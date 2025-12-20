డిసెంబర్లో స్కోడా కార్లపై భారీ డిస్కౌంట్లు- రూ. 6లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్..
స్కోడా సంస్థ ఈ డిసెంబర్కి సంబంధించిన డిస్కౌంట్ల వివరాలను వెల్లడించింది. పోర్ట్ఫోలియోలోని బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్స్పై తగ్గింపులను ప్రకటించింది స్కౌడా. అత్యధికంగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ పొందవచ్చు.
2025 సంవత్సరం ముగుస్తున్న వేళ, ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థలు తమ వాహనాలపై భారీ ఇయర్ ఎండ్ డిస్కౌంట్లను ప్రకటిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దిగ్గజ ఆటోమొబైల్ సంస్థ స్కోడా కూడా అదిరిపోయే ఆఫర్లతో కస్టమర్ల ముందుకొచ్చింది. తమ పోర్ట్ఫోలియోలోని కొడియాక్, కైలాక్, కుషాక్, స్లావియా వంటి బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడళ్లపై ఏకంగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ని అందిస్తోంది.
అయితే, ఈ ఆఫర్లు డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ డిసెంబర్లో ఏ స్కోడా మోడల్పై ఎంత డిస్కౌంట్ లభిస్తోందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
- స్కోడా కుషాక్-
స్కోడా కుషాక్ కొనుగోలుపై కంపెనీ రూ. 3.25 లక్షల వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది.
ధర: రూ. 10.61 లక్షల నుంచ రూ. 18.43 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఫీచర్లు: ఇది 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ టీఎస్ఐ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్, 7-స్పీడ్ డీఎస్జీ గేర్బాక్స్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
2. స్కోడా స్లావియా-
ఈ స్టైలిష్ సెడాన్పై రూ. 2.25 లక్షల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది.
ధర: రూ. 10 లక్షల నుంచి రూ. 17.70 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఫీచర్లు: కుషాక్ లాగే ఇందులో కూడా 1.0-లీటర్, 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. దీని గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లు కూడా కుషాక్ మాదిరిగానే ఉంటాయి.
3. స్కోడా కైలాక్-
స్కోడా బ్రాండ్ నుంచి లభిస్తున్న అత్యంత సరసమైన కారు ఇదే. దీనిపై రూ. 75,000 వరకు ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
ధర: రూ. 7.55 లక్షల నుంచి రూ. 12.80 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ఫీచర్లు: ఇది కేవలం 1.0-లీటర్ ఇంజిన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను జతచేశారు.
4. స్కోడా కొడియాక్-
స్కోడా కంపెనీకి చెందిన ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్యూవీ కొడియాక్ పై భారీగా రూ. 6 లక్షల వరకు బెనిఫిట్స్ లభిస్తున్నాయి.
ధర: రూ. 39.99 లక్షల నుంచి రూ. 45.96 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్).
ప్రత్యేక ఆఫర్: ఈ డిస్కౌంట్తో పాటు, 4 ఏళ్ల పాటు ఉచిత 'సూపర్ కేర్ మెయింటెనెన్స్' ప్యాకేజీని కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.
పూర్తి వివరాల కోసం వినియోగదారులు తమ సమీపంలోని అధీకృత డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు.
