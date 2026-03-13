స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్: యుద్ధ మేఘాలతో కుప్పకూలుతున్న మార్కెట్లు.. నేడు ఇన్వెస్టర్లు తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలివే
గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) దాదాపు 170 పాయింట్ల నష్టంలో ట్రేడ్ అవుతుండటం మార్కెట్ల పతనాన్ని సూచిస్తోంది. ఇరాన్ చమురు నౌకలపై దాడులు చేయడం, ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు $100 చేరడంతో ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాలకు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
మార్చి 13, శుక్రవారం నాడు భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం ముదురుతుండటం, చమురు ధరలు మండుతుండటంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు.
నేటి మార్కెట్ను ప్రభావితం చేసే 10 కీలక అంశాలు:
1. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ (Gift Nifty) సూచన:
నేడు నిఫ్టీ నెగటివ్గా ప్రారంభం కానుంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ 23,555 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది, ఇది మునుపటి క్లోజింగ్ కంటే సుమారు 173 పాయింట్ల తక్కువ.
2. వాల్ స్ట్రీట్ పతనం:
అమెరికా మార్కెట్లు గురువారం భారీగా నష్టపోయాయి. డౌ జోన్స్ 739 పాయింట్లు (1.56%), ఎస్ అండ్ పీ 500 1.52%, నాస్డాక్ 1.78% మేర పడిపోయాయి. ఇరాన్ రెండు చమురు నౌకలపై దాడులు చేయడంతో ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే భయం మార్కెట్లను కుదిపేసింది.
3. ముడి చమురు ధరల సెగ:
చమురు ధరలు గత సెషన్లో 9% పైగా పెరిగి $100 కి చేరువయ్యాయి. ప్రస్తుతం బ్రెంట్ క్రూడ్ కొద్దిగా తగ్గి $99.73 వద్ద, డబ్ల్యూటీఐ (WTI) $94.91 వద్ద ఉన్నాయి.
4. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం:
యుద్ధం మొదలై రెండు వారాలు గడుస్తున్నా పరిస్థితి అదుపులోకి రావడం లేదు. హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసి ఉంచుతామని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ హెచ్చరించారు. పొరుగు దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా స్థావరాలను మూసివేయాలని, లేదంటే దాడులు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించడం ఉద్రిక్తతలను పెంచింది.
5. ఆసియా మార్కెట్ల పరిస్థితి:
నేడు ఆసియా మార్కెట్లు కూడా కుప్పకూలాయి. జపాన్ నిక్కీ 2%, దక్షిణ కొరియా కోస్పి 3% నష్టపోయాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుందనే ఆందోళనే దీనికి ప్రధాన కారణం.
6. భారత రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం (CPI):
ఫిబ్రవరి నెలలో భారత రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 3.21% కి పెరిగింది. ఆహార పదార్థాలు, దుస్తులు, గృహ నిర్మాణ ఖర్చులు పెరగడం వల్ల జనవరిలో ఉన్న 2.75% నుండి ఇది పెరిగింది.
7. రష్యా చమురుపై అమెరికా సడలింపు:
సముద్రంలో నిలిచిపోయిన రష్యా చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు అమెరికా 30 రోజుల తాత్కాలిక లైసెన్స్ను జారీ చేసింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో ధరలను అదుపు చేసేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అమెరికా ట్రెజరీ తెలిపింది.
8. అడోబ్ (Adobe) ఫలితాలు & సీఈఓ రాజీనామా:
అడోబ్ కంపెనీ మొదటి త్రైమాసికంలో $6.40 బిలియన్ల ఆదాయంతో అంచనాలను మించింది. అయితే, సుదీర్ఘ కాలంగా సీఈఓగా ఉన్న శంతను నారాయణ్ త్వరలో రాజీనామా చేస్తానని ప్రకటించడం గమనార్హం.
9. బంగారం ధరలు:
డాలర్ విలువ స్వల్పంగా తగ్గడం, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్ పడిపోవడంతో బంగారం ధరలు పెరిగాయి. స్పాట్ గోల్డ్ 0.7% పెరిగి $5,112 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
10. డాలర్, రూపాయి:
యుద్ధం నేపథ్యంలో డాలర్ ఇండెక్స్ బలపడుతోంది. నవంబర్ తర్వాత డాలర్ అత్యధిక స్థాయికి (99.63) చేరుకుంది. ఇది భారత రూపాయిపై ఒత్తిడి పెంచే అవకాశం ఉంది.
నిపుణుల అభిప్రాయం:
"పశ్చిమాసియా వివాదం, ముడి చమురు ధరల్లో అస్థిరత, విదేశీ నిధుల వెల్లువ (Outflows) కారణంగా భారత మార్కెట్లు తీవ్ర ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రీసెర్చ్ హెడ్ సిద్ధార్థ ఖేమ్కా అభిప్రాయపడ్డారు.