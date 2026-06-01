    SIP: నెలకు రూ.5,000 ఎస్‌ఐపీతో కోట్లు.. ఈ '8-4-3' ఫార్ములా తెలుసా?

    SIP: పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టలేకపోయినా, క్రమశిక్షణతో కూడిన చిన్న ఎస్‌ఐపీ ద్వారా కాలక్రమేణా భారీ సంపదను సృష్టించవచ్చు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో చక్రవడ్డీ శరవేగంగా ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించే '8-4-3' సూత్రంపై ప్రత్యేక కథనం.

    Updated on: Jun 01, 2026 2:00 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కోటీశ్వరులు కావాలని ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. అయితే, దీనికోసం లక్షలాది రూపాయల భారీ పెట్టుబడులు అవసరం లేదు. కేవలం క్రమశిక్షణ, ఓపిక, చక్రవడ్డీ (కాంపౌండింగ్) శక్తి తోడుంటే.. నెలకు పెట్టే చిన్న ఎస్‌ఐపీ (SIP) కూడా కాలక్రమేణా పెద్ద నిధిగా మారుతుంది. ఈ సంపద సృష్టి ప్రక్రియను సులభంగా అర్థం చేసుకోవడానికి '8-4-3 ఫార్ములా' అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వందలాది చిట్కాల కంటే, పక్కా పరిశోధనతో కూడిన పెట్టుబడి వ్యూహమే మదుపరులను విజయతీరాలకు చేరుస్తుంది.

    త్వరగా పెట్టుబడి ప్రారంభించడం అనేది, ఆలస్యంగా పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే ఎంతో లాభదాయకమని ఈ వ్యూహం నిరూపిస్తోంది. దీర్ఘకాలం పాటు మార్కెట్లో స్థిరంగా కొనసాగడం ఎంత ముఖ్యమో ఈ సూత్రం స్పష్టం చేస్తోంది.

    అసలు ఏమిటీ 8-4-3 ఫార్ములా?

    మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో కాంపౌండింగ్ ఏ విధంగా వేగంగా పుంజుకుంటుందో ఈ సూత్రం వివరిస్తుంది. దీని ప్రకారం.. మీ పెట్టుబడి ప్రయాణంలో మొదటి 8 సంవత్సరాలలో నిధి నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది. ఆ తర్వాతి విడతలో ఆ నిధి రెట్టింపు కావడానికి కేవలం 4 నుంచి 4.5 ఏళ్లు (రాబడి రేటును బట్టి) మాత్రమే పడుతుంది. ఇక మూడో దశకు వచ్చేసరికి 'స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్' (మంచు బంతిలా వేగం పుంజుకోవడం) వల్ల కేవలం 3 నుంచి 4 ఏళ్లలోనే నిధి మరోసారి రెట్టింపవుతుంది. కాలం గడిచేకొద్దీ సంపద సృష్టి వేగం ఎంతలా పెరుగుతుందో ఈ రూల్ స్పష్టం చేస్తోంది.

    ఈ వ్యూహాన్ని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా పరిశీలిద్దాం. ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో నెలకు రూ.5,000 చొప్పున ఎస్‌ఐపీ ప్రారంభిస్తూ, వార్షిక రాబడి సగటున 12 శాతం (నెలవారీ కాంపౌండింగ్) వస్తుందని అంచనా వేసుకుంటే, కాలక్రమేణా వచ్చే మార్పులు ఇలా ఉంటాయి:

    • మొదటి రూ.1.1 కోట్లు: ఈ మైలురాయిని సాధించడానికి దాదాపు 26 ఏళ్ల సుదీర్ఘ సమయం పడుతుంది.
    • రెండో రూ.1.1 కోట్లు (మొత్తం రూ.2.2 కోట్లు): ఈ స్థాయికి చేరడానికి కేవలం 5 నుంచి 6 ఏళ్లు సరిపోతుంది.
    • మూడో రూ.1.1 కోట్లు (మొత్తం రూ.3.3 కోట్లు): దీనిని అందుకోవడానికి కేవలం 3 నుంచి 4 ఏళ్లు మాత్రమే పడుతుంది.

    మొదటి కోటి రూపాయలు సంపాదించడానికి పట్టిన కాలంతో పోలిస్తే, తర్వాతి కోట్లు చాలా తక్కువ సమయంలోనే చేతికి వస్తాయి. మదుపరులు మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులకు లొంగిపోకుండా భావోద్వేగాలను పక్కన పెట్టి పెట్టుబడులను కొనసాగిస్తేనే ఈ మ్యాజిక్ సాధ్యమవుతుంది.

    మార్కెట్ ఒడుదొడుకులను తట్టుకుంటేనే విజయం

    పెట్టుబడి ప్రయాణంలో ఆర్థిక మాంద్యాలు, మార్కెట్ పతనాలు ఎదురుకావడం సహజం. అస్థిరత అనేది సంపద సృష్టిలో ఒక భాగం మాత్రమే. ఎస్‌ఐపీలను మధ్యలో ఆపకుండా, క్రమం తప్పకుండా పెట్టుబడులు కొనసాగించినప్పుడే ఆశించిన ఆర్థిక లక్ష్యాలను చేరుకోగలం. బ్రేకులు లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల చిన్న మొత్తాలే భారీ సామ్రాజ్యాలుగా మారుతాయి.

    "ప్రతి ఒక్కరి ఆర్థిక లక్ష్యాలు, అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఒకరికి సరిపోయిన ప్లాన్ మరొకరికి సెట్ కాకపోవచ్చు. అందుకే పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని ఖరారు చేసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం" అని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఎస్‌ఐపీలో 8-4-3 రూల్ అంటే ఏమిటి?

    ఇది కాంపౌండింగ్ (చక్రవడ్డీ) వేగాన్ని తెలిపే ఒక సాధారణ సూత్రం. దీని ప్రకారం పెట్టుబడి ప్రారంభంలో నెమ్మదిగా పెరిగినా (తొలి 8 ఏళ్లు), ఆ తర్వాత 'స్నోబాల్ ఎఫెక్ట్' వల్ల తర్వాతి రెట్టింపులు కేవలం 4 ఏళ్లు, 3 ఏళ్ల వ్యవధిలోనే సాధ్యమవుతాయి.

    2. నెలకు రూ.5,000 ఎస్‌ఐపీ ద్వారా మొదటి కోటి రూపాయలు సాధించడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది?

    ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో నెలకు రూ.5,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడుతూ, వార్షిక రాబడి సగటున 12 శాతంగా ఉంటే, మొదటి రూ.1.1 కోట్లు సాధించడానికి దాదాపు 26 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది.

    3. మార్కెట్లో నష్టాలు లేదా ఒడుదొడుకులు వచ్చినప్పుడు ఎస్‌ఐపీలను ఆపేయాలా?

    అస్సలు ఆపకూడదు. మార్కెట్ అస్థిరత అనేది పెట్టుబడి ప్రయాణంలో చాలా సహజం. ఒడుదొడుకులను తట్టుకుని దీర్ఘకాలం పాటు స్థిరంగా పెట్టుబడులు కొనసాగించినప్పుడే చక్రవడ్డీ లాభాలను పూర్తిగా అందుకోగలరు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

