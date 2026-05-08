13 ఏళ్ల సవతి కూతురిపై తండ్రి పైశాచికత్వం.. గర్భవతిని చేసిన నిందితుడి అరెస్టు
ఢిల్లీలో మానవత్వం సిగ్గుపడేలా ఒక ఘోరం వెలుగుచూసింది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన సవతి తండ్రి, తన 13 ఏళ్ల కూతురిపై ఏడాది కాలంగా అఘాయిత్యానికి పాల్పడి గర్భవతిని చేశాడు. రోహిణి ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ దారుణ ఘటనపై పోలీసులు పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఢిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతం బెగంపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక తండ్రి తన వరుసకు కూతురయ్యే బాలికపై పైశాచికత్వానికి ఒడిగట్టాడు. 13 ఏళ్ల చిన్నారిపై గత ఏడాది కాలంగా పదేపదే అత్యాచారానికి పాల్పడుతూ, ఆ విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకుండా బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆ బాలిక గర్భం దాల్చడంతో విషయం కాస్తా బయటపడింది.
తల్లి ఫిర్యాదుతో బయటపడ్డ ఘోరం
ఈ ఘటనకు సంబంధించి బుధవారం రాత్రి బాధితురాలి తల్లి పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. తన కుమార్తె శారీరక స్థితిలో మార్పులు గమనించిన తల్లి, గట్టిగా ప్రశ్నించడంతో ఆ చిన్నారి జరిగిన దారుణాన్ని వివరించింది. సవతి తండ్రి తనపై నిరంతరం అఘాయిత్యానికి పాల్పడుతున్నాడని, ఆ కారణంగానే తాను గర్భవతిని అయ్యానని కన్నీరుమున్నీరైంది. దీంతో షాక్కు గురైన తల్లి వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ను ఆశ్రయించింది.
వైద్య పరీక్షల్లో నిర్ధారణ
పోలీసులు రంగంలోకి దిగి, మహిళా పోలీసుల సమక్షంలో బాలికను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. అనంతరం వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ఆసుపత్రికి పంపగా, వైద్యులు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. "ఆ బాలికకు నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఆమె ఐదు నెలల గర్భవతి అని తేలింది. లైంగిక దాడి జరిగినట్లు వైద్య నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి" అని రోహిణి డీసీపీ శశాంక్ జైస్వాల్ తెలిపారు.
నిందితుడి వేట.. అరెస్ట్
పోలీసులు కేసు నమోదు చేసిన విషయం తెలుసుకున్న నిందితుడు పరారయ్యాడు. కార్టన్ బాక్సుల తయారీ యూనిట్లో పనిచేసే నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టిన పోలీసులు, గురువారం అతడిని ఢిల్లీలోనే పట్టుకున్నారు. గత రెండు మూడు ఏళ్లుగా నిందితుడు ఆ బాలిక తల్లితో కలిసి సహజీవనం చేస్తున్నాడని, తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఇలాంటి దారుణానికి పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
తల్లి పాత్రపై పోలీసుల ఆరా
బాధితురాలి తల్లి చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. తన కుమార్తెపై ఏడాది కాలంగా దాడి జరుగుతున్నా, ఐదు నెలల గర్భం దాల్చే వరకు ఎందుకు గమనించలేదన్న కోణంలో పోలీసులు ఆమెను కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. బాలికను ప్రస్తుతం కౌన్సెలింగ్ నిమిత్తం షెల్టర్ హోమ్కు తరలించారు. నిందితుడిపై ఐపీసీ అత్యాచార సెక్షన్లతో పాటు, కఠినమైన 'పోక్సో' (POCSO) చట్టం కింద అభియోగాలు నమోదు చేశారు.
