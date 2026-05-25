    తక్కువ ధరలో దొరుకుతున్న 5 'వాల్యూ' స్టాక్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు

    స్టాక్ మార్కెట్ భారీగా పెరిగిన సమయంలో చౌకగా దొరికే నాణ్యమైన షేర్లను పట్టుకోవడం కష్టమే. అయితే, బలమైన మేనేజ్‌మెంట్, భారీ విస్తరణ ప్రణాళికలు ఉండి.. ఇంకా ఆకర్షణీయమైన ధరల్లోనే ట్రేడ్ అవుతున్న ఐదు కీలక కంపెనీలపై ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: May 25, 2026 2:18 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గత ఐదేళ్లలో ఇన్వెస్టర్లకు కాసుల వర్షం కురిపించాయి. ఇటీవల చిన్నపాటి కరెక్షన్లు వచ్చినప్పటికీ, సెన్సెక్స్ ఐదేళ్ల క్రితంతో పోలిస్తే దాదాపు 50 శాతం పైనే లాభాల్లో ఉంది. ఇలా మార్కెట్ జోరుగా ఉన్న సమయంలో 'వాల్యూ స్టాక్స్' (తక్కువ ధరలో లభించే నాణ్యమైన షేర్లు) కనుక్కోవడం గడ్డివాములో సూదిని వెతకడం లాంటిదే. కొన్ని కంపెనీలు కేవలం ధర తక్కువగా ఉన్నాయన్న కారణంతో కొంటే.. వాటిలో గ్రోత్ లేక ఇన్వెస్టర్లు నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.

    మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా కంపెనీ లోగో (REUTERS)

    అందుకే, కేవలం తక్కువ పీఈ రేషియో (PE Ratio) మాత్రమే కాకుండా.. బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్, స్పష్టమైన భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఉన్న కంపెనీలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఆటోమొబైల్, ఇంధనం, రీసైక్లింగ్, సోలార్ రంగాల్లో రాబోయే వృద్ధి చక్రం (Growth Cycle) నుంచి లాభపడబోయే ఐదు కంపెనీల విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.

    1. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా (Hyundai Motor India)

    భారత ప్యాసింజర్ వాహన రంగంలో హ్యుందాయ్ ఎదురులేని శక్తి. అయితే, ఇటీవల మహీంద్రా వంటి కంపెనీల నుంచి ఎస్‌యూవీ (SUV) విభాగంలో గట్టి పోటీ ఎదురవ్వడంతో వృద్ధి కొంచెం నెమ్మదించింది. కానీ, ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ కొత్త ఇన్నింగ్స్ మొదలుపెడుతోంది.

    2027 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి హ్యుందాయ్ రెండు కొత్త మోడళ్లను లాంచ్ చేయనుంది. ఇందులో ఒకటి లోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ కాగా, మరొకటి మిడ్-సైజ్ ఐసీఈ ఎస్‌యూవీ. పుణెలోని కొత్త ప్లాంట్ ద్వారా ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని ఏటా 1.14 మిలియన్ యూనిట్లకు పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు తన ఐదేళ్ల సగటు పి.ఈ 31తో పోలిస్తే 26.7 వద్దే ట్రేడ్ అవుతుండటం గమనార్హం.

    2. కోల్ ఇండియా (Coal India)

    గ్రీన్ ఎనర్జీ, సోలార్ పవర్ గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా.. భారత్ లాంటి దేశంలో విద్యుత్ అవసరాలకు బొగ్గు మౌలిక వనరు. కోల్ ఇండియా కేవలం డివిడెండ్ ఇచ్చే కంపెనీగానే కాకుండా, ఇప్పుడు భారీ పెట్టుబడుల దిశగా అడుగులు వేస్తోంది.

    ముఖ్యంగా ఈ-వేలం (e-auction) ద్వారా వచ్చే ఆదాయం పెరుగుతుండటం కంపెనీకి కలిసొచ్చే అంశం. 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో అమ్మకాలు 22 శాతం పెరగడం సానుకూల పరిణామం. గనులు, రవాణా మౌలిక సదుపాయాల కోసం కంపెనీ భారీగా ఖర్చు చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ షేరు 9.1 పీఈ వద్ద లభిస్తోంది.

    3. మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా (M&M)

    ఒకప్పుడు కేవలం ట్రాక్టర్లు, జీపులకే పరిమితమైన మహీంద్రా.. ఇప్పుడు ప్రీమియం ఎస్‌యూవీల రారాజుగా మారింది. థార్, స్కార్పియో, ఎక్స్‌యూవీ సిరీస్ విజయంతో కంపెనీ దశ తిరిగింది. 2031 నాటికి 10 పెట్రోల్/డీజిల్ ఎస్‌యూవీలు, 6 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలను మార్కెట్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

    చాకన్ ప్లాంట్‌లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుండటం భవిష్యత్తుపై భరోసానిస్తోంది. ఈ కంపెనీ షేరు తన ఐదేళ్ల సగటు విలువ 26.6 కంటే తక్కువగా, అంటే 21.7 పి.ఈ వద్దే ఉంది.

    4. గ్రావిటా ఇండియా (Gravita India)

    రీసైక్లింగ్ రంగంలో గ్రావిటా ఇండియా ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవాన్ని సృష్టిస్తోంది. లెడ్, అల్యూమినియం, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తిరిగి వినియోగంలోకి తెచ్చే ఈ కంపెనీ.. ఇప్పుడు కాపర్ (రాగి), లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ రీసైక్లింగ్ లోకి అడుగుపెట్టింది.

    "2030 నాటికి లాభాల్లో 30-35 శాతం వృద్ధి సాధించడమే మా లక్ష్యం," అని కంపెనీ మేనేజ్‌మెంట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. పర్యావరణ స్పృహ పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఇలాంటి 'సర్క్యులర్ ఎకానమీ' కంపెనీలకు విపరీతమైన గిరాకీ ఉంటుంది.

    5. వెబ్‌సోల్ ఎనర్జీ (Websol Energy)

    భారత సోలార్ తయారీ రంగంలో వెబ్‌సోల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. చైనా దిగుమతులపై ఆంక్షలు, ప్రభుత్వ 'పీఎం సూర్య ఘర్' పథకం వంటివి ఈ కంపెనీకి వరంగా మారాయి. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఆదాయం ఏకంగా 82 శాతం పెరగడం విశేషం.

    తన ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 1.2 గిగావాట్ల నుంచి 5.35 గిగావాట్లకు పెంచే దిశగా వెబ్‌సోల్ అడుగులు వేస్తోంది. అప్పులు చాలా తక్కువగా ఉండటం, ఆర్డర్ బుక్ బలంగా ఉండటం ఇన్వెస్టర్లను ఆకర్షిస్తోంది.

    స్టాక్ మార్కెట్‌లో కేవలం ధర తక్కువగా ఉందని షేర్లను కొనడం ప్రమాదకరం. పైన పేర్కొన్న కంపెనీలు కేవలం వాల్యుయేషన్ పరంగానే కాకుండా, బలమైన మేనేజ్‌మెంట్, వృద్ధి ప్రణాళికలతో ఉన్నాయి. అయితే, పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మార్కెట్ రిస్కులను, కంపెనీ పనితీరును స్వయంగా విశ్లేషించుకోవడం అవసరం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. వాల్యూ స్టాక్స్ అంటే ఏమిటి?

    కంపెనీ అసలు విలువ (Intrinsic Value) కంటే మార్కెట్లో తక్కువ ధరకే లభించే షేర్లను వాల్యూ స్టాక్స్ అంటారు. ఇవి సాధారణంగా తక్కువ పి.ఈ రేషియోను కలిగి ఉంటాయి.

    2. మార్కెట్ పెరిగినప్పుడు ఇవి ఎందుకు పెరగలేదు?

    కొన్నిసార్లు మార్కెట్ దృష్టి గ్లామరస్ గ్రోత్ స్టాక్స్ పై ఉంటుంది. వాల్యూ స్టాక్స్ ఫలితాలు చూపించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది, కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇవి స్థిరమైన లాభాలను ఇస్తాయి.

    3. ఈ కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్ కాదా?

    ప్రతి స్టాక్ పెట్టుబడిలోనూ రిస్క్ ఉంటుంది. అయితే, అప్పులు తక్కువగా ఉండి, విస్తరణ ప్రణాళికలు ఉన్న కంపెనీల్లో రిస్క్ కొంత తక్కువగా ఉంటుంది.

    (గమనిక: ఈ కథనం ఈక్విటీ మాస్టర్స్ అందించింది. కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఇది పెట్టుబడి సలహా కాదు. స్టాక్ మార్కెట్ రిస్క్ తో కూడుకున్నది. అందువల్ల మీరు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సెబీ అధీకృత ఫైనాన్స్ ప్లానర్‌ను సంప్రదించగలరు)

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/తక్కువ ధరలో దొరుకుతున్న 5 'వాల్యూ' స్టాక్స్ ఇక్కడ చూడొచ్చు
