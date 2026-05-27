    స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: నష్టాల్లో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ.. ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మిశ్రమ పవనాలు వీస్తున్న తరుణంలో బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రతికూల సంకేతాలు ఇస్తుండటం, పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి.

    Published on: May 27, 2026 7:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50 బుధవారం ట్రేడింగ్‌ను నష్టాలతో ప్రారంభించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి అందుతున్న సంకేతాలు పెట్టుబడిదారుల్లో కొంత ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందంపై నెలకొన్న సందిగ్ధత మార్కెట్ సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీస్తోంది. మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్‌లో లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) జరగడంతో పాటు క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడం మార్కెట్లను పతనానికి గురిచేసింది. సెన్సెక్స్ 479 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,009 వద్ద ముగియగా, నిఫ్టీ 118 పాయింట్లు కోల్పోయి 23,913 వద్ద స్థిరపడింది.

    నిన్నటి టాప్ గెయినర్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ నుంచి ప్రతికూల సంకేతాలు

    సింగపూర్‌లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 23,891 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపుతో పోలిస్తే దాదాపు 87 పాయింట్ల డిస్కౌంట్‌లో ఉంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, భారత మార్కెట్లు ఈరోజు నష్టాలతోనే ప్రారంభమయ్యే అవకాశం మెండుగా ఉంది. గత రెండు రోజులుగా సాధించిన లాభాలను నిలబెట్టుకోవడంలో మార్కెట్ విఫలమవుతుండటం ఇన్వెస్టర్లను అప్రమత్తం చేస్తోంది.

    అమెరికా మార్కెట్ల రికార్డులు.. టెక్ షేర్ల జోరు

    అంతర్జాతీయంగా చూస్తే, వాల్ స్ట్రీట్‌లో ఎస్ అండ్ పీ 500, నాస్‌డాక్ సూచీలు సరికొత్త గరిష్టాలను తాకాయి. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రంగంపై ఉన్న ఆశావాదంతో సెమీకండక్టర్ కంపెనీల షేర్లు రాణించాయి. మైక్రాన్ టెక్నాలజీ షేర్లు ఏకంగా 19% పైగా లాభపడగా, ఏఎండీ (AMD), ఇంటెల్ షేర్లు కూడా మంచి వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. అయితే, డౌ జోన్స్ మాత్రం స్వల్పంగా నష్టపోయింది.

    "ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పటికీ, దేశీయంగా ఉన్న లిక్విడిటీ మార్కెట్లకు అండగా నిలుస్తోంది. అయితే పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు, ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు సమీప కాలంలో మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు కారణం కావచ్చు" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా విశ్లేషించారు.

    ఆసియా మార్కెట్లలో జోరు

    జపాన్, దక్షిణ కొరియా మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. జపాన్ సూచీ నిక్కీ 225 ఏకంగా 1.49% లాభపడి సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కోస్పీ 4.84% భారీ వృద్ధితో దూసుకుపోతోంది. ఆసియా-పసిఫిక్ రీజియన్‌లో సానుకూల ధోరణి కనిపిస్తున్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్లపై మాత్రం స్థానిక అంశాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండనుంది.

    ముడి చమురు సెగ.. సామాన్యుడిపై ప్రభావం

    పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్ళీ రాజుకున్నాయి. ఇరాన్ సమీపంలోని లక్ష్యాలపై అమెరికా దాడులు చేసిందని, ఇది కాల్పుల విరమణ ఒప్పంద ఉల్లంఘనేనని ఇరాన్ ఆరోపిస్తోంది. మరోవైపు లెబనాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులను ముమ్మరం చేసింది. ఈ పరిణామాల వల్ల క్రూడాయిల్ ధరలు బ్రెంట్ క్రూడ్ బ్యారెల్ ధర 99 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. చమురు ధరలు పెరిగితే అది భారత్ లాంటి దేశాల దిగుమతి బిల్లుపై భారం పెంచుతుంది, తద్వారా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి రూపాయి విలువ క్షీణించే ప్రమాదం ఉంది.

    బంగారం ధరల్లో పెరుగుదల

    డాలర్ విలువ స్వల్పంగా తగ్గడం, అంతర్జాతీయ అనిశ్చితి కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 0.2% పెరిగి ఔన్సు వద్ద 4,516 డాలర్లకు చేరింది. వెండి ధరలు కూడా 0.6% లాభపడ్డాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) అంటే ఏమిటి? ఇది మన మార్కెట్‌ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?

    గిఫ్ట్ నిఫ్టీ అనేది గుజరాత్‌లోని గిఫ్ట్ సిటీలో ట్రేడయ్యే డెరివేటివ్ సూచీ. భారత స్టాక్ మార్కెట్లు ప్రారంభానికి ముందే ఇది ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి, మన మార్కెట్లు లాభాల్లో మొదలవుతాయా లేదా నష్టాల్లోనా అనే విషయానికి ఇది ఒక ముందస్తు సూచికగా పనిచేస్తుంది.

    2. ముడి చమురు ధరలు పెరిగితే స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు తగ్గుతుంది?

    భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం ఎక్కువగా ఇతర దేశాలపై ఆధారపడుతుంది. ధరలు పెరిగితే మన దేశ కరెంటు ఖాతా లోటు (CAD) పెరుగుతుంది. ఇది కంపెనీల రవాణా ఖర్చులను పెంచి లాభాలను తగ్గిస్తుంది, కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు షేర్లను విక్రయిస్తుంటారు.

    3. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఒడిదుడుకులకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    పశ్చిమాసియాలో (ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, లెబనాన్) నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల అమ్మకాలు ప్రస్తుత ఒడిదుడుకులకు ప్రధాన కారణాలు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: నష్టాల్లో గిఫ్ట్ నిఫ్టీ.. ఇన్వెస్టర్లు గమనించాల్సిన 8 కీలక అంశాలు ఇవే
