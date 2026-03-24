భారత్ వృద్ధి రేటు అంచనాల్లో గోల్డ్మన్ సాక్స్ భారీ కోత.. 5.9 శాతానికే పరిమితం
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై నీలినీడలు కమ్ముకునేలా చేస్తున్నాయి. పెరిగిన ముడిచమురు ధరలు, హార్ముజ్ జలసంధిలో అడ్డంకుల నేపథ్యంలో 2026 ఏడాదికి గాను భారత్ వృద్ధి రేటు అంచనాలను గోల్డ్మన్ సాక్స్ 5.9 శాతానికి తగ్గించింది. ఆ వివరాలు ఇవే..
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు భారత ఆర్థిక ప్రగతిని నెమ్మదింపజేస్తున్నాయి. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల దిగ్గజ సంస్థ 'గోల్డ్మన్ సాక్స్' (Goldman Sachs) 2026 సంవత్సరానికి గాను భారత వృద్ధి రేటు అంచనాలను భారీగా తగ్గించింది. ఈ నెల ప్రారంభంలో భారత్ 6.5 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని అంచనా వేసిన ఈ సంస్థ, తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో దానిని 5.9 శాతానికి కుదించింది.
వ్యాపార మార్గాలపై ‘హార్ముజ్’ దెబ్బ
ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) గుండా సరఫరా నిలిచిపోవడమే ఈ కోతకు ప్రధాన కారణమని గోల్డ్మన్ సాక్స్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. ఏప్రిల్ మధ్య వరకు ఈ అడ్డంకులు కొనసాగుతాయని, సాధారణ స్థితికి రావడానికి మరో 30 రోజులు పట్టవచ్చని అంచనా వేసింది. దీనివల్ల బ్రెంట్ ముడిచమురు ధరలు మార్చిలో 105 డాలర్లు, ఏప్రిల్లో 115 డాలర్లకు చేరుకోవచ్చని విశ్లేషించింది.
సామాన్యుడిపై ద్రవ్యోల్బణం భారం
వ్యాపార అంచనాలతో పాటు ద్రవ్యోల్బణంపై కూడా గోల్డ్మన్ సాక్స్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భారత్లో వినియోగదారుల ధరల సూచీ (CPI) ఆధారిత ద్రవ్యోల్బణం ఈ ఏడాది 4.6 శాతంగా ఉండొచ్చని పేర్కొంది (గత అంచనా 4.2 శాతం).
యుద్ధం ప్రారంభం కాకముందు భారత్ 7 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తుందని భావించగా, ఇప్పుడు ఆ ఆశలపై నీళ్లు చల్లినట్లయింది. మన ముడిచమురు అవసరాల్లో 88 శాతం దిగుమతుల ద్వారానే తీరుతున్నాయి. చమురు ధరలు పెరిగితే ఎరువులు, ఆహార సబ్సిడీల భారం పెరిగి బడ్జెట్ లెక్కలు తలకిందులయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఆర్బీఐ ముందున్న సవాళ్లు
భారత విదేశీ మారక ద్రవ్య నిల్వలు (Forex Reserves) ఇప్పటికే 19 బిలియన్ డాలర్ల మేర తగ్గినట్లు గోల్డ్మన్ సాక్స్ గుర్తించింది. రూపాయి విలువ పడిపోకుండా చూడటం, ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడం కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) వడ్డీ రేట్లను మరో 50 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచే అవకాశం ఉందని నివేదిక అభిప్రాయపడింది.
ఆశావహ దృక్పథం..
అయితే, ఉద్రిక్తతల మధ్య ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త కూడా ఉంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందిస్తూ.. ఇరాన్తో చర్చలు ఫలప్రదంగా సాగుతున్నాయని, యుద్ధ విరామానికి అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇది కార్యరూపం దాల్చితే పరిస్థితులు త్వరగా చక్కబడవచ్చు.
మరోవైపు, భారత్ తన చమురు దిగుమతులను విభిన్న దేశాల నుంచి సేకరిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇరాక్, సౌదీ వంటి గల్ఫ్ దేశాలతో పాటు అమెరికా, నైజీరియా, కెనడా, బ్రెజిల్ సహా 41 దేశాల నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. అలాగే, మన దగ్గర ఉన్న అపారమైన బొగ్గు నిల్వలు విద్యుత్ ఉత్పత్తికి భరోసా ఇస్తుండటం భారత్కు ఒక సానుకూల అంశం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వృద్ధి రేటు అంచనాలను గోల్డ్మన్ సాక్స్ ఎందుకు తగ్గించింది?
ముఖ్యంగా పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, హార్ముజ్ జలసంధిలో రవాణా ఆగిపోవడం వల్ల భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతుందని ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
2. ముడిచమురు ధర పెరిగితే సామాన్యుడికి ఏమవుతుంది?
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి. ఫలితంగా రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు (ద్రవ్యోల్బణం) సామాన్యుడికి భారంగా మారుతాయి.
3. హోర్ముజ్ జలసంధి ఎక్కడ ఉంది?
ఇది పర్షియన్ గల్ఫ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ మధ్య ఉన్న సముద్ర మార్గం. ప్రపంచ చమురు వాణిజ్యంలో మూడింట ఒక వంతు ఈ మార్గం గుండానే జరుగుతుంది.