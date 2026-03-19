స్టాక్ మార్కెట్ అలెర్ట్: భారీ పతనం దిశగా సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ.. రాత్రికి రాత్రే మారిన 10 కీలక అంశాలివే!
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని ప్రతికూల పవనాలతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభం కానున్నాయి. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 500 పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో ఉండటం ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతోంది. మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే ఆ 10 ముఖ్యాంశాలు మీకోసం.
ముంబై: భారత స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్లకు నేడు 'బ్లాక్ థర్స్ డే' తప్పేలా లేదు. గత మూడు సెషన్లుగా లాభాల్లో దూసుకుపోయిన సెన్సెక్స్, నిఫ్టీలకు నేడు బ్రేక్ పడనుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, అమెరికా ఫెడ్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు దలాల్ స్ట్రీట్ను కుదిపేయనున్నాయి.
నేడు మార్కెట్ గమనాన్ని మార్చేయబోతున్న ఆ 10 కీలక అంశాలు ఇవే:
1. పాతాళానికి గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty)
భారత మార్కెట్ల ప్రారంభానికి దిక్సూచిగా భావించే గిఫ్ట్ నిఫ్టీ ఏకంగా 525 పాయింట్ల నష్టంతో 23,251 స్థాయి వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది భారత సూచీలు భారీ గ్యాప్-డౌన్ (Gap-down)తో ప్రారంభం కానున్నాయని స్పష్టం చేస్తోంది.
2. అమెరికా మార్కెట్ల పతనం
బుధవారం రాత్రి అమెరికా మార్కెట్లు కుప్పకూలాయి. ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) సూచీ గత నాలుగు నెలల్లోనే కనిష్ఠ స్థాయికి పడిపోయింది. డౌ జోన్స్ 1.63%, నాస్డాక్ 1.46% మేర నష్టపోయాయి. టెక్ దిగ్గజాలు యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ షేర్లు 1.5% నుంచి 2.5% వరకు పతనమయ్యాయి.
3. యూఎస్ ఫెడ్ కీలక నిర్ణయం
అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను 3.5% నుంచి 3.75% మధ్య స్థిరంగా ఉంచింది. అయితే, ఈ ఏడాది కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే వడ్డీ రేట్ల కోత ఉంటుందని సూచించడం ఇన్వెస్టర్లను నిరాశకు గురిచేసింది. ద్రవ్యోల్బణం ఇంకా అదుపులోకి రాలేదన్న ఫెడ్ వ్యాఖ్యలు మార్కెట్లపై ఒత్తిడి పెంచాయి.
4. ముదురుతున్న అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఇరాన్ ఇంటెలిజెన్స్ మంత్రిని ఇజ్రాయెల్ హతమార్చడం, ప్రతిగా ఖతార్లోని గ్యాస్ కేంద్రాలపై ఇరాన్ దాడులు చేయడం వంటి పరిణామాలు ప్రపంచ దేశాలను ఆందోళనలో పడేశాయి. పెర్షియన్ గల్ఫ్లోని చమురు, గ్యాస్ క్షేత్రాలే లక్ష్యంగా దాడులు జరుగుతుండటం మార్కెట్లకు శరాఘాతంగా మారింది.
5. మండుతున్న ముడి చమురు
యుద్ధం కారణంగా సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే భయంతో చమురు ధరలు భగ్గుమన్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడాయిల్ ధర 3.71% పెరిగి 111.36 డాలర్లకు చేరుకోగా, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) క్రూడ్ 99.18 డాలర్ల వద్ద ఉంది. భారత్ వంటి దిగుమతి దేశాలకు ఇది పెద్ద ప్రతికూలాంశం.
6. రికార్డు స్థాయికి యూఎస్ ద్రవ్యోల్బణం (PPI)
అమెరికాలో ప్రొడ్యూసర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (PPI) ఫిబ్రవరిలో 0.7% పెరిగింది. ఇది అంచనాల కంటే చాలా ఎక్కువ. గత ఏడాది కాలంలో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైన పెరుగుదల కావడం గమనార్హం.
7. ఆసియా మార్కెట్లూ అతలాకుతలం
అమెరికా మార్కెట్ల ప్రభావం ఆసియాపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. జపాన్ నిక్కీ 2.47%, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 2.56% మేర క్షీణించాయి. దాదాపు అన్ని ఆసియా సూచీలు ఎరుపు రంగులోనే ట్రేడవుతున్నాయి.
8. బాండ్ యీల్డ్స్, డాలర్
అమెరికా 10 ఏళ్ల బాండ్ యీల్డ్స్ 4.21% వద్ద స్థిరంగా ఉండగా, డాలర్ ఇండెక్స్ 100.11 వద్ద నాలుగేళ్ల గరిష్ఠాల సమీపంలో కదులుతోంది. బలమైన డాలర్ ఎప్పుడూ వర్ధమాన దేశాల మార్కెట్లకు (భారత్ వంటివి) ముప్పే.
9. బంగారం, వెండి ధరల పరిస్థితి
ముందు రోజు 4% పడిపోయిన బంగారం ధరలు నేడు స్వల్పంగా కోలుకున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఔన్సు బంగారం 4,835 డాలర్ల వద్ద స్థిరంగా కొనసాగుతోంది.
10. నిపుణుల హెచ్చరిక
"మార్కెట్లు ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా పరిణామాలు, ముడి చమురు ధరలు, విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడుల ఆధారంగా కదులుతాయి. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై వచ్చే అప్డేట్స్ కీలకం కానున్నాయి" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా వివరించారు.
వేచి ఉండడం
నేడు మార్కెట్ ప్రారంభంలోనే భారీ నష్టాలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ఇన్వెస్టర్లు తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వేచి చూడటం ఉత్తమం. ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్, ఐటీ రంగాల షేర్లపై యుద్ధ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.