    13 ఏళ్ల సవతి కూతురిపై తండ్రి పైశాచికత్వం.. గర్భవతిని చేసిన నిందితుడి అరెస్టు

    ఢిల్లీలో మానవత్వం సిగ్గుపడేలా ఒక ఘోరం వెలుగుచూసింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన సవతి తండ్రి, తన 13 ఏళ్ల కూతురిపై ఏడాది కాలంగా అఘాయిత్యానికి పాల్పడి గర్భవతిని చేశాడు. రోహిణి ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటనపై పోలీసులు పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

    Published on: May 08, 2026 9:07 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఢిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతం బెగంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక తండ్రి తన వరుసకు కూతురయ్యే బాలికపై పైశాచికత్వానికి ఒడిగట్టాడు. 13 ఏళ్ల చిన్నారిపై గత ఏడాది కాలంగా పదేపదే అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ, ఆ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకుండా బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలిక గర్భం దాల్చడంతో విషయం కాస్తా బయటపడింది.

    కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న ఢిల్లీ పోలీసులు (ఫైల్)
    తల్లి ఫిర్యాదుతో బయటపడ్డ ఘోరం

    ఈ ఘటనకు సంబంధించి బుధవారం రాత్రి బాధితురాలి తల్లి పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. తన కుమార్తె శారీరక స్థితిలో మార్పులు గమనించిన తల్లి, గట్టిగా ప్రశ్నించడంతో ఆ చిన్నారి జరిగిన దారుణాన్ని వివరించింది. సవతి తండ్రి తనపై నిరంతరం అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్నాడని, ఆ కారణంగానే తాను గర్భవతిని అయ్యానని కన్నీరుమున్నీరైంది. దీంతో షాక్‌కు గురైన తల్లి వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆశ్రయించింది.

    వైద్య పరీక్షల్లో నిర్ధారణ

    పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, మహిళా పోలీసుల సమక్షంలో బాలికను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. అనంతరం వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి పంపగా, వైద్యులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. "ఆ బాలికకు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆమె ఐదు నెలల గర్భవతి అని తేలింది. లైంగిక దాడి జరిగినట్లు వైద్య నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి" అని రోహిణి డీసీపీ శశాంక్ జైస్వాల్ తెలిపారు.

    నిందితుడి వేట.. అరెస్ట్

    పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలుసుకున్న నిందితుడు పరారయ్యాడు. కార్టన్ బాక్సుల తయారీ యూనిట్‌లో పనిచేసే నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులు, గురువారం అతడిని ఢిల్లీలోనే పట్టుకున్నారు. గత రెండు మూడు ఏళ్లుగా నిందితుడు ఆ బాలిక తల్లితో కలిసి సహజీవనం చేస్తున్నాడని, తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఇలాంటి దారుణానికి పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

    తల్లి పాత్రపై పోలీసుల ఆరా

    బాధితురాలి తల్లి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. తన కుమార్తెపై ఏడాది కాలంగా దాడి జరుగుతున్నా, ఐదు నెలల గర్భం దాల్చే వరకు ఎందుకు గమనించలేదన్న కోణంలో పోలీసులు ఆమెను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. బాలికను ప్రస్తుతం కౌన్సెలింగ్ నిమిత్తం షెల్టర్ హోమ్‌కు తరలించారు. నిందితుడిపై ఐపీసీ అత్యాచార సెక్షన్లతో పాటు, కఠినమైన 'పోక్సో' (POCSO) చట్టం కింద అభియోగాలు నమోదు చేశారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

