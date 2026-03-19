    ఉద్యోగులకు ఏఐ సెగ: 20,000 మందిపై వేటు వేసేందుకు హెచ్‌ఎస్‌బీసీ సిద్ధం

    ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రాకతో బ్యాంకింగ్ రంగంలో భారీ మార్పులు మొదలయ్యాయి. తన కార్యకలాపాలను ఏఐ వైపు మళ్లించే క్రమంలో సుమారు 20,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు బ్యాంకింగ్ దిగ్గజం హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC) ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.

    Published on: Mar 19, 2026 7:38 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    లండన్/న్యూయార్క్: టెక్నాలజీ పెరుగుతుంటే ఉద్యోగాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుందనే ఆందోళన ఇప్పుడు నిజమవుతోంది. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్యాంకింగ్ సంస్థ హెచ్‌ఎస్‌బీసీ (HSBC) తన పనితీరును పూర్తిగా ఆధునీకరించే పనిలో పడింది. ఇందులో భాగంగా రాబోయే కొన్నేళ్లలో ఏకంగా 20,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రాధాన్యతను పెంచుతూ, మానవ వనరుల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవడమే ఈ భారీ కోతకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.

    ఉద్యోగులకు ఏఐ సెగ: 20,000 మందిపై వేటు వేసేందుకు హెచ్‌ఎస్‌బీసీ సిద్ధం (REUTERS)

    బ్యాంక్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (CEO) జార్జెస్ ఎల్హెడెరీ నేతృత్వంలో ఈ ప్రక్షాళన జరగనుంది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, సంస్థలోని మొత్తం సిబ్బందిలో దాదాపు 10 శాతం మంది ఈ నిర్ణయం వల్ల ప్రభావితం కానున్నారు. 2025 చివరి నాటికి హెచ్‌ఎస్‌బీసీలో సుమారు 2,10,000 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, తాజా మార్పులతో ఈ సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గనుంది.

    ఎవరిపై ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది?

    ముఖ్యంగా కస్టమర్లతో నేరుగా సంబంధం లేని 'మిడిల్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫీస్' విభాగాల్లోని ఉద్యోగాలపై ఈ ప్రభావం పడనుంది. గ్లోబల్ సర్వీస్ విభాగాల్లో నాన్-క్లయింట్ ఫేసింగ్ పాత్రల్లో ఉన్న వారిని తొలగించే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఉద్యోగుల స్థానంలో ఏఐని ప్రవేశపెట్టడం, మరికొన్ని చోట్ల వ్యాపార విభాగాల విలీనం లేదా విక్రయం ద్వారా సిబ్బందిని తగ్గించుకోవాలని బ్యాంక్ భావిస్తోంది.

    3-5 ఏళ్ల ప్రణాళిక

    ఈ తొలగింపులు రాత్రికి రాత్రే జరగవని, రాబోయే మూడు నుంచి ఐదేళ్ల కాలంలో విడతల వారీగా అమలు చేస్తారని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఈ ప్రతిపాదనలు చర్చల దశలోనే ఉన్నాయని, తుది నిర్ణయం ఇంకా తీసుకోవాల్సి ఉందని బ్యాంక్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

    2024లో సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన జార్జెస్ ఎల్హెడెరీ, అప్పటి నుంచే బ్యాంకులో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. అప్పటికే వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించడమే కాకుండా, లాభదాయకంగా లేని కొన్ని వ్యాపారాలను మూసివేశారు లేదా విక్రయించారు. ఇప్పుడు ఏఐ టెక్నాలజీని వాడుకుని నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా ఆయన ముందుకు సాగుతున్నారు.

    వాల్ స్ట్రీట్ చరిత్రలోనే టెక్నాలజీ కారణంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ కోతలకు సిద్ధమవ్వడం, భవిష్యత్తులో మిగిలిన ఆర్థిక సంస్థలు కూడా ఇదే బాట పట్టే అవకాశం ఉందనే సంకేతాలను ఇస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. హెచ్‌ఎస్‌బీసీ ఎందుకు ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది?

    బ్యాంక్ కార్యకలాపాలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వినియోగాన్ని పెంచి, నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటోంది.

    2. ఏ విభాగాల్లోని ఉద్యోగులకు ముప్పు ఉంది?

    కస్టమర్లతో నేరుగా సంబంధం లేని బ్యాక్ ఆఫీస్, మిడిల్ ఆఫీస్ (Non-client facing roles) విభాగాల్లోని ఉద్యోగులపై ఈ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    3. ఈ ప్రక్రియ ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది?

    ఇది మధ్యకాలిక ప్రణాళిక. రాబోయే 3 నుంచి 5 ఏళ్లలో ఈ ఉద్యోగ కోతలు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ఉద్యోగులకు ఏఐ సెగ: 20,000 మందిపై వేటు వేసేందుకు హెచ్‌ఎస్‌బీసీ సిద్ధం
