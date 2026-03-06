Edit Profile
    IIT Hyderabad Internship 2026 : నెలకు రూ. 15వేల వరకు స్టైఫండ్​తో ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో ఇంటర్న్​షిప్​..

    IIT Hyderabad SURE : ఐఐటీ హైదరాబాద్ ప్రతిష్టాత్మక 'SURE-2026' సమ్మర్ ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రోగ్రామ్ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు గరిష్టంగా రూ. 15,000 వరకు స్టైఫండ్ లభిస్తుంది. మార్చి 10వ తేదీ దరఖాస్తుకు ఆఖరి గడువు. పూర్తి అర్హతలు, ఎంపిక విధానం ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Mar 06, 2026 6:02 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    దేశంలోని అగ్రశ్రేణి విద్యాసంస్థల్లో ఒకటైన ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ (ఐఐటీ-హెచ్​), గ్రాడ్యుయేట్, అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ విద్యార్థుల కోసం 'సమ్మర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ రీసెర్చ్ ఎక్స్‌పోజర్' (ష్యూర్​-2026) పేరుతో ఇంటర్న్‌షిప్ అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. పరిశోధనా రంగంలో ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన వేదిక.

    ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఇంటర్న్​షిప్​ వివరాలు..
    ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఇంటర్న్​షిప్​ వివరాలు..

    ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026కి సంబంధించిన కీలక వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..

    దరఖాస్తు ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 28, 2026

    దరఖాస్తుకు ఆఖరి తేదీ: మార్చ్​ 10, 2026

    ఫలితాల ప్రకటన (తాత్కాలికంగా): ఏప్రిల్ 15, 2026

    ఇంటర్న్‌షిప్ ప్రారంభం: మే 15, 2026

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026- సీట్ల వివరాలు, స్టైఫండ్..

    ఈ ఏడాది మొత్తం 250 సీట్లను కేటాయించగా, అందులో 100 సీట్లు మహిళా విద్యార్థినుల కోసం ప్రత్యేకించారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్‌షిప్ 2026 వ్యవధిని బట్టి స్టైఫండ్ ఈ కింది విధంగా ఉంటుంది:

    రెండు నెలల పూర్తి కాలానికి: రూ. 15,000

    ఒకటిన్నర నెల కాలానికి: రూ. 10,000

    ఒక నెల కాలానికి: రూ. 7,500

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న స్టైఫండ్​ మినహా ఇతర అలవెన్సులు లేదా ప్రయోజనాలు ఉండవు.)

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026- అర్హత ప్రమాణాలు..

    ఈ అవకాశం కేవలం ఐఐటీ హైదరాబాద్ వెలుపల చదువుతున్న విద్యార్థులకు మాత్రమే. దరఖాస్తుదారులు ఈ కింది అర్హతలను కలిగి ఉండాలి:

    కోర్సులు: మొదటి సంవత్సరం ఎంఎస్సీ (మ్యాథ్స్/ఫిజిక్స్/కెమిస్ట్రీ/బయాలజీ) లేదా ఎంఏ విద్యార్థులు; రెండు లేదా మూడవ సంవత్సరం బీటెక్​/ బీడీఈఎస్​ విద్యార్థులు; మూడు లేదా నాలుగవ సంవత్సరం ఇంటిగ్రేటెడ్ బీటెక్​- ఎంటెక్​ విద్యార్థులు.

    అకాడమిక్ మెరిట్: అభ్యర్థులు తమ విభాగంలో టాప్ 20 శాతం ర్యాంక్‌లో ఉండాలి (సీజీపీఏ/శాతం ఆధారంగా). దీనిని సంబంధిత కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ లేదా హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్‌స్టిట్యూషన్ ధృవీకరించాలి.

    స్థితి: ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026 దరఖాస్తు చేసే సమయంలో, ఇంటర్న్‌షిప్ పూర్తయ్యే వరకు రెగ్యులర్ విద్యార్థిగా కొనసాగుతూ ఉండాలి.

    విధానం: ఇది పూర్తిగా ఆఫ్‌లైన్ ఇంటర్న్‌షిప్. ఆన్‌లైన్ లేదా పార్ట్-టైమ్ ఆప్షన్లు లేవు.

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026 దరఖాస్తులను స్వీకరించిన తర్వాత అధికారులు ప్రాథమిక స్క్రూటినీ నిర్వహిస్తారు. షార్ట్‌లిస్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు ఆన్‌లైన్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఎంపికలో ఈ కింది అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు:

    అకాడమిక్ రికార్డులు, క్లాస్ ర్యాంక్.

    రెగ్యులర్ సిలబస్ కాకుండా అదనంగా చేసిన ప్రాజెక్టులు/పనులు.

    ఒలింపియాడ్స్, నేషనల్ టాలెంట్ సెర్చ్ వంటి పోటీ పరీక్షల్లో సాధించిన విజయాలు.

    ఇంటర్వ్యూలో కనబరిచిన ప్రతిభ.

    ఐఐటీ హైదరాబాద్​ ఇంటర్న్​షిప్​ 2026- దరఖాస్తు చేయడం ఎలా?

    ఆసక్తి గల విద్యార్థులు ఐఐటీ హైదరాబాద్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ iith.ac.in సందర్శించి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఎంపికైన వారికి కేవలం ఈమెయిల్ ద్వారానే సమాచారం అందుతుంది. అలాగే తుది జాబితాను వెబ్‌సైట్‌లోని ఎస్​ఆర్​సీ ఆఫీస్ వెబ్‌పేజీలో (News/Announcements విభాగం) ఉంచుతారు.

    మరిన్ని వివరాల కోసం ఐఐటీ హైదరాబాద్​ అధికారిక వెబ్​సైట్​ని సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.

    డైరక్ట్​ లింక్​ కోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

