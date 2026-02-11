Budget SUVs : 2026లో అతి తక్కువ ధరకే లభిస్తున్న టాప్-5 ఎస్యూవీలు ఇవే..
భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎస్యూవీల హవా నడుస్తోంది. పటిష్టమైన నిర్మాణం, భద్రతా ప్రమాణాలు మెండుగా ఉండటంతో కొనుగోలుదారులు వీటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియాలో టాప్-5 అఫార్డిబుల్ ఎస్యూవీల వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
భారతదేశంలో కార్ల ప్రియుల చూపు ఇప్పుడు ఎస్యూవీల వైపు మళ్లింది. రోడ్లపై రాజసం, హై గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, ఎక్కడానికి- దిగడానికి సులువుగా ఉండటం, పటిష్టమైన నిర్మాణం, భద్రతా ప్రమాణాలు మెండుగా ఉండటంతో సామాన్యులు సైతం వీటిని ఇష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా సబ్-4 మీటర్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలు తక్కువ పన్నులు, అద్భుతమైన ఫీచర్లతో మధ్యతరగతి ప్రజలకు అందుబాటు ధరలో లభిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుత మార్కెట్లో లభిస్తున్న 5 అత్యంత చౌకైన ఎఎస్యూవీల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఇండియాలో టాప్-5 చౌకైన ఎస్యూవీలు..
1. టాటా పంచ్
ప్రస్తుతం ఇండియాలో అత్యంత చౌకైన ఎస్యూవీగా ‘టాటా పంచ్’ కొనసాగుతోంది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.59 లక్షలు. 2026 ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో టాటా మోటార్స్ ఈ కారు ప్రారంభ ధరను ఏకంగా రూ. 40,000 తగ్గించడం విశేషం.
ఫీచర్స్: కొత్తగా 120 హెచ్పీ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ను పరిచయం చేశారు.
ఆప్షన్లు: ఇందులో 1.2 లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజిన్ (పెట్రోల్ అండ్ సీఎన్జీ) కూడా అందుబాటులో ఉంది. మాన్యువల్, ఏఎంటీ గేర్ బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
2. నిస్సాన్ మాగ్నైట్
స్టైలిష్ లుక్, బడ్జెట్ ధరలో లభించే మరో అద్భుతమైన ఎస్యూవీ ఈ నిస్సాన్ మాగ్నైట్. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.62 లక్షలు.
ఇంజిన్: ఇందులో 1.0 లీటర్ పెట్రోల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు ఉన్నాయి.
ప్రత్యేకత: సీఎన్జీ వేరియంట్లో ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ను అందిస్తున్న అతికొద్ది కార్లలో ఇదీ ఒకటి. డీలర్ ద్వారా బిగించే సీఎన్జీ కిట్ సౌకర్యం కూడా ఉంది.
3. హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్
హ్యుందాయ్ నుంచి వచ్చిన ఎంట్రీ లెవల్ ఎస్యూవీ ఈ ఎక్స్టర్. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ వేరియంట్లు (సుమారు 30) కోరుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్.
దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.64 లక్షలు.
పవర్: 1.2 లీటర్ ఫోర్ సిలిండర్ ఇంజిన్తో వస్తుంది.
వైవిధ్యం: పెట్రోల్ (83 హెచ్పీ), సీఎన్జీ (69 హెచ్పీ) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, పెట్రోల్ వెర్షన్లో ఏఎంటీ గేర్బాక్స్ లభిస్తుంది.
4. రెనాల్ట్ కైగర్
2025లో సరికొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి వచ్చిన రెనాల్ట్ కైగర్, నేటికీ చౌకైన కార్ల జాబితాలో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది.
దీని ప్రారంభ ధర రూ. 5.76 లక్షలు.
వేరియంట్లు: 72 హెచ్పీ పెట్రోల్ ఇంజిన్ (మాన్యువల్/ ఏఎంటీ), 100 హెచ్పీ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ (మాన్యువల్/ సీవీటీ) ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
సీఎన్జీ: పెట్రోల్ వెర్షన్ కంటే రూ. 79,500 అదనంగా చెల్లిస్తే డీలర్ లెవల్ సీఎన్జీ కిట్ను కూడా పొందవచ్చు.
5. మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్
మారుతీ సుజుకీ బాలెనో ఆధారంగా రూపొందించిన ఫ్రాంక్స్ ఎస్యూవీ క్రాసోవర్.. స్టైలిష్ లుక్తో ఆకట్టుకుంటోంది. బ్రెజా కంటే ఇది మరింత మోడ్రన్గా కనిపిస్తుంది.
దీని ప్రారంభ ధర రూ. 6.85 లక్షలు.
ఇంజిన్: పెట్రోల్, టర్బో-పెట్రోల్, సీఎన్జీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
పొదుపు: ఇదే తరహా ఫీచర్లున్న టయోటా టైజర్ కంటే దీని ప్రారంభ ధర రూ. 40,000 తక్కువగా ఉండటం విశేషం.
*పైన చెప్పిన ధరలన్నీ ఎక్స్షోరూం ప్రైజ్లు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.