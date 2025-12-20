Edit Profile
    డిసెంబర్​లో స్కోడా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు- రూ. 6లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​..

    స్కోడా సంస్థ ఈ డిసెంబర్​కి సంబంధించిన డిస్కౌంట్ల వివరాలను వెల్లడించింది. పోర్ట్​ఫోలియోలోని బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడల్స్​పై తగ్గింపులను ప్రకటించింది స్కౌడా. అత్యధికంగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​ పొందవచ్చు.

    Published on: Dec 20, 2025 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    2025 సంవత్సరం ముగుస్తున్న వేళ, ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ వాహనాలపై భారీ ఇయర్​ ఎండ్​ డిస్కౌంట్లను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దిగ్గజ ఆటోమొబైల్​ సంస్థ స్కోడా కూడా అదిరిపోయే ఆఫర్లతో కస్టమర్ల ముందుకొచ్చింది. తమ పోర్ట్​ఫోలియోలోని కొడియాక్, కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా వంటి బెస్ట్​ సెల్లింగ్​ మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​ని అందిస్తోంది.

    స్కోడా కార్లపై డిస్కౌంట్లు
    స్కోడా కార్లపై డిస్కౌంట్లు

    అయితే, ఈ ఆఫర్లు డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ డిసెంబర్​లో ఏ స్కోడా మోడల్‌పై ఎంత డిస్కౌంట్ లభిస్తోందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    డిసెంబర్​లో స్కోడా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు..

    1. స్కోడా కుషాక్-

    స్కోడా కుషాక్ కొనుగోలుపై కంపెనీ రూ. 3.25 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.

    ధర: రూ. 10.61 లక్షల నుంచ రూ. 18.43 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ఫీచర్లు: ఇది 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ టీఎస్‌ఐ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, 7-స్పీడ్ డీఎస్‌జీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్స్​ కూడా ఉన్నాయి.

    2. స్కోడా స్లావియా-

    ఈ స్టైలిష్ సెడాన్‌పై రూ. 2.25 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.

    ధర: రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 17.70 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ఫీచర్లు: కుషాక్ లాగే ఇందులో కూడా 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. దీని గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు కూడా కుషాక్ మాదిరిగానే ఉంటాయి.

    3. స్కోడా కైలాక్-

    స్కోడా బ్రాండ్ నుంచి లభిస్తున్న అత్యంత సరసమైన కారు ఇదే. దీనిపై రూ. 75,000 వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.

    ధర: రూ. 7.55 లక్షల నుంచి రూ. 12.80 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ఫీచర్లు: ఇది కేవలం 1.0-లీటర్ ఇంజిన్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌ను జతచేశారు.

    4. స్కోడా కొడియాక్-

    స్కోడా కంపెనీకి చెందిన ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎస్‌యూవీ కొడియాక్ పై భారీగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ లభిస్తున్నాయి.

    ధర: రూ. 39.99 లక్షల నుంచి రూ. 45.96 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).

    ప్రత్యేక ఆఫర్: ఈ డిస్కౌంట్‌తో పాటు, 4 ఏళ్ల పాటు ఉచిత 'సూపర్ కేర్ మెయింటెనెన్స్' ప్యాకేజీని కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.

    పూర్తి వివరాల కోసం వినియోగదారులు తమ సమీపంలోని అధీకృత డీలర్‌షిప్‌ను సంప్రదించవచ్చు.

    ఇతర కార్ల సంస్థలు ఇస్తున్న డిస్కౌంట్లు..

    భారీ ఇయర్​ ఎండ్​ ఆఫర్స్​ ఇస్తున్న ఆటోమొబైల్​ సంస్థల జాబితాలో మారుతీ సుజుకీ కూడా ఉంది. అరెనా నుంచి నెక్సా వరకు అనేక మోడల్స్​పై ఈ డిసెంబర్​ 2025లో దాదాపు రూ. 2.2 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్​ని అందిస్తోంది.

    ఈ బెనిఫిట్స్​లో డైరక్ట్​ క్యాష్​ డిస్కౌంట్​ , ఎక్స్​ఛేంజ్​ లేదా స్క్రాపేజ్ బోనస్‌లు, కార్పొరేట్ లేదా సంస్థాగత పథకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం ప్రత్యేక ఆఫర్లు వంటివి ఉన్నాయి.

    అయితే, ఈ బెనిఫిట్స్​ అనేవి మోడల్, వేరియంట్, డీలర్‌షిప్, ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    ఇక హోండా కూడా ఈ డిసెంబర్​లో బెనిఫిట్స్​ ఇస్తోంది. హోండా ఎలివేట్​ టాప్-స్పెక్ జెడ్​ఎక్స్​ వేరియంట్‌ (మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌లు) కొనుగోలు చేసే వారికి గరిష్టంగా రూ. 1.36 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    హోండా సిటీ సెడాన్​ ఎస్​వీ, వీ, వీఎక్స్​ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లపై: గరిష్టంగా రూ. 1.22 లక్షల విలువైన ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నారు.

    పూర్తి వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    © 2025 HindustanTimes