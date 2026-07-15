స్టాక్ మార్కెట్ ముఖచిత్రం: గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సానుకూలం.. ఈ 8 అంశాలపై కన్నేయండి
అంతర్జాతీయ మార్కెట్ల నుంచి వస్తున్న సానుకూల సంకేతాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ఇన్వెస్టర్లలో కాస్త అప్రమత్తతను పెంచుతున్నాయి.
గ్లోబల్ మార్కెట్లలో నెలకొన్న సానుకూల పరిణామాలు భారతీయ బెంచ్మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ 50లపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్ ఒడిదుడుకుల మధ్య ఫ్లాట్గా లేదా స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ మేఘాల వల్ల ఇన్వెస్టర్లు అప్రమత్తత వహిస్తున్నారు.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల మంగళవారం నాటి ట్రేడింగ్లో దేశీయ మార్కెట్లు భారీగా నష్టపోయిన సంగతి తెలిసిందే. సెన్సెక్స్ 561.46 పాయింట్లు (0.72%) క్షీణించి 77,054.94 వద్ద, నిఫ్టీ 158.95 పాయింట్లు (0.66%) నష్టపోయి 24,052.05 వద్ద ముగిశాయి.
మార్కెట్ గమనంపై మోతీలాల్ ఓస్వాల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా కీలక విశ్లేషణ చేశారు. "పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడం, బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు బ్యారెల్కు 85 డాలర్ల పైన కొనసాగడం వల్ల మార్కెట్లు కొంతకాలం పాటు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతాయి. అయితే క్యూ1 (Q1) ఫలితాల సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో స్టాక్-స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్వెస్టర్లు గ్లోబల్ మ్యాక్రో డేటాను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నేటి ట్రేడింగ్ను ప్రభావితం చేసే ఆ 8 కీలక గ్లోబల్ అంశాలు ఇవే:
1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సానుకూల సంకేతాలు
సింగపూర్లోని గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 24,049 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ మునుపటి ముగింపు కంటే దాదాపు 25 పాయింట్ల ప్రీమియంలో ఉంది. ఇది దేశీయ మార్కెట్లకు సానుకూల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.
2. వాల్ స్ట్రీట్ లాభాలు
బ్యాంకింగ్, సెమీకండక్టర్ షేర్ల మద్దతుతో మంగళవారం రాత్రి అమెరికా మార్కెట్లు లాభాల్లో ముగిశాయి. డౌ జోన్స్ 0.02% పెరిగి 52,508.66 వద్ద, ఎస్అండ్పీ 500 0.38% లాభంతో 7,543.89 వద్ద స్థిరపడ్డాయి. అలాగే నాస్డాక్ 0.90% పెరిగి 26,107.01 వద్ద ముగిసింది. ఎన్విడియా (Nvidia) షేరు 4.06%, ఏఎండీ 2.57%, ఇంటెల్ 4.50%, మైక్రాన్ టెక్నాలజీ 4.92% లాభపడ్డాయి. ఎస్కే హైనీస్ ఏడీఆర్ ఏకంగా 27.29% దూసుకెళ్లింది. మైక్రోసాఫ్ట్ 1.55%, యాపిల్ 0.77% క్షీణించగా, టెస్లా 0.36% పెరిగింది.
3. ఆసియా మార్కెట్లలో ర్యాలీ
అమెరికా మార్కెట్ల జోష్తో బుధవారం ఉదయం ఆసియా మార్కెట్లు లాభాల్లో పయనిస్తున్నాయి. జపాన్ నిక్కీ 0.30%, టోపిక్స్ 0.23% పెరిగారు. సౌత్ కొరియాకు చెందిన కోస్పి (Kospi) 5.51% దూసుకెళ్లగా, కోస్డాక్ 5.08% మేర లాభపడింది. హాంగ్ కాంగ్ హాంగ్ సెంగ్ కూడా సానుకూల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తోంది.
4. తగ్గిన అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం
అమెరికాలో వినియోగదారుల ద్రవ్యోల్బణం (CPI) అంచనాల కంటే ఎక్కువగా తగ్గింది. జూన్ నెలలో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 3.5%గా నమోదైంది. మే నెలలో ఇది 4.2%గా ఉంది. నెలవారీ ప్రాతిపదికన సీపీఐ 0.4% తగ్గింది. ఆర్థిక నిపుణులు వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 3.8%గా ఉంటుందని అంచనా వేయగా, అంతకంటే తక్కువగా నమోదు కావడం మార్కెట్లకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది.
5. ముదురుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం
పశ్చిమ ఆసియాలో పరిస్థితులు మరింత ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి. ఇరాన్ చర్చలకు రాకుంటే వచ్చే వారం ఆ దేశ విద్యుత్ కేంద్రాలు, వంతెనలపై దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇరాన్ ఓడరేవులపై నౌకాదళ దిగ్బంధాన్ని విధించారు. అమెరికా సైన్యం వరుసగా నాలుగో రోజూ దాడులు కొనసాగించగా, ఇరాన్ సైతం హార్ముజ్ జలసంధిని మళ్లీ మూసివేసినట్లు ప్రకటించింది.
6. ఐబీఎమ్ షేర్ల భారీ పతనం
టెక్ దిగ్గజం ఐబీఎమ్ (IBM) షేర్లు ఒకే రోజు 25.21% పడిపోయాయి. కంపెనీ విడుదల చేసిన రెండవ త్రైమాసిక ప్రాథమిక ఫలితాలు నిరాశపరిచాయి. కార్పొరేట్ వ్యయాలు సాఫ్ట్వేర్ నుంచి డేటా-సెంటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కు మారిన తరుణంలో కంపెనీ వెనుకబడిందని యాజమాన్యం అంగీకరించింది. క్యూ2 ఆదాయం కేవలం 1% పెరిగి 17.2 బిలియన్ డాలర్లకు పరిమితం కావచ్చని పేర్కొంది. విశ్లేషకులు దీనిని 17.86 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు.
7. స్థిరంగా ఉన్న పసిడి ధరలు
అమెరికా ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్స్కు 4,054.36 డాలర్ల వద్ద పెద్దగా మార్పు లేకుండా కొనసాగుతోంది. వెండి ధర 0.2% పెరిగి 58.80 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
8. భగ్గుమంటున్న ముడిచమురు
ఇరాన్ ఓడరేవులపై అమెరికా నౌకాదళ దిగ్బంధం విధించడంతో చమురు ధరలకు మళ్లీ రెక్కలొచ్చాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ 1.72% పెరిగి బ్యారెల్కు 86.19 డాలర్లకు చేరింది. డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ సైతం 1.4% లాభపడి 80.40 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More