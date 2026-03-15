Safest Cars in India : ఇండియాలో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవి- భారత్ ఎన్సీఏపీలో 5 స్టార్ రేటింగ్..
Safest cars India: భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్ట్ ఫలితాలు ఇప్పుడు భారతీయ వాహనదారులకు భద్రతా ప్రమాణాలను అంచనా వేయడానికి ఒక ప్రామాణికంగా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో అడల్ట్, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచి, 5-స్టార్ రేటింగ్ సాధించిన ఐదు అగ్రశ్రేణి కార్ల వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారత్ ఎన్సీఏపీ ఇప్పుడు దేశంలో విక్రయించే వాహనాలకు క్రాష్ టెస్టులు నిర్వహిస్తుండటంతో, ఆయా కార్లు ప్రయాణికులను ఎంతవరకు రక్షిస్తాయో పోల్చి చూసుకోవడానికి కొనుగోలుదారులకు ఒక ప్రామాణిక బెంచ్మార్క్ లభించింది. ఎందుకంటే భారతీయ కార్ల కొనుగోలుదారులకు భద్రత అనేది ఇప్పుడు కేవలం ఒక అదనపు ఆలోచన మాత్రమే కాదు, కచ్చితంగా టిక్ చేయాల్సిన బాక్స్! ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రంటల్ (ముందు నుంచి), సైడ్ (పక్క నుంచి), పోల్ ఇంపాక్ట్ టెస్టుల ద్వారా పెద్దలు, పిల్లల రక్షణను అంచనా వేస్తుంది. వీటిలో కనబరిచిన మొత్తం పనితీరు ఆధారంగా స్టార్ రేటింగ్లను కేటాయిస్తుంది. కేవలం భారత్ ఎన్-క్యాప్ స్కోర్ల ప్రాతిపదికన ఐదు కార్లను ఎంపిక చేయాల్సి వస్తే, ఇప్పుడున్న బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇవి..
1. మహీంద్రా బీఈ 6..
ధర: రూ. 18.90 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
మహీంద్రా బీఈ 6 భారత్ ఎన్సీఏపీ కింద అత్యంత బలమైన ప్రదర్శన కనబరిచిన వాహనాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది అడల్ట్, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ రెండింటిలోనూ ఆకట్టుకునే స్కోర్లతో 5-స్టార్ రేటింగ్ను దక్కించుకుంది. క్రాష్ టెస్టింగ్ సమయంలో దీని నిర్మాణం స్థిరంగా ఉందని తేలింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలో మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, అడ్వాన్స్డ్ రెస్ట్రైంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీగా, ఇది భద్రత పరంగా ఒక ఉన్నతమైన బెంచ్మార్క్ను సెట్ చేసింది. మార్కెట్లో విభిన్నంగా ఉండి, డ్రైవ్ చేయడానికి సరదాగా ఉండే కారు కోసం చూస్తుంటే, బీఈ 6 ఖచ్చితంగా మీ మొదటి ఎంపికల్లో ఒకటిగా ఉండాలి.
2. టాటా పంచ్..
ధర: రూ. 5.59 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ విభాగంలో భద్రత విషయంలో టాటా పంచ్ ఒక బలమైన పేరును సంపాదించుకుంది. భారత్ ఎన్సీఏపీ టెస్టింగ్లో ఇది 5-స్టార్ రేటింగ్ను దక్కించుకుంది. అడల్ట్, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ కేటగిరీలలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచింది. దీని బాడీ షెల్ స్థిరంగా ఉన్నట్లు రేటింగ్ ద్వారా స్పష్టమైంది. ఇది ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాహన నిర్మాణం ఎంత బలంగా ఉందో చెప్పే కీలక సూచిక. ఇది మార్కెట్లో అందుబాటు ధరలో ఉన్నప్పటికీ, భద్రతా ప్రమాణాల విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఈబీడీతో కూడిన ఏబీఎస్, సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్లు వంటి ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. నగర ప్రయాణాలకు అనుకూలమైన, గట్టి క్రాష్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్న ఎస్యూవీని కోరుకునే వారికి, ఈ సెగ్మెంట్లో పంచ్ ఒక బలమైన ఎంపిక.
3. టాటా హారియర్ ఈవీ..
ధర: రూ. 21.49 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
భారీ ఎస్యూవీల విభాగంలో 5-స్టార్ భారత్ ఎన్సీఏపీ రేటింగ్తో హారియర్ ఈవీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. ఇది అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్లో అద్భుతమైన స్కోర్లను సాధించడంతో పాటు చాలా ఎక్కువ చైల్డ్ సేఫ్టీ రేటింగ్లను కూడా అందించింది. బలమైన ప్లాట్ఫారమ్, మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, సమగ్రమైన ఎలక్ట్రానిక్ సేఫ్టీ ఎయిడ్స్ దీని పటిష్టమైన క్రాష్ పనితీరుకు దోహదపడ్డాయి. ఈ ఎస్యూవీకి ఉన్న భారీ పరిమాణం, రోడ్ ప్రెజెన్స్తో పాటు ఈ సెగ్మెంట్లో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ (ఏడబ్ల్యూడీ) సిస్టమ్తో వస్తున్న ఏకైక ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కూడా ఇదే కావడం విశేషం.
4. టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్..
ధర: రూ. 18.48 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
ఫ్యామిలీ ఎంపీవీ కోసం వెతుకుతున్న కొనుగోలుదారులకు, ఇన్నోవా హైక్రాస్ విశాలమైన స్థలంతో పాటు పటిష్టమైన క్రాష్ క్రెడెన్షియల్స్ను అందిస్తుంది. ఇది భారత్ ఎన్సీఏపీ క్రాష్ టెస్టుల్లో 5-స్టార్ రేటింగ్ను సాధించింది. ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ISOFIX మౌంట్లతో, ఇది పెద్ద కుటుంబాలకు భరోసా ఇచ్చే భద్రతా స్థాయిని అందిస్తుంది. ఈ ఎంపీవీ సిటీ, హైవే ప్రయాణాలకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఇందులోని హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ కారణంగా, ఇది తన పరిమాణానికి తగ్గట్టుగా మంచి ఇంధన సామర్థ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది.
5. స్కోడా కైలాక్..
ధర: రూ. 7.59 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్)
స్కోడా కైలాక్ దేశంలోని అత్యంత సురక్షితమైన కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీలలో ఒకటిగా వేగంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇది భారత్ ఎన్సీఏపీ కింద అడల్ట్, చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ రెండింటికీ 5-స్టార్ రేటింగ్ను సంపాదించింది. స్థిరమైన బాడీ స్ట్రక్చర్తో పాటు స్టాండర్డ్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ దీని ఓవరాల్ సేఫ్టీ ప్యాకేజీని మరింత బలోపేతం చేస్తాయి. ఇది 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది, ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో కూడిన 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. కైలాక్ తన సెగ్మెంట్లో డ్రైవ్ చేయడానికి అత్యంత సులభంగా, సరదాగా ఉండే ఎస్యూవీలలో ఒకటి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. కారులో ఉండాల్సిన ప్రాథమిక భద్రతా ఫీచర్లు ఏంటి?
ఎయిర్బ్యాగ్లు: కనీసం రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉండాలి. అయితే, ఇప్పుడు చాలా కార్లు ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లను ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నాయి.
ఏబీఎస్ (యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టెమ్) అండ్ ఈబీడీ: అకస్మాత్తుగా బ్రేక్ వేసినప్పుడు కారు టైర్లు లాక్ అవ్వకుండా, వాహనం అదుపు తప్పకుండా ఇవి కాపాడతాయి.
ఈఎస్సీ (ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబులిటీ కంట్రోల్): మలుపుల వద్ద లేదా తడి రోడ్లపై కారు జారిపోకుండా స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
ISOFIX మౌంట్స్: మీ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే, వారి సీట్లను సురక్షితంగా అమర్చడానికి ఇవి చాలా ముఖ్యం.
2. భారత్ ఎన్సీఏపీ రేటింగ్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి?
భారత్ ఎన్సీఏపీ అనేది కారుకు నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల ఆధారంగా ఇచ్చే రేటింగ్. ఇందులో రెండు రకాల స్కోర్లు ఉంటాయి:
అడల్ట్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ : ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ముందు సీట్లలో కూర్చున్న పెద్దవారికి ఎంతవరకు రక్షణ ఉంటుందో ఇది చెబుతుంది.
చైల్డ్ ఆక్యుపెంట్ ప్రొటెక్షన్ : వెనుక సీట్లలోని పిల్లల భద్రతను ఇది అంచనా వేస్తుంది.
సాధారణంగా 5-స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న కారు అత్యంత సురక్షితమైనదిగా పరిగణిస్తారు. రేటింగ్స్తో పాటు కారు 'బాడీ స్ట్రక్చర్' స్టేబుల్గా ఉందో లేదో కూడా చెక్ చేసుకోవాలి.