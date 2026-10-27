Arnab cyclone : 53 రైళ్లు రద్దు, 4 రాష్ట్రాల్లో హై అలర్ట్.. దూసుకొస్తున్న అర్నబ్ తుపాను!
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర రూపం దాల్చిన 'అర్నబ్' తుపాను అక్టోబర్ 28న ఏపీలోని బాపట్ల-విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటనుందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో ఏపీ, తెలంగాణల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం 5 రాష్ట్రాలు, పుదుచ్చేరికి హై అలర్ట్ ఇచ్చింది. అర్నబ్ అప్డేట్స్ ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బంగాళాఖాతం తీవ్ర అల్లోకల్లోలంగా మారింది! తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ‘అర్నబ్’ తుపాను అత్యంత వేగంగా పశ్చిమ దిశగా ప్రయాణిస్తూ తీవ్ర తుపానుగా మారినట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ప్రకటించింది. మరికొన్ని గంటల్లో ఇది ‘అత్యంత తీవ్ర తుపాను’గా రూపాంతరం చెంది, అక్టోబర్ 28వ తేదీన (మంగళవారం) ఉదయం నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీరాన్ని తాకనుందని వెల్లడించింది.
ఈ బలమైన అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణపై తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది. ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలతో పాటు పుదుచ్చేరి ప్రాంతానికి హై అలర్ట్ జారీ చేసింది. తుపాను తీవ్రతను దృష్ట్యా ముందస్తు ఉపశమన చర్యలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు శరవేగంగా చేపడుతున్నాయి.
ఈ తుపానుకు 'అర్నబ్' అనే పేరును బంగ్లాదేశ్ ప్రతిపాదించింది. బెంగాలీ భాషలో 'అర్నాబ్' అంటే సముద్రం లేదా మహాసముద్రం అని అర్థం.
బాపట్ల - విశాఖపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం!
వాతావరణ కేంద్రం వివరాల ప్రకారం.. ఈ అర్నబ్ తుపాను ప్రస్తుతం విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 490 కిలోమీటర్లు, కాకినాడకు 560 కిమీ, బాపట్లకు 730 కిమీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉండి, గంటకు 17 కిమీ వేగంతో తీరం వైపు వస్తోంది. ఇది అక్టోబర్ 28న బాపట్ల, విశాఖపట్నం మధ్య, యానాం సమీపంలో తీరాన్ని దాటవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
తీరం దాటే సమయంలో సముద్రంలో గంటకు 115 నుంచి 125 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. గాలి వేగం పెరిగినప్పుడు గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వరకు బీభత్సం సృష్టించే ప్రమాదం ఉంది. ఈ గాలుల ధాటికి చెట్లు కూలిపోవడం, విద్యుత్ స్తంభాలు ధ్వంసమవడం, పెంకుటిళ్లు, రేకుల ఇళ్లు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది.
53 రైళ్లు రద్దు: సురక్షిత ప్రాంతాలకు రైల్వే సర్వీసులు
తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే అప్రమత్తమైంది. అక్టోబర్ 27, 28 తేదీల్లో (మంగళ, బుధవారాల్లో) నడిచే 53 రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేసినట్లు ప్రకటించింది.
ముఖ్యంగా విజయవాడ, రాజమండ్రి, మచిలీపట్నం, నరసాపురం, భీమవరం, కాకినాడ పోర్ట్, గుంటూరు, విశాఖపట్నం మార్గాల్లో వెళ్లే పలు రైలు సర్వీసులు నిలిచిపోయాయి. ప్రయాణికుల కోసం విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో 24/7 హెల్ప్ డెస్క్లు, టికెట్ రీఫండ్ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ట్రాక్లు, వంతెనలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేసేందుకు ప్రత్యేక గస్తీ సిబ్బందిని నియమించారు.
దిల్లీలో 'నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్' అత్యవసర సమావేశం
పరిస్థితి తీవ్రతను సమీక్షించేందుకు క్యాబినెట్ కార్యదర్శి టీవీ సోమనాథన్ నేతృత్వంలో 'నేషనల్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ' (ఎన్సీఎంసీ) అత్యవసరంగా సమావేశమైంది. ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను ఇప్పటికే సమస్యాత్మక తీర ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారత ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, కోస్ట్ గార్డ్ బృందాలు ఏ క్షణంలోనైనా సహాయక చర్యల్లో పాల్గొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
సముద్రం అల్లోకల్లోలంగా ఉండటంతో అక్టోబర్ 29 వరకు మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లకూడదని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష: ఏపీ వ్యాప్తంగా కంట్రోల్ రూమ్లు
అర్నబ్ తుపాను నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తూ.. తీరప్రాంత జిల్లాల కలెక్టర్లు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. జిల్లా స్థాయి కంట్రోల్ రూమ్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ముందస్తు చర్యలు: తీర ప్రాంతాల్లోని నిండు గర్భిణులను ముందస్తుగా సురక్షిత ఆసుపత్రులకు తరలిస్తున్నారు.
విద్యుత్ పునరుద్ధరణ: గాలివానకు విద్యుత్ స్తంభాలు కూలిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరించేందుకు ఏపీ విద్యుత్ శాఖ 25,000 కొత్త విద్యుత్ స్తంభాలను సిద్ధంగా ఉంచింది.
సైన్యం సిద్ధం: విశాఖపట్నంలో నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ బృందాలు సముద్రంలో నిఘా పెంచాయి.
తెలంగాణ సహా ఇతర రాష్ట్రాలపై ప్రభావం..
ఈ అర్నబ్ తుపాను ప్రభావం కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం కాకుండా పొరుగున ఉన్న తెలంగాణపై కూడా భారీగా పడనుంది.
తెలంగాణ వర్షాలు: తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో అక్టోబర్ 27, 28, 29 తేదీల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురుగాలుల వర్షాలు లేదా అత్యంత భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
ఒడిశా, బెంగాల్: ఒడిశాలోని గంజాం, గజపతి, రాయగడ, మల్కన్గిరి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్, ఝార్ఖండ్, బీహార్, తూర్పు ఉత్తరప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి పరిధిలోని చెన్నై, కారైకాల్, పాంబన్ తదితర 9 ప్రధాన ఓడరేవుల్లో 10వ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక సూచికలను ఎగరవేశారు. తీరప్రాంత ప్రజలు అనవసరంగా బయటకు రాకుండా అధికారుల సూచనలను పాటించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More