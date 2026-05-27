పేషెంట్తో లైంగిక సంబంధం.. టాప్ న్యూరోసర్జన్ పై సస్పెన్షన్ వేటు
బ్రిటన్లోని భారత సంతతి డాక్టర్, టాప్ న్యూరోసర్జన్ తన హోదాను అడ్డుపెట్టుకుని చేసిన అకృత్యాలు ఇప్పుడు మెడికల్ కౌన్సిల్ విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఎనిమిది నెలల పాటు సస్పెన్షన్ విధిస్తూ ట్రిబ్యునల్ సంచలన తీర్పునిచ్చింది.
వైద్యుడిని దైవంగా భావించే సమాజంలో ఒక సీనియర్ న్యూరోసర్జన్ ప్రవర్తన ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. బ్రిటన్లోని కార్డిఫ్ యూనివర్శిటీ హాస్పిటల్ ఆఫ్ వేల్స్లో పనిచేస్తున్న డాక్టర్ చిరాగ్ పటేల్, తన వృత్తికి కళంకం తెచ్చేలా వ్యవహరించారు. వెన్నెముక సమస్యతో తన వద్దకు వచ్చిన ఒక నిస్సహాయురాలైన (Vulnerable) మహిళను లొంగదీసుకుని, నాలుగేళ్ల పాటు ఆ బంధాన్ని కొనసాగించిన వైనం బయటపడింది.
ఆపరేషన్ గదిలో మొదలై.. బెడ్రూమ్ వరకు
ఈ వ్యవహారం 2019లో మొదలైంది. బాధితురాలికి వెన్నెముక శస్త్రచికిత్స చేసిన డాక్టర్ చిరాగ్, ఆ సమయంలోనే ఆమెతో సాన్నిహిత్యం పెంచుకున్నారు. అప్పటి నుంచి 2023 వరకు వీరి మధ్య శృంగార సంబంధం కొనసాగింది. ఆమెకు అసభ్యకరమైన చిత్రాలు పంపడం, వైద్య నియమాలకు విరుద్ధంగా ఆమెకు వ్యసనపరుడయ్యే మత్తు మందులను (Addictive Drugs) రాసివ్వడం వంటి ఘోరాలకు పాల్పడ్డారు. చివరికి వీరి మధ్య గొడవలు మొదలై, ఆ మహిళ పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ బండారం బయటపడింది.
"సంసారంలో గొడవలే కారణం" అంటూ వింత వాదన
వైద్య మండలి విచారణలో డాక్టర్ చిరాగ్ చెప్పిన సమాధానాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. "నా వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉండటం వల్లే ఆ మహిళతో సంబంధం పెట్టుకున్నాను" అని ఆయన తన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అంతేకాకుండా, ఆ సంబంధాన్ని తెంచుకోవాలని చూసినప్పుడు ఆమె తనను బ్లాక్మెయిల్ చేసిందని, ఉద్యోగం పోగొడతానని బెదిరించిందని వాదించారు. ఆ భయంతోనే ఆమెకు 5,000 పౌండ్లు (సుమారు రూ. 5.3 లక్షలు) ఇవ్వజూపానని కూడా అంగీకరించారు.
రోగి భద్రత కంటే స్వార్థమే ముఖ్యం
ఈ కేసును విచారించిన మెడికల్ ట్రిబ్యునల్ డాక్టర్ వైఖరిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. "ఒక వైద్యుడిగా రోగి ఆరోగ్యం, భద్రత చూడాల్సిన మీరు, మీ స్వార్థం, కెరీర్ కోసం నియమాలను తుంగలో తొక్కారు. బాధితురాలికి మత్తు మందులను అలవాటు చేయడం క్షమించరాని నేరం" అని ప్యానెల్ మందలించింది.
కేవలం కుటుంబ సమస్యలను సాకుగా చూపి వృత్తి ధర్మాన్ని విస్మరించడం సమర్థనీయం కాదని స్పష్టం చేస్తూ, ఆయనను 8 నెలల పాటు వైద్య వృత్తి నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
