    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    గ్యాస్ కష్టాలు: సాఫ్ట్‌వేర్ ఆఫీసుల్లో వంట బంద్.. హెచ్‌సీఎల్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఆఫర్

    పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా ఏర్పడిన గ్యాస్ కొరత (LPG Crunch) ప్రభావం ఇప్పుడు ఐటీ కంపెనీల మీద కూడా పడింది. ఆఫీసు క్యాంటీన్లలో వంట చేయడానికి గ్యాస్ దొరకకపోవడంతో, ప్రముఖ ఐటీ దిగ్గజం హెచ్‌సీఎల్ టెక్ (HCLTech) తమ ఉద్యోగులకు 'వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్' (WFH) ఆఫర్ ఇచ్చింది.

    Published on: Mar 12, 2026 4:53 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    యుద్ధం వల్ల చమురు సరఫరా ఆగిపోవడం, గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల సామాన్యులకే కాదు, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు కూడా తిప్పలు తప్పడం లేదు. తాజా పరిణామాల వివరాలు ఇవే:

    గ్యాస్ కష్టాలు: సాఫ్ట్‌వేర్ ఆఫీసుల్లో వంట బంద్.. హెచ్‌సీఎల్, ఇన్ఫోసిస్ కీలక నిర్ణయం (HCL Technologies)
    1. హెచ్‌సీఎల్: తినడానికి తిండి లేదు.. ఇంటి నుంచే పని చేయండి

    చెన్నైలోని హెచ్‌సీఎల్ ఆఫీసులో మార్చి 12, 13 తేదీల్లో ఉద్యోగులు ఇంటి నుంచే పని చేయవచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.

    • కారణం: ఆఫీసు క్యాంటీన్ నడిపే వారు గ్యాస్ కొరత వల్ల వంట చేయలేమని చేతులెత్తేశారు.
    • నిర్ణయం: ఉద్యోగులు ఆకలితో అలమటించకుండా ఉండేందుకు, ఈ రెండు రోజులు ఆఫీసుకు రానవసరం లేదని కంపెనీ తెలిపింది.

    2. ఇన్ఫోసిస్: "మీ ఇంటి నుంచే బాక్సులు తెచ్చుకోండి"

    దేశంలో రెండో అతిపెద్ద ఐటీ కంపెనీ అయిన ఇన్ఫోసిస్ కూడా తమ బెంగళూరు, చెన్నై ఆఫీసుల్లో ఇలాంటి ఇబ్బందులే ఎదుర్కొంటోంది.

    • మెనూలో కోత: క్యాంటీన్లలో ఐటమ్స్ తగ్గించేశారు. వేడివేడిగా దోసెలు, ఆమ్లెట్లు వేసి ఇచ్చే 'లైవ్ కౌంటర్లు' ఆపేశారు.
    • సలహా: సాధ్యమైనంత వరకు మీ ఇంటి నుంచే భోజనం బాక్సులు (Home-cooked food) తెచ్చుకోవాలని ఉద్యోగులకు సూచించింది.

    3. పెరిగిన ధరల భారం

    ప్రభుత్వం హామీలు ఇస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్‌లో గ్యాస్ ధరలు సామాన్యుడికి అందనంత ఎత్తుకు వెళ్లాయి. డొమెస్టిక్ (ఇంటి గ్యాస్ - 14.2 కేజీలు) సిలిండర్ ధర 60 పెరిగింది. కమర్షియల్ (హోటల్ గ్యాస్ - 19 కేజీలు) సిలిండర్ ధర 144 పెరిగింది.

    4. ఐటీ రంగంపై ఇతర ప్రభావాలు

    యుద్ధం కేవలం గ్యాస్ ధరల మీదనే కాకుండా, ఐటీ ఉద్యోగాల మీద కూడా ప్రభావం చూపుతోంది:

    • కొత్త నియామకాలు నిలిపివేత: గల్ఫ్ దేశాల్లో వ్యాపారాలు ఉన్న కంపెనీలు ప్రస్తుతం కొత్త వారిని చేర్చుకోవడానికి (Hiring) భయపడుతున్నాయి.
    • బోనస్‌లపై దెబ్బ: ఎనర్జీ, రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో ఒడిదుడుకుల వల్ల ఐటీ ఉద్యోగుల బోనస్‌లు తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
    • భారతీయుల భద్రత: గల్ఫ్ దేశాల్లో దాదాపు 90 లక్షల మంది భారతీయులు పని చేస్తున్నారు. వారి భద్రత కోసం కంపెనీలు ప్రత్యేక 'వార్ రూమ్'లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కేవలం చెన్నైలోనే ఈ సమస్య ఉందా?

    ప్రస్తుతానికి హెచ్‌సీఎల్ చెన్నైలో WFH ఇచ్చింది, కానీ గ్యాస్ కొరత ఇలాగే కొనసాగితే బెంగళూరు, హైదరాబాద్ వంటి ఇతర నగరాల్లోని ఆఫీసుల్లో కూడా ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.

    2. కమర్షియల్ గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల ఆఫీసులకు ఏంటి సంబంధం?

    ఆఫీసు క్యాంటీన్లు 'కమర్షియల్ గ్యాస్' వాడుతుంటాయి. దీని ధర ఒక్కసారిగా 144 పెరగడం, స్టాక్ దొరకకపోవడం వల్ల క్యాంటీన్ నిర్వాహకులు వంట చేయలేకపోతున్నారు.

    3. ఐటీ ఉద్యోగులకు జీతాలు తగ్గుతాయా?

    జీతాలు తగ్గకపోవచ్చు కానీ, యుద్ధం వల్ల కంపెనీల ఆదాయం తగ్గితే ఇచ్చే బోనస్‌లు లేదా ఇంక్రిమెంట్లలో కోత పడే అవకాశం ఉందని కన్సల్టింగ్ సంస్థలు చెబుతున్నాయి.

