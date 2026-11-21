శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
GTA 6 : జీటీఏ 6 ప్రభంజనం.. 24 గంటల్లో 3.79 బిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు! హాలీవుడ్ సినిమా రికార్డులు బ్రేక్
పదమూడేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ విడుదలైన 'గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో 6' వినోద రంగ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. కేవలం తొలి 24 గంటల్లోనే 3.79 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ. 35 వేల కోట్లకు పైగా) అమ్మకాలతో అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ సినిమా వసూళ్లను సైతం దాటేసింది.
వినోద రంగ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఏ సినిమాకూ, ఏ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్కూ సాధ్యం కాని అద్భుతాన్ని ఒక వీడియో గేమ్ సాధించింది! గేమింగ్ ప్రపంచం ఎన్నో ఏళ్లుగా కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్న ‘గ్రాండ్ థెఫ్ట్ ఆటో 6’ విడుదలైన తొలి 24 గంటల్లోనే ఏకంగా 3.79 బిలియన్ డాలర్ల (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 35,100 కోట్లకు పైగా) అమ్మకాలు జరిపి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించింది.
గురువారం మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ గేమ్.. తన మునుపటి సంచలనం ‘జీటీఏ 5’ తొలిరోజు రికార్డులను ఎప్పుడో దాటేసింది! గేమ్ అధికారికంగా విడుదల కాకముందే 3.25 కోట్ల కాపీలు అమ్ముడయ్యాయని డెవలపర్ సంస్థ ‘రాక్స్టార్ గేమ్స్’ తాజాగా ప్రకటించింది.
నియాన్ వెలుగులతో మెరిసిపోయే ‘వైస్ సిటీ’ వీధుల్లో లూసియా, జేసన్ అనే నేరస్తుల జంట సాగించే సాహసాల చుట్టూ ఈ గేమ్ కథ తిరుగుతుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల యువతకు జీటీఏ సిరీస్తో విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. 2000వ దశకంలో హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట, దిల్సుఖ్నగర్ నుంచి విజయవాడ, విశాఖపట్నం, వరంగల్, తిరుపతి వీధుల్లోని ఇంటర్నెట్ కేఫ్లలో గంటల తరబడి 'జీటీఏ వైస్ సిటీ' ఆడిన జ్ఞాపకాలు నేటి తరం టెక్కీలకు, యువతకు ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. ఇప్పుడు అదే వైస్ సిటీ నేపథ్యంతో, అత్యాధునిక గ్రాఫిక్స్తో 'జీటీఏ 6' రావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గేమింగ్ ప్రియులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లోని గేమింగ్ లాంజ్లు, యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఛానెళ్లలో ఎక్కడ చూసినా జీటీఏ 6 సందడే కనిపిస్తోంది.
అవెంజర్స్ రికార్డు బద్దలు.. తొలిరోజు వసూళ్లలో సునామీ!
ఒక అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ నివేదిక ప్రకారం.. జీటీఏ 6 గేమ్ విడుదలకు ముందే 3.25 కోట్ల యూనిట్లు అమ్ముడైనట్లు రాక్స్టార్ గేమ్స్ వెల్లడించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విమర్శకుల ప్రశంసలు, అభిమానుల కోలాహలం మధ్య గురువారం ఈ గేమ్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. యాక్షన్-అడ్వెంచర్ శైలిలో రూపొందిన ఈ గేమ్లో లూసియా, జేసన్ పాత్రలు వైస్ సిటీ వీధుల్లో సాగించే వేట ఆటగాళ్లను కట్టిపడేస్తోంది.
2013లో విడుదలైన 'జీటీఏ 5' తొలిరోజు సుమారు 800 మిలియన్ డాలర్లు ఆర్జించింది; ఇప్పటివరకు తొలి 24 గంటల్లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన వీడియో గేమ్గా అదే అగ్రస్థానంలో ఉండేది. అయితే జీటీఏ 6 తొలిరోజు ఆదాయం దానికి దాదాపు ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం.
అంతేకాదు, ప్రపంచ బాక్సాఫీస్ చరిత్రలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రం 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' జీవితకాల వసూళ్లను కూడా జీటీఏ 6 ఒక్క రోజులోనే అధిగమించింది. మీడియా విశ్లేషణ సంస్థ రెంట్ట్రాక్ ప్రకారం అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్ సుమారు 2.94 బిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేయగా, జీటీఏ 6 ఒక్క రోజులోనే 3.79 బిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటేసింది.
“ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆటగాళ్ల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే ఎంతో వినమ్రంగా అనిపిస్తోంది,” అని రాక్స్టార్ గేమ్స్ వ్యవస్థాపకుడు, అధ్యక్షుడు సామ్ హౌసర్ పేర్కొన్నారు. తమ స్టూడియో ప్రస్థానంలో ఇది ఒక “కొత్త అధ్యాయానికి” ప్రారంభమని ఆయన అభివర్ణించారు.
13 ఏళ్ల నిరీక్షణ.. ఆఫీసులకు సెలవులు, నెట్ఫ్లిక్స్ ట్రైలర్ మ్యాజిక్!
దాదాపు 13 ఏళ్లకు పైగా సాగిన సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఈ గేమ్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. జీటీఏ 6 విడుదల రోజే ఆడటం కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొందరు గేమర్లు తమ ఉద్యోగాలకు పెయిడ్ లీవ్ పెట్టుకున్నారు; మరికొందరు అయితే ఆట ఆడేటప్పుడు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు తమ జీవిత భాగస్వాములతో సరదాగా ప్రత్యేక ఒప్పందాలు కూడా చేసుకున్నారు.
రాక్స్టార్ గేమ్స్ మాతృసంస్థ ‘టేక్-టూ ఇంటరాక్టివ్’.. ఈ గేమ్ అభివృద్ధి కోసం 1 బిలియన్ డాలర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువే ఖర్చు చేసినట్లు అంచనా. తద్వారా అత్యంత ఖరీదైన వినోద ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా ఇది నిలిచింది. జూన్ నెలలోనే ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమైనప్పటికీ, అప్పట్లో ఎన్ని ఆర్డర్లు వచ్చాయన్న సంఖ్యను కంపెనీ గోప్యంగా ఉంచింది.
ఆగస్టు నెలలో నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా 'జీటీఏ 6: యాన్ ఎక్స్టెండెడ్ లుక్' పేరుతో ఒక సుదీర్ఘ ట్రైలర్ విడుదలైంది. సెన్సార్ టవర్ అంచనాల ప్రకారం.. ఆ ట్రైలర్ విడుదలైన తర్వాత ప్రీ-ఆర్డర్లు ఒక్కసారిగా ఆరు రెట్లు పెరిగాయి.
తర్వాత ఏంటి? పీసీ వెర్షన్, ఆన్లైన్ మోడ్ ఎప్పుడంటే!
ప్రస్తుతం కన్సోల్ గేమర్లు జీటీఏ 6 ప్రపంచంలో మునిగితేలుతుండగా, ఇన్వెస్టర్లు మాత్రం పీసీ వెర్షన్ విడుదల, ఆన్లైన్ వెర్షన్ ప్రారంభంపై కంపెనీ ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జీటీఏ ఆన్లైన్ వెర్షన్ ద్వారా కంపెనీకి దీర్ఘకాలంలో స్థిరమైన ఆదాయం సమకూరుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
విశ్లేషకుల అంచనా ప్రకారం, జీటీఏ 6 పీసీ వెర్షన్, ఆన్లైన్ వెర్షన్ రెండూ 2027లో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
గేమింగ్ పరిశ్రమ స్థాయిని కొత్త శిఖరాలకు చేర్చిన జీటీఏ 6, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంచలనాలకు వేదిక కానుంది.