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    E20 పెట్రోల్‌తో పాత వాహనాల మైలేజ్ 5% తగ్గొచ్చు.. కానీ ఇంజిన్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు: కేంద్రం స్పష్టత

    E20 ఇంధన వాడకం వల్ల పాత వాహనాల మైలేజ్ 3 నుంచి 5 శాతం వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యసభలో తెలిపింది. అయితే, దీనివల్ల ఇంజిన్‌లు పాడవ్వడం లేదా వాహనాలు నిలిచిపోవడం వంటి ఎలాంటి ఆందోళనకర ప్రమాదాలు జరగలేదని సమగ్ర సాంకేతిక పరీక్షల్లో తేలినట్లు స్పష్టం చేసింది.

    Published on: Jul 22, 2026, 17:14:27 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    దేశవ్యాప్తంగా లభిస్తున్న 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ (E20) వల్ల వాహనాల ఇంజిన్‌లు దెబ్బతింటున్నాయనే ప్రచారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం తెరదించింది. E10 ఇంధనం కోసం డిజైన్ చేసిన పాత వాహనాల్లో E20 పెట్రోల్ వాడటం వల్ల మైలేజ్ స్వల్పంగా (సుమారు 3 నుంచి 5 శాతం వరకు) తగ్గే అవకాశం ఉందని అంగీకరించింది. అయితే, దీనివల్ల ఇంజిన్ భాగాలకు ఎలాంటి తీవ్రమైన నష్టం వాటిల్లదని, వాహనాలు మధ్యలో ఆగిపోవడం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కాలేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ సహాయ మంత్రి సురేష్ గోపి రాజ్యసభలో అడిగిన ప్రశ్నలకు లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.

    E20 పెట్రోల్‌తో పాత వాహనాల మైలేజ్ 5% తగ్గొచ్చు.. కానీ ఇంజిన్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు: కేంద్రం స్పష్టత (praful Gangurde)
    E20 పెట్రోల్‌తో పాత వాహనాల మైలేజ్ 5% తగ్గొచ్చు.. కానీ ఇంజిన్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు: కేంద్రం స్పష్టత (praful Gangurde)

    మైలేజ్ తగ్గడానికి కారణాలు.. E20తో లభించే ప్రయోజనాలు

    వాహనం ఇచ్చే మైలేజ్ అనేది కేవలం ఇంధనం రకంపైనే ఆధారపడి ఉండదని మంత్రి వివరించారు. డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, వాహన నిర్వహణ (Maintenance), టైర్లలో గాలి ఒత్తిడి, ఏసీ వాడకం, వీల్ అలైన్‌మెంట్‌ వంటి పలు అంశాలు మైలేజ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయని తెలిపారు. E20 పెట్రోల్‌లో ఆక్టేన్ (Octane) పరిమాణం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల వాహనాలకు అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది:

    • మంచి యాంటీ-నాక్ (Anti-knock) పనితీరు.
    • మెరుగైన దహన ప్రక్రియ (Combustion).
    • వాహనం సజావుగా, వేగంగా వేగం పుంజుకోవడం (Smoother acceleration).
    • వాహనాల నుంచి వెలువడే కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గి పర్యావరణానికి మేలు జరగడం.

    మైదానంలోనూ, ప్రయోగశాలల్లోనూ సురక్షితమే!

    ప్రభుత్వం అందించిన డేటా ప్రకారం.. దేశంలో గత 3.5 ఏళ్లకు పైగా E15 ఇంధనం, 2.5 ఏళ్లకు పైగా E19 మరియు E20 ఇంధనాలు వాడుకలో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం దాదాపు 20 కోట్లకు పైగా ద్విచక్ర వాహనాలు, 3 కోట్లకు పైగా పెట్రోల్ కార్లు ఈ ఇథనాల్ ఆధారిత పెట్రోల్‌తోనే నడుస్తున్నాయి.

    "2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మొత్తం 2.84 కోట్ల వాహనాలకు సర్వీసింగ్ చేసింది. ఇందులో E20 ప్రామాణికం లేని 1.5 కోట్ల పాత వాహనాలు కూడా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, E20 ఇంధనం వల్ల ఏ ఒక్క వాహనంలోనూ ఇంజిన్ సమస్యలు లేదా నష్టం జరిగినట్లు నమోదు కాలేదు. అంతేకాకుండా, వాహన తయారీ సంస్థలు కూడా E20 వాడే వాహనాలకు వారంటీ సేవలను అందిస్తూనే ఉన్నాయి" అని మంత్రి పేర్కొన్నారు.

    E0 లేదా E10కి మళ్లీ మారే ప్రసక్తి లేదు

    దేశంలో పాత E0 లేదా E10 పెట్రోల్‌ను మళ్లీ అందుబాటులోకి తెచ్చే ఆలోచన ఏదీ లేదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షకు పైగా పెట్రోల్ బంకుల్లో E0, E10, E20 ఇంధనాలను సమాంతరంగా సరఫరా చేయడం వల్ల లాజిస్టిక్స్ సవాళ్లు పెరగడమే కాకుండా, నిర్వహణ వ్యయం భారీగా పెరుగుతుందని తెలిపింది.

    ఈ E20 ఇంధనాన్ని నీతి ఆయోగ్, ఆటోమొబైల్ తయారీదారులు, ఏఆర్‌ఏఐ (ARAI), సియామ్ (SIAM), ఐఐపీ (IIP) మరియు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (IOCL) వంటి సాంకేతిక సంస్థల పర్యవేక్షణలో అనేక రకాల ప్రయోగశాల పరీక్షలు, ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ నిర్వహించిన తర్వాతే మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/E20 పెట్రోల్‌తో పాత వాహనాల మైలేజ్ 5% తగ్గొచ్చు.. కానీ ఇంజిన్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు: కేంద్రం స్పష్టత
    Home/News/E20 పెట్రోల్‌తో పాత వాహనాల మైలేజ్ 5% తగ్గొచ్చు.. కానీ ఇంజిన్‌కు ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు: కేంద్రం స్పష్టత
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