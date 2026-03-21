భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. రూ. 1.27 లక్షలకు పడిపోయే అవకాశం! కారణాలివే..
Gold rate today: అమెరికా డాలర్ బలోపేతం, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరల ప్రభావంతో భారత్లో బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. పసిడి ధర త్వరలోనే 10 గ్రాములకు రూ. 1.27 లక్షల మార్కుకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గత కొంతకాలంగా ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకుపోయిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు రివర్స్ గేర్ వేశాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మారుతున్న సమీకరణలు, అమెరికా డాలర్ రికార్డు స్థాయిలో పుంజుకోవడంతో పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా దిగొచ్చాయి. శనివారం హైదరాబాద్లో 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,48,800గా ఉంది. వెండి ధర రూ. 2350గా ఉంది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న సమయంలో రూ. 1.60 లక్షల మార్కును తాకిన బంగారం, ఇప్పుడు భారీ పతనాన్ని మూటగట్టుకుంది.
మార్కెట్ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. రాబోయే రోజుల్లో భారత్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,27,000 స్థాయికి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర $4,250 స్థాయికి పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలివే:
1. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, ముడి చమురు సెగ
పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం నేరుగా ఇంధన ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఇరాన్లోని సౌత్ పార్స్ గ్యాస్ ఫీల్డ్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేయడం, దానికి ప్రతిగా ఇరాన్ గల్ఫ్ దేశాల ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులకు దిగడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలను పెంచేసింది. దీనివల్ల రవాణా ఖర్చులు పెరిగి, ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) మళ్లీ విజృంభిస్తుందనే ఆందోళనలు పెరిగాయని ఎస్ఎస్ వెల్త్స్ట్రీట్ వ్యవస్థాపకురాలు సుగంధ సచ్దేవా తెలిపారు.
2. సెంట్రల్ బ్యాంకుల కఠిన వైఖరి
సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగితే సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయి లేదా ప్రస్తుత రేట్లను అలాగే కొనసాగిస్తాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణ సవాలు ఎదురవుతుందని భావిస్తున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ వంటి సంస్థలు వడ్డీ రేట్ల విషయంలో కఠినంగా (Hawkish) వ్యవహరిస్తున్నాయి. "వడ్డీ రేట్లు తగ్గుతాయని ఆశించిన మార్కెట్కు, ఇప్పుడు 'వడ్డీ రేట్లు మరికొంత కాలం అధికంగానే ఉంటాయి' (Higher-for-longer) అనే సంకేతాలు అందడం బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారింది" అని మార్కెట్ నిపుణుడు అనుజ్ గుప్తా వివరించారు.
3. పుంజుకున్న అమెరికా డాలర్
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ ఇటీవల 95.50 నుంచి 100 మార్కును దాటి దూసుకుపోతోంది. డాలర్ బలోపేతం కావడంతో పాటు అమెరికా బాండ్ యీల్డ్స్ పెరగడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. ఇది పసిడి ధరలపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతోంది.
మున్ముందు ధరలు ఎలా ఉండవచ్చు?
బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతానికి 'బేర్స్' (ధరల తగ్గుదల) పట్టు కొనసాగుతుందని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ జతీన్ త్రివేది అంచనా వేశారు. సమీప కాలంలో బంగారం ధర రూ. 1,40,000 నుంచి రూ. 1,47,000 మధ్య ఊగిసలాడవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ముఖ్యమైన స్థాయిలు (Technical Outlook):
- రెసిస్టెన్స్: అంతర్జాతీయంగా $5,420–$5,450 మధ్య గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. భారత్లో రూ. 1,70,000 మార్కును దాటడం ప్రస్తుతం కష్టంగా కనిపిస్తోంది.
- సపోర్ట్: ధరలు ఇదే రీతిలో పడిపోతే ముందుగా రూ. 1,35,000, ఆ తర్వాత రూ. 1,27,000 స్థాయిని తాకవచ్చు.
పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుత అస్థిరతను గమనిస్తూ, నిపుణుల సలహాతో ముందడుగు వేయడం ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్ర: బంగారం ధరలు ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
జ: అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ పెరగడం, అంతర్జాతీయ సెంట్రల్ బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవడం, ముడి చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయాలు ప్రధాన కారణాలు.
ప్ర: బంగారం ధర ఎంత వరకు పడిపోవచ్చు?
జ: నిపుణుల అంచనా ప్రకారం భారత్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.27 లక్షల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ప్ర: యుద్ధం జరుగుతున్నా బంగారం ధరలు ఎందుకు పెరగడం లేదు?
జ: సాధారణంగా యుద్ధ సమయంలో బంగారం ధరలు పెరుగుతాయి. కానీ ఇప్పుడు వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉండటం, డాలర్ బలోపేతం కావడం వల్ల యుద్ధం తెచ్చిన 'సేఫ్ హెవెన్' డిమాండ్ కంటే విక్రయాల ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంది.