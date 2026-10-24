Hyundai Bayon : రెండు రోజుల్లో హ్యుందాయ్ బేయాన్ లాంచ్- టాప్ హైలైట్స్ ఇవి..
దక్షిణ కొరియా వాహన దిగ్గజం హ్యుందాయ్ అక్టోబర్ 26న 'బేయాన్' ఎస్యూవీని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. జెనరేటివ్ ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్, డ్యూయల్ 12.3 అంగుళాల స్క్రీన్లు, లెవెల్-2 ఏడాస్తో వస్తున్న ఈ కారు పూర్తి వివరాలు ఇవే..
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కాంపాక్ట్, మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ కార్లకు ఉన్న ఆదరణ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. సరిగ్గా ఈ విభాగంలో తన ఆధిపత్యాన్ని మరింత పెంచుకునేందుకు ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'హ్యుందాయ్ మోటార్స్' పక్కా ప్లాన్తో ముందడుగు వేసింది. భారత మార్కెట్లో విశేష జనాదరణ పొందిన ‘వెన్యూ’, ‘క్రెటా’ మోడళ్ల మధ్య ఉన్న ఖాళీని భర్తీ చేస్తూ సరికొత్త ‘హ్యుందాయ్ బేయాన్’ను అక్టోబర్ 26, 2026న అధికారికంగా లాంచ్ చేయనుంది.
ఈ ఎస్యూవీ బుకింగ్స్ని రూ. 11వేల టోకెన్ అమౌంట్తో సంస్థ ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.
ఈ నేపథ్యంలో ఈ హ్యుందాయ్ బేయాన్కి సంబంధించిన టాప్ హైలైట్స్ని ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
హ్యుందాయ్ బేయాన్- మస్కులర్ డిజైన్, రఫ్ అండ్ టఫ్ లుక్!
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న హ్యుందాయ్ బేయాన్ మోడల్తో పోలిస్తే, భారతీయ రోడ్లు, వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా దీని డిజైన్లో కీలక మార్పులు చేశారు. ముందుభాగంలో ప్రత్యేకమైన 'హెచ్' ఆకారపు ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్లు, ఆకర్షణీయమైన ఫ్రంట్ గ్రిల్ వాహనానికి గంభీరమైన లుక్ను ఇస్తాయి.
పక్కవైపు మందపాటి బాడీ క్లాడింగ్, ఫ్లేర్డ్ వీల్ ఆర్చ్లు, అల్లాయ్ వీల్స్ ఎస్యూవీ రూపాన్ని మరింత పెంచుతాయి. వెనుక వైపు స్లిమ్ టెయిల్ లాంప్లు, రూఫ్ స్పాయిలర్, గేట్పై పెద్ద 'BAYON' అక్షరాలు ఆకట్టుకుంటాయి.
హ్యుందాయ్ బేయాన్- ఇంజిన్, నగర ప్రయాణాలకు పర్ఫెక్ట్!
హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో రోడ్డెక్కనుంది. ఇది 115 పీఎస్ పవర్, 144 ఎన్ఎం గరిష్ఠ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు. హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా సులభంగా డ్రైవింగ్ చేయడానికి ఈ ఐవీటీ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ ఎంతో సహాయపడుతుంది.
ఇప్పటికే హ్యుందాయ్ క్రెటాలో నిరూపితమైన ఇదే నమ్మకమైన ఇంజిన్ను హ్యుందాయ్ బేయాన్లోనూ ఉపయోగించారు. ప్రస్తుతానికి ఇందులో డీజిల్ లేదా టర్బో-పెట్రోల్ ఆప్షన్లను తీసుకురావడం లేదు.
హ్యుందాయ్ బేయాన్- జెనరేటివ్ ఏఐ సపోర్ట్, వాయిస్ కమాండ్స్!
భారతదేశంలో జెనరేటివ్ ఏఐ వాయిస్ అసిస్టెంట్తో వస్తున్న మొదటి హ్యుందాయ్ కారు ఇదే కావడం విశేషం. పర్ప్లెక్సిటీ, సౌండ్హౌండ్ ఏఐ సాంకేతికతలతో రూపొందించిన ఈ సిస్టమ్.. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ సహా అనేక భారతీయ భాషల్లో దాదాపు 500కు పైగా వాయిస్ కమాండ్లను అర్థం చేసుకుంటుంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ లేకపోయినా కొన్ని కమాండ్లు పనిచేయడం దీని మరో ప్రత్యేకత.
హ్యుందాయ్ బేయాన్ డాష్బోర్డ్ పై డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ స్క్రీన్లను అమర్చారు. అందులో ఒకటి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్గా, మరొకటి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్గా పనిచేస్తుంది. దీనికి ఎన్విడియా హార్డ్వేర్ సపోర్ట్ అందించారు. బ్లూలింక్ టెక్నాలజీ ద్వారా 70కి పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు, ఓవర్-ది-ఎయిర్ (ఓటీఏ) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ల వెసులుబాటును కల్పించారు.
హ్యుందాయ్ బేయాన్- లెవెల్ 2 ప్రొ అడాస్, 35కు పైగా స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు..
హ్యుందాయ్ గ్లోబల్ కే ఎన్హాన్స్డ్ ప్లాట్ఫామ్పై ఈ ఎస్యూవీని నిర్మించారు. ఇందులో ఏకంగా 35కు పైగా ప్రామాణిక భద్రతా ఫీచర్లు ఉంటాయి. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ఈఎస్సీ), టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (టీపీఎంఎస్), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, ఐసోఫిక్స్ సీట్ యాంకర్లు ప్రాథమికంగా లభిస్తాయి.
టాప్ వేరియంట్లలో 23 రకాల భద్రతా ఫంక్షన్లతో కూడిన 'లెవెల్ 2 ప్రొ అడాస్' సాంకేతికతను అందించారు. ఇందులో స్మార్ట్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, బ్లైండ్-స్పాట్ కొలిజన్ అసిస్ట్, 360 డిగ్రీల సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ వంటివి ప్రయాణికులకు పూర్తి భద్రతను ఇస్తాయి.
హ్యుందాయ్ బేయాన్- ధర ఎంత?
హ్యుందాయ్ బేయాన్లో పనరోమిక్ సన్రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, బాస్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్లను పొందుపరిచారు. 10 విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లలో లభించనుంది.
అక్టోబర్ 26న జరగనున్న లాంచ్ ఈవెంట్లో ఈ హ్యుందాయ్ బేయాన్ ఎస్యూవీ ధరపై క్లారిటీ వస్తుంది. కాగా మార్కెట్ వర్గాల అంచనా ప్రకారం, ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.9 లక్షల నుంచి రూ.14 లక్షల మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది.
పోటీ పరంగా ఇది మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్, హోండా ఎలివేట్, టాటా నెక్సాన్, కియా సెల్టోస్ వంటి పాపులర్ మోడళ్లకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More