు ఖర్చు చేస్తే క్లియర్​ట్రిప్​, యాత్రా నుంచి రూ. 2వేలు విలువ చేసే ఈ-వోచర్లు.

    కార్డు ద్వారా రూ. 1లక్ష కన్నా ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే వార్షిక రుసుము 0.

    ఈ క్రెడిట్​ కార్డు జాయినింగ్​ ఫీజు- రూ. 499, వార్షిక ఫీజు- రూ. 499

    5. క్యాష్​బ్యాక్​ ఎస్బీఐ కార్డు-

    • అన్ని ఆన్​లైన్​ ట్రాన్సాక్షన్స్​పై 5శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.
    • ఆఫ్​లైన్​ స్టోర్స్​లో ట్రాన్సాక్షన్స్​పై 1శాతం క్యాష్​బ్యాక్​.

    ఇతర వివరాలు:

    ప్రతి నెల రూ. 5వేల వరకు క్యాష్​బ్యాక్​.

    కార్డు ద్వారా ప్రతియేటా రూ. 2లక్షలు ఖర్చు చేస్తే వార్షిక రుసుమును తిరిగి చెల్లిస్తారు.

    ఈ క్రెడిట్​ కార్డు జాయినింగ్​ ఫీజు- రూ. 999, వార్షిక ఫీజు- రూ. 999

    * ఆయా క్రెడిట్​ కార్డులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు సంబంధిత బ్యాంకులకు సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.

    (గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. క్రెడిట్​ కార్డు వినియోగం రిస్కీ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.)

    recommendedIcon
    News/News/సంక్రాంతికి షాపింగ్​ చేస్తున్నారా? ఈ క్రెడిట్​ కార్డులతో భారీగా డబ్బులు ఆదా..
    News/News/సంక్రాంతికి షాపింగ్​ చేస్తున్నారా? ఈ క్రెడిట్​ కార్డులతో భారీగా డబ్బులు ఆదా..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes