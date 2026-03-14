మెటాలో మళ్ళీ లేఆఫ్స్ కలకలం: ఏకంగా 20% మందిపై వేటు? ఏఐ ఖర్చులే కారణమా
మెటా ప్లాట్ఫామ్స్ (Meta Platforms) తన సిబ్బందిలో 20% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మందిని తొలగించే దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కోసం పెడుతున్న భారీ ఖర్చులు, ఏఐ సాయంతో పెరిగిన పని సామర్థ్యం ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.
సిలికాన్ వ్యాలీ: ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ మాతృసంస్థ 'మెటా'లో మరోసారి ఉద్యోగాల కోత మొదలుకానుంది. ఈసారి కంపెనీ ఏకంగా 20 శాతం మంది సిబ్బందిని ఇంటికి పంపేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. అంటే సుమారు 15 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులపై ఈ ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. 2022-23లో మార్క్ జుకర్బర్గ్ ప్రకటించిన ‘ఇయర్ ఆఫ్ ఎఫిషియెన్సీ’ (Year of Efficiency) తర్వాత జరుగుతున్న అతిపెద్ద పునర్వ్యవస్థీకరణ ఇదే కానుంది.
ఏఐ మోజులో పెరిగిన ఖర్చులు
మెటా ప్రస్తుతం జనరేటివ్ ఏఐ (Generative AI) రంగంలో అగ్రస్థానానికి చేరుకోవాలని తాపత్రయపడుతోంది. దీనికోసం వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది.
- పెట్టుబడులు: 2028 నాటికి డేటా సెంటర్ల నిర్మాణం కోసం 600 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹50 లక్షల కోట్లు) ఖర్చు చేయాలని మెటా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
- కొనుగోళ్లు: ఏఐ ఏజెంట్ల కోసం 'మోల్ట్బుక్' (Moltbook) అనే ప్లాట్ఫామ్ను కొనుగోలు చేయడంతో పాటు, చైనాకు చెందిన 'మానస్' (Manus) అనే ఏఐ స్టార్టప్ను దాదాపు 2 బిలియన్ డాలర్లతో దక్కించుకుంది.
- నిపుణుల వేట: టాప్ ఏఐ రీసెర్చర్లను ఆకర్షించేందుకు వందల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీలను మెటా ఆఫర్ చేస్తోంది.
తక్కువ మందితో ఎక్కువ పని
ఏఐ వల్ల కంపెనీలో పని తీరు మారిందని సీఈఓ మార్క్ జుకర్బర్గ్ ఇప్పటికే సంకేతాలు ఇచ్చారు. "గతంలో పెద్ద టీమ్స్ అవసరమైన పనులను, ఇప్పుడు ఏఐ సాయంతో ఒక్క ప్రతిభావంతుడైన వ్యక్తి పూర్తి చేయగలుగుతున్నాడు" అని ఆయన జనవరిలో పేర్కొన్నారు. అంటే, ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి రావడంతో భారీగా సిబ్బంది అవసరం లేదని కంపెనీ భావిస్తోంది.
టెక్ రంగంలో ఇదే ట్రెండ్
కేవలం మెటా మాత్రమే కాదు, గూగుల్, అమెజాన్ వంటి సంస్థలు కూడా ఇదే బాటలో ఉన్నాయి.
- ఈ ఏడాది జనవరిలో అమెజాన్ 16,000 మందిని (10% సిబ్బంది) తొలగించింది.
- ఫిన్టెక్ దిగ్గజం 'బ్లాక్' (Block) ఏకంగా సగం మంది సిబ్బందిని తొలగించి, ఆ పనులన్నీ ఏఐ టూల్స్ ద్వారా చక్కబెడుతోంది.
విఫలమైన ప్రయత్నాలు.. ఒత్తిడిలో మెటా
భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ, మెటా ఆశించిన ఫలితాలు రావడం లేదు. గత ఏడాది 'లామా 4' (Llama 4) మోడల్స్ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. దానిలో పెద్ద వెర్షన్ అయిన 'బెహెమోత్' (Behemoth) విడుదలను కూడా కంపెనీ నిలిపివేసింది. ప్రస్తుతం 'అవోకాడో' (Avocado) అనే కొత్త మోడల్పై పనిచేస్తున్నప్పటికీ, దాని పనితీరుపై కూడా నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
మెటా ఏమంటోంది?
ఈ లేఆఫ్స్ వార్తలపై మెటా ప్రతినిధి ఆండీ స్టోన్ స్పందిస్తూ.. "ఇవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలే" అని కొట్టిపారేశారు. అయితే, కంపెనీ అంతర్గతంగా మాత్రం సీనియర్ లీడర్లకు ఖర్చుల తగ్గింపుపై ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని ఆదేశాలు అందినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి. 2025 డిసెంబర్ నాటికి మెటాలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 79,000 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, తాజా నిర్ణయంతో వేల కుటుంబాల్లో ఆందోళన మొదలైంది.