మరింత తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. కొనుగోలుకు ఇదే సరైన సమయమా? వేచి చూడాలా?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం భారీగా క్షీణించాయి. పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలు, అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో పసిడి ధర 1% తగ్గి 4,844 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నిపుణుల విశ్లేషణ మీకోసం.
న్యూ ఢిల్లీ: పసిడి ప్రియులకు ఇది గమనించదగ్గ సమయం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గత రెండు రోజులుగా బంగారం, వెండి ధరలు వరుసగా క్షీణిస్తున్నాయి. గురువారం ఆసియా ట్రేడింగ్ సమయంలో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1 శాతం తగ్గి గరిష్ఠ స్థాయి నుంచి 4,844 డాలర్లకు (ప్రతి ఔన్సు) చేరుకుంది. వెండి ధర మరింత ఎక్కువగా 2.45 శాతం పతనమై 75.6 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.
బుధవారం జరిగిన ట్రేడింగ్లో ఇవి ఏకంగా 4 శాతం మేర నష్టపోవడం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న యుద్ధ మేఘాలు, ఇంధన ధరల పెరుగుదల వల్ల ద్రవ్యోల్బణం మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందని అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ చేసిన హెచ్చరికలే ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణమని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ధరలు తగ్గడానికి అసలు కారణాలేంటి?
వడ్డీ రేట్ల విషయంలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ అనుసరిస్తున్న తీరు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీసింది. వడ్డీ రేట్లలో ప్రస్తుతానికి ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదని, ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి వస్తేనే ఈ ఏడాది ఒకే ఒక కోత ఉండే అవకాశం ఉందని ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు, ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడుల కారణంగా పర్షియన్ గల్ఫ్లోని చమురు సరఫరా కేంద్రాలపై ప్రభావం పడింది. దీంతో చమురు ధరలు పెరిగాయి. సాధారణంగా చమురు ధరలు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే సూచనలు ఉన్నప్పుడు, కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించేందుకు మొగ్గు చూపవు. బంగారంపై ఎలాంటి వడ్డీ ఆదాయం (Non-yielding asset) రాదు కాబట్టి, వడ్డీ రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుబడిదారులు బంగారం కంటే ఇతర లాభదాయక మార్గాల వైపు మొగ్గు చూపుతారు. ఫలితంగా పసిడి ధరలపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
ఇప్పుడు బంగారం కొనవచ్చా? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితిపై ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భిన్నమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
యెస్ బ్యాంక్ (Yes Bank) విశ్లేషణ:
"సాంకేతిక విశ్లేషణ (Technical Analysis) ప్రకారం బంగారం ధరల్లో ప్రస్తుతం 'బేరిష్' (తగ్గుదల) ధోరణి కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం ధర 5,000 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయి అక్కడే కొనసాగితే, అది మరింత క్షీణించి 4,600 నుంచి 4,400 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ధర 5,150 డాలర్ల మార్కును దాటితేనే మళ్లీ పుంజుకుంటుంది" అని యెస్ బ్యాంక్ తన నివేదికలో పేర్కొంది.
ఎన్రిచ్ మనీ (Enrich Money) సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ అభిప్రాయం:
బంగారం ధరల్లో ఇది కేవలం స్వల్పకాలిక సర్దుబాటు (Correction) మాత్రమేనని పొన్ముడి భావిస్తున్నారు. "కామెక్స్ (COMEX) మార్కెట్లో బంగారానికి 4,950–5,020 డాలర్ల వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. ధరలు 4,950 డాలర్ల పైన ఉన్నంత కాలం బుల్లిష్ ట్రెండ్ (పెరుగుదల) కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఒకసారి 5,100 డాలర్ల మార్కును దాటితే, ధరలు 5,250 డాలర్ల వరకు వెళ్లవచ్చు" అని ఆయన వివరించారు.
వెండి విషయంలో కూడా ఇదే రకమైన ధోరణి కనిపిస్తోంది. 74–78 డాలర్ల వద్ద వెండికి గట్టి మద్దతు ఉందని, స్వల్పకాలిక ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలంలో వెండి ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
దశల వారీగా
ప్రస్తుతానికి మార్కెట్ ఒడిదుడుకుల్లో ఉంది. నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున పెట్టుబడిదారులు ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో కాకుండా, దశలవారీగా కొనుగోలు చేయడం (SIP పద్ధతిలో) ఉత్తమం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవడం, పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనల వల్ల ధరలు తగ్గుతున్నాయి.
2. బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందా?
దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి డిమాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ధరలు పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
3. వెండిపై పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిదేనా?
వెండికి ప్రస్తుతం 74 డాలర్ల వద్ద బలమైన మద్దతు ఉంది. పారిశ్రామిక అవసరాలు , సురక్షిత పెట్టుబడిగా వెండికి భవిష్యత్తులో మంచి ధర లభించే అవకాశం ఉంది.
(నిరాకరణ (Disclaimer): ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు దయచేసి మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)