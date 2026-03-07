Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    టెన్షన్ టెన్షన్: దుబాయ్ విమానాశ్రయం మూసివేత.. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం

    ఇరాన్ దాడుల ప్రభావంతో దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (DXB) అన్ని కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఎమిరేట్స్ విమానాలను రద్దు చేయడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గగనతలంలో శకలాలు పడటంతో అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    Published on: Mar 07, 2026 2:39 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మధ్యప్రాచ్యంలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని (DXB) తాకాయి. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో గగనతలంలో డ్రోన్లు లేదా క్షిపణులను అడ్డుకున్న క్రమంలో, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా శనివారం విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలన్నింటినీ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.

    టెన్షన్ టెన్షన్: దుబాయ్ విమానాశ్రయం మూసివేత.. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం (REUTERS)
    టెన్షన్ టెన్షన్: దుబాయ్ విమానాశ్రయం మూసివేత.. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం (REUTERS)

    అసలేం జరిగింది?

    విమానాశ్రయానికి సమీపంలో ఆకాశంలో ఒక వస్తువును అడ్డుకోవడంతో పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. మొదట దీనిని పేలుడుగా భావించినప్పటికీ, క్షిపణి లేదా డ్రోన్ అడ్డుగింత వల్ల పడిన శకలాలుగా అధికారులు గుర్తించారు.

    “ప్రయాణికులు, ఎయిర్‌పోర్ట్ సిబ్బంది, విమాన సిబ్బంది భద్రతే మాకు అత్యంత ముఖ్యం. అందుకే దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నాం” అని దుబాయ్ ప్రభుత్వ మీడియా ఆఫీస్ సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. గగనతలంలో శకలాలు పడిన ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదని, పరిస్థితి ప్రస్తుతం అదుపులోనే ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

    ఎమిరేట్స్ విమానాల రద్దు: ప్రయాణికులకు అలర్ట్

    ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మధ్యప్రాచ్యంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ 'ఎమిరేట్స్' (Emirates) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దుబాయ్ నుంచి బయలుదేరే, మరియు దుబాయ్‌కు వచ్చే అన్ని విమానాలను తదుపరి నోటీసు ఇచ్చే వరకు రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

    “దయచేసి ప్రయాణికులెవరూ విమానాశ్రయానికి రావద్దు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నాం. తదుపరి సమాచారాన్ని త్వరలోనే తెలియజేస్తాం” అని ఎమిరేట్స్ సంస్థ ప్రయాణికులను కోరింది. ఫ్లైట్ రాడార్ (Flightradar24) వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, దుబాయ్ ల్యాండ్ అవ్వాల్సిన పలు విమానాలు ఆకాశంలోనే వలయాకారంలో తిరుగుతూ (Holding pattern) నిరీక్షిస్తున్నాయి.

    ముదిరిన యుద్ధ ప్రభావం

    అమెరికా-ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య మొదలైన ఈ యుద్ధం గత కొద్ది రోజులుగా యూఏఈ (UAE) పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. గత శనివారం కూడా దుబాయ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌పై దాడులు జరగడం వల్ల ఒక టెర్మినల్ దెబ్బతినడమే కాకుండా నలుగురు సిబ్బంది గాయపడ్డారు. సోమవారం నుంచే విమాన సర్వీసులు పాక్షికంగా పునరుద్ధరించగా, శనివారం నాటి తాజా ఉద్రిక్తతలతో మళ్ళీ సేవలకు బ్రేక్ పడింది.

    తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దుబాయ్ మీదుగా అమెరికా, యూరప్ దేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు, అలాగే గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉంటున్న లక్షలాది మంది కార్మికులు ఈ పరిణామాలతో తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. దుబాయ్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎందుకు మూసివేశారు?

    ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో గగనతలంలో జరిగిన అడ్డుగింత (Aerial interception) వల్ల పడిన శకలాల కారణంగా భద్రతా దృష్ట్యా మూసివేశారు.

    2. ఎమిరేట్స్ విమానాల్లో ప్రయాణం ఉందా?

    ప్రస్తుతానికి ఎమిరేట్స్ తన అన్ని సర్వీసులను నిలిపివేసింది. ప్రయాణికులను విమానాశ్రయానికి రావద్దని సూచించింది.

    3. పరిస్థితి ఎప్పుడు సద్దుమణిగే అవకాశం ఉంది?

    యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గేవరకు విమాన సర్వీసులపై అనిశ్చితి కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణికులు ఎప్పటికప్పుడు ఎయిర్‌లైన్స్ వెబ్‌సైట్లను తనిఖీ చేయాలి.

    recommendedIcon
    News/News/టెన్షన్ టెన్షన్: దుబాయ్ విమానాశ్రయం మూసివేత.. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం
    News/News/టెన్షన్ టెన్షన్: దుబాయ్ విమానాశ్రయం మూసివేత.. ఇరాన్ దాడుల నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes