E85 fuel : లీటర్ పెట్రోల్పై రూ. 20 తగ్గింపు! దేశంలో అందుబాటులోకి కొత్త ఇంధనం..
E85 fuel price : భారతదేశ ఇంధన రంగంలో సరికొత్త విప్లవం మొదలైంది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు సంస్థలు దేశంలోనే మొదటిసారిగా అత్యధిక ఇథనాల్ శాతంతో కూడిన 'ఇ85' పెట్రోల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. సాధారణ పెట్రోల్ కంటే దీని ధర లీటరుకు రూ. 20 తక్కువగా ఉండటం విశేషం.
దేశంలో రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్న చమురు దిగుమతి బిల్లుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, అలాగే దేశీయంగా వేగంగా ఎదుగుతున్న ఇథనాల్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. ప్రభుత్వ రంగ చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు (ఓఎంసీలు) శుక్రవారం దేశ రాజధాని దిల్లీలో సరికొత్త ‘ఇ85’ ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ను అధికారికంగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేశాయి. సామాన్యుడికి భారీ ఊరటనిస్తూ ఈ సరికొత్త ఇంధనం ధరను సాధారణ పెట్రోల్ కంటే లీటరుకు సుమారు రూ. 20 తక్కువగా నిర్ణయించారు. దేశం ఏటా వెచ్చిస్తున్న 120 బిలియన్ డాలర్ల చమురు దిగుమతి ఖర్చును తగ్గించడమే లక్ష్యంగా కేంద్రం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకు చెందిన సుమారు 48 రిటైల్ బంకుల్లో ఈ స్వచ్ఛమైన ఇంధనం అందుబాటులోకి వచ్చిందని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి వెల్లడించారు. దేశ రాజధానిలోని ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ (ఐఓసీఎల్) బంకులో ఈ ఇ85 పెట్రోల్ను ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి ఇలాంటి బంకుల సంఖ్యను 500కు, అలాగే 2027 డిసెంబర్ నాటికి 5,000 కేంద్రాలకు విస్తరించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, 2030-31 నాటికి దేశంలో మొత్తం ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ స్థాయిని దాదాపు 26 శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్ష చమురు బంకుల్లో దాదాపు 90,000 బంకులు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఆధ్వర్యంలోనే నడుస్తున్నాయి.
"వినియోగదారులకు ఆర్థికంగా తగిన లాభం చేకూరాలనే ఉద్దేశంతోనే మేము ఈ ధరను చాలా వ్యూహాత్మకంగా రూపొందించాము. ప్రస్తుత ఇ20 పెట్రోల్ ధరతో పోలిస్తే ఈ కొత్త ఇ85 ఇంధనాన్ని లీటరుకు దాదాపు రూ. 20 చౌకగా అందిస్తున్నాము," అని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి తెలిపారు. సాధారణ ఇ20 పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఈ కొత్త వేరియంట్ క్యాలరిఫిక్ విలువ (శక్తి సామర్థ్యం) కొద్దిగా తక్కువగా ఉండటమే ఈ ధర తగ్గింపునకు ప్రధాన కారణం. ప్రారంభం రోజైన శుక్రవారం దిల్లీలో ఈ ఇంధనం ధర లీటరుకు రూ. 82.12 గా నమోదైంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇ20 పెట్రోల్ వాహనదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని, వారికి సాధారణ ఇంధన సరఫరా ఎప్పటిలాగే నిరంతరాయంగా కొనసాగుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. "ఇ85 అనేది పూర్తిగా ఒక భిన్నమైన కేటగిరీ. ఈ ఇంధనాన్ని విక్రయించే పెట్రోల్ బంకుల వద్ద 'ఇది కేవలం ఇ85 సపోర్ట్ చేసే కార్లకు మాత్రమే' అని స్పష్టంగా బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తారు. దేశ చమురు దిగుమతి బిల్లులను తగ్గించడానికి, పర్యావరణాన్ని కాపాడటానికి, మన దేశీయ రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి దోహదపడాలనే సంకల్పంతో ఉన్నవారే ఈ ఇ85 ఇంధనాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు," అని పూరి పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల విధానాన్ని అత్యంత విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నాయని ఆయన గుర్తుచేశారు.
దేశంలో ఇథనాల్ వాడకాన్ని ప్రోత్సహించడం వల్ల దేశీయంగా దాని ఉత్పత్తి సామర్థ్యం గణనీయంగా పెరిగిందని మంత్రి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం మనకు ఇ20 పెట్రోల్ బ్లెండింగ్ అవసరాల కోసం దాదాపు 1,150 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ అవసరం కాగా, దేశీయంగా ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఏకంగా 1,900 కోట్ల లీటర్లకు చేరుకుందని ఆయన వెల్లడించారు.
2014వ సంవత్సరంలో దేశంలో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ కేవలం 1.53 శాతంగా మాత్రమే ఉండేదని, కానీ ప్రభుత్వ నిరంతర కృషితో ఈ రోజు అది 20 శాతానికి చేరుకుందని ఆయన వివరించారు. నిర్దేశిత సమయం కంటే ఐదేళ్ల ముందే ఈ మైలురాయిని అందుకోవడం విశేషం. దీనివల్ల దేశానికి దాదాపు రూ. 1.84 లక్షల కోట్ల విదేశీ మారక ద్రవ్యం (ఫారెక్స్) ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, దాదాపు 302 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ముడి చమురు దిగుమతులను తగ్గించుకోగలిగామని మంత్రి గణాంకాలతో సహా వివరించారు.
ఇ85 వరకు ఇథనాల్ మిశ్రమంతో నడిచే ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాలను దేశంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం విస్తృతమైన విధానపరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందుకు అనుగుణంగానే ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజాలు మారుతీ సుజుకీ, హీరో మోటోకార్ప్ వంటి సంస్థలు ఇప్పటికే తమ బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్స్ అయిన వ్యాగన్ఆర్, స్ప్లెండర్లలో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వేరియంట్లను మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టాయి.
ముడి చమురు కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలనే భారత్ సంకల్పానికి ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ పరిజ్ఞానం మరింత ఊతాన్ని ఇస్తోంది. ప్రస్తుతం భారతదేశం తన చమురు అవసరాలలో దాదాపు 90 శాతం ఇంధనాన్ని విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటోంది. దీనికోసం ఏటా 120 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తోంది. అందులోనూ ఎక్కువ భాగం పశ్చిమ ఆసియా (మిడిల్ ఈస్ట్) లోని హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా సరఫరా అవుతోంది. అయితే, ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ఈ రవాణా మార్గం మూతపడటంతో అంతర్జాతీయంగా ముడి చమురు ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు వచ్చాయి. యుద్ధ తీవ్రతకు బ్యారెల్ చమురు ధర రూ. 100 డాలర్లు దాటినప్పటికీ, ఆ తర్వాత కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంతో ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో మళ్లీ ధరలు పెరిగే ముప్పు పొంచి ఉన్నందున, భారతదేశం స్వదేశీ ఇథనాల్ ఇంధనం వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More