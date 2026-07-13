మీ ప్రతి ఎస్ఐపీకీ ఓ లక్ష్యం ఉందా? ఇలా చెక్ చేసుకోండి
మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఎస్ఐపీ (SIP) అత్యుత్తమ మార్గం. అయితే, ఏ లక్ష్యం లేకుండా కేవలం పెట్టుబడి పెడుతూ పోతే ఆశించిన ఫలితాలు రావని, ప్రతి ఎస్ఐపీకి ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక లక్ష్యం ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
"ఎస్ఐపీ అనేది కేవలం పెట్టుబడి పెట్టే ఒక విధానం మాత్రమే. కానీ, అసలు పెట్టుబడి వెనుక ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక లక్ష్యం ఉండాలి" అని వెల్దీ.ఇన్ (Wealthy.in) కో-ఫౌండర్ ఆదిత్య అగర్వాల్ పేర్కొన్నారు.
నేడు లక్షలాది మంది ఇన్వెస్టర్లు దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి కోసం సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ (SIP) ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ, చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఏ లక్ష్యం లేకుండానే ఎస్ఐపీలు చేస్తుంటారు. దీనివల్ల ఒకే రకమైన ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు పేరుకుపోవడమే కాకుండా, మన ఆర్థిక ప్రగతిని ట్రాక్ చేయడం కష్టమవుతుంది.
ప్రతి ఎస్ఐపీకి ఒక నిర్దిష్ట బాధ్యత
రిటైర్మెంట్, పిల్లల చదువులు, సొంత ఇల్లు, అత్యవసర నిధి లేదా దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి.. ఇలా ప్రతి ఎస్ఐపీకి ఒక ప్రత్యేక కారణం ఉండాలని ఆదిత్య అగర్వాల్ వివరిస్తున్నారు. ఇన్వెస్టర్లు మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీములను కేవలం సేకరించడం కాకుండా, తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలో ప్రతి ఎస్ఐపీకి ఒక నిర్దిష్ట బాధ్యతను అప్పగించాలి.
మీరు చేస్తున్న ఎస్ఐపీ సరైనదేనా అని తెలుసుకోవడానికి ఈ నాలుగు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి:
- ఈ డబ్బు దేనికోసం? (ఆర్థిక లక్ష్యం)
- ఈ డబ్బు నాకు ఎప్పుడు అవసరం అవుతుంది? (సమయ పరిమితి)
- దీనికోసం నాకు ఎంత మొత్తం కావాలి? (టార్గెట్ కార్పస్)
- ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి నా ప్రస్తుత ఎస్ఐపీ మొత్తం సరిపోతుందా? (పెట్టుబడి సామర్థ్యం)
ఈ నాలుగు ప్రశ్నలకు సమాధానం లేకపోతే, ఆ ఎస్ఐపీ ఒక క్రమబద్ధమైన ఆర్థిక ప్రణాళికలో భాగం కాదని, కేవలం ఒక సాధారణ పెట్టుబడిగా మాత్రమే మిగిలిపోతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
లక్ష్యానికి అనుగుణంగా పెట్టుబడి వ్యూహం
లక్ష్యానికి ఎంత సమయం ఉందనే దాన్ని బట్టే ఆస్తి కేటాయింపు (Asset Allocation) ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ కాలపరిమితి ఉన్న రిటైర్మెంట్ ఎస్ఐపీ కోసం ఈక్విటీల్లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఇది మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకొని, కాంపౌండింగ్ ద్వారా మంచి లాభాలను అందిస్తుంది.
అదే 5 ఏళ్లలో ఇల్లు కొనాలనే లక్ష్యంతో చేసే ఎస్ఐపీ అయితే, గడువు సమీపించే కొద్దీ ఆ పెట్టుబడులను క్రమంగా హైబ్రిడ్ లేదా డెట్ ఫండ్స్ వైపు మళ్లించాలి. ఇది మార్కెట్ పతనాల నుంచి అసలు డబ్బును రక్షిస్తుంది.
కేవలం లాభాలు చూస్తే సరిపోదు
ఎస్ఐపీ మంచి లాభాలను ఇస్తున్నంత మాత్రాన మన లక్ష్యాలను చేరుకుంటామని అనుకోవడం ఇన్వెస్టర్ల అతిపెద్ద పొరపాటు.
"ఏడాదికి 12 శాతం దీర్ఘకాలిక రాబడిని అంచనా వేస్తే, నెలకు రూ. 10,000 చేసే ఎస్ఐపీ 20 ఏళ్లలో దాదాపు రూ. 1 కోటికి చేరుకుంటుంది. కానీ, ఆ రూ. 1 కోటి రిటైర్మెంట్ కోసమా, పిల్లల చదువుల కోసమా లేదా మరేదైనా అవసరానికా అనే స్పష్టత లేకపోతే, ఆ పెట్టుబడి మీ అవసరానికి సరిపోతుందో లేదో చెప్పలేం" అని ఆదిత్య అగర్వాల్ ఉదాహరణతో వివరించారు.
ద్రవ్యోల్బణాన్ని మరువకండి
ఇన్వెస్టర్లు తరచూ ద్రవ్యోల్బణాన్ని (ధరల పెరుగుదల) అంచనా వేయడంలో విఫలమవుతుంటారు. ఏడాదికి 6 శాతం ద్రవ్యోల్బణం ఉంటే, ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒక ఆర్థిక లక్ష్యానికి అయ్యే ఖర్చు రెట్టింపు అవుతుంది. అంటే, నేడు పిల్లల ఉన్నత చదువులకు రూ. 25 లక్షలు ఖర్చవుతుంటే, 12 ఏళ్ల తర్వాత దానికి రూ. 50 లక్షలు అవసరమవుతాయి. అందుకే, ఎస్ఐపీలను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షిస్తూ, పెరుగుతున్న ఖర్చులకు అనుగుణంగా 'స్టెప్-అప్ ఎస్ఐపీ' ద్వారా పెట్టుబడి మొత్తాన్ని పెంచాలి.
ఒకే లక్ష్యం కోసం రెండు ఎస్ఐపీలు ఉంటే లేదా ఏ లక్ష్యం లేని ఎస్ఐపీలు ఉంటే, వాటిని విలీనం చేసి, ఇంకా నిధులు సమకూరని ఇతర ఆర్థిక లక్ష్యాలకు మళ్లించాలి. ప్రతి ఎస్ఐపీకి ఒక స్పష్టమైన బాధ్యత ఉన్నప్పుడే పోర్ట్ఫోలియో క్రమశిక్షణతో ఉంటుంది, దానిని పర్యవేక్షించడం సులువవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More