Flex Fuel Bikes : ఈ రెండు బెస్ట్ సెల్లింగ్ హీరో బైక్స్లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయెల్ ఆప్షన్.. తక్కువ ధరకే!
Flex Fuel Bikes in India : హీరో మోటోకార్ప్ నుంచి రెండు బెస్ట్ సెల్లింగ్ బైక్స్కి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయెల్ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది! అవి హీరో స్ల్పెండర్ ప్లస్, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్. వీటి ధరలు, ఇంజిన్ వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్.. పర్యావరణ అనుకూల సాంకేతికతతో విప్లవాత్మక మార్పుకు శ్రీకారం చుట్టింది. తన అత్యధిక విక్రయాలు సాధించే స్ల్పెండర్ ప్లస్, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ మోటార్ సైకిళ్లలో ‘ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్’ వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. జిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల ప్రకారం స్ల్పెండర్+ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ధర రూ. 82,710 కాగా, హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ధర రూ. 72,792 గా ఉంది. ఇవి పెట్రోల్తో పాటు ఇథనాల్ ఇంధనంతోనూ నడుస్తాయి. జులై నుంచి దిల్లీ, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇవి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. అనంతరం దేశవ్యాప్తంగా సేల్స్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే బైకుల్లో సరికొత్త టెక్నాలజీ!
సాధారణంగా కంపెనీలు ఏదైనా కొత్త సాంకేతికతను ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు ఎక్కువ ధర ఉండే ప్రీమియం బైక్లను ఎంచుకుంటాయి. కానీ హీరో మోటోకార్ప్ ఇందుకు భిన్నంగా, సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండే మోడళ్లలో ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ టెక్నాలజీని తీసుకువచ్చింది!
హీరో సంస్థ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. భారతదేశంలో అమ్ముడయ్యే మొత్తం మోటార్ సైకిళ్లలో స్ల్పెండర్, హెచ్ఎఫ్ సిరీస్ బైకులే దాదాపు మూడో వంతు ఉంటాయి. అందుకే ఈ పాపులర్ బైకులలో ఇథనాల్ ఇంధన సాంకేతికతను తీసుకురావడం ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణ అనుకూల ఇంధన వినియోగం (ఈవీ / ఇథనాల్ అడాప్షన్) వేగంగా పెరుగుతుందని కంపెనీ భావిస్తోంది.
ఇంజిన్లో వచ్చిన మార్పులు ఏంటి?
రెండు ఫ్లెక్స్- ఫ్యూయెల్ బైకులలోనూ పాత, నమ్మకమైన 97.2సీసీ సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్నే ఉపయోగించారు. అయితే, ఇథనాల్ మిశ్రమంతో నడిచేలా దీనిని అప్గ్రేడ్ చేశారు.
ఆటోమేటిక్ డిటెక్షన్: ఈ ఇంజిన్ ఇంధనంలోని ఇథనాల్ శాతాన్ని (ఈ20 నుంచి ఈ85 వరకు) స్వయంగా గుర్తించి, దానికి తగినట్లుగా పారామిటర్లను ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇది గరిష్టంగా ఈ100 (100% ఇథనాల్) ఇంధనాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
పవర్ అండ్ టార్క్: ఈ85 ఇంధనంతో నడిచేటప్పుడు ఈ ఇంజిన్ 8,000 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 8.4 హెచ్పీ పవర్, 6,000 ఆర్పీఎమ్ వద్ద 8.3 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది.
హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్: ఇథనాల్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ తట్టుకునేలా హీరో కంపెనీ దీని ఈసీయూని రీడిజైన్ చేసింది. అలాగే ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలోని పలు భాగాలను మరింత బలోపేతం చేసింది.
మారకుండా అలాగే ఉన్న ఫీచర్లు ఏవి?
కొత్త ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ హార్డ్వేర్, సరికొత్త 'డిజి-అనలాగ్' ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ మినహాయిస్తే, బైక్ మెకానికల్ డిజైన్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.
స్టాండర్డ్ ఫీచర్లు..
రెండు మోడళ్లలోనూ సేఫ్టీ కోసం 'సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్' ఫంక్షన్, ట్యూబ్లెస్ టైర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
స్ల్పెండర్+ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోడల్లో మైలేజ్ పెంచే హీరో పేటెంటెడ్ ఐ3ఎస్ (ఐడిల్ స్టాప్-స్టార్ట్) టెక్నాలజీని అలాగే కొనసాగించారు.
సస్పెన్షన్, బ్రేకింగ్ సిస్టమ్..
హెచ్ఎఫ్ డీలక్స్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ బైక్ ట్యూబులర్ డబుల్-క్రాడిల్ ఫ్రేమ్పై నడుస్తుంది. ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు టూ-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్లు ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ కోసం రెండు వైపులా 130 ఎంఎం డ్రమ్ బ్రేక్లతో పాటు 'ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్' (ఐపీఎస్) ఇచ్చారు. ఇది 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
అదేవిధంగా, స్ల్పెండర్+ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోడల్ కూడా అల్లాయ్ వీల్స్, టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్, ఫైవ్-స్టెప్ అడ్జస్టబుల్ రేర్ షాక్ అబ్జార్బర్లను కలిగి ఉంది. ఇందులో కూడా ట్యూబులర్ డబుల్-క్రాడిల్ ఫ్రేమ్, 4-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్, మల్టీప్లేట్ వెట్ క్లచ్ సెటప్ను యథావిధిగా ఉంచారు. దీనివల్ల పాత రైడింగ్ అనుభూతిని ఇస్తూనే, తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ప్రయాణాన్ని ఈ బైక్లు అందిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More