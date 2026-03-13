Edit Profile
    రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుకు ‘షార్ట్ టర్మ్’ లైసెన్స్ జారీ చేసిన అమెరికా

    రష్యా చమురు కొనుగోలుకు అనుమతినిస్తూ  అమెరికా ‘స్వల్పకాలిక’ లైసెన్స్ జారీ చేసింది. సముద్రంలో నిలిచిపోయిన చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు ఏప్రిల్ 11 వరకు అవకాశం కల్పించింది. ఇది ప్రపంచ మార్కెట్లో ఇంధన ధరల స్థిరత్వానికి తోడ్పడనుంది.

    Published on: Mar 13, 2026 6:43 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో నెలకొన్న అనిశ్చితిని తొలగించేందుకు, సముద్ర మార్గంలో నిలిచిపోయిన రష్యా ముడి చమురును కొనుగోలు చేసేందుకు అమెరికా తాత్కాలిక అనుమతులు మంజూరు చేసింది.

    అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ (REUTERS)
    అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ (REUTERS)

    మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సామాన్యుడికి భారంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గ్లోబల్ ఎనర్జీ మార్కెట్‌లో స్థిరత్వం తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్ ఈ ‘షార్ట్ టర్మ్’ లైసెన్స్‌ను ప్రకటించారు.

    "ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌లో స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడానికి, ధరలను అదుపులో ఉంచడానికి అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నిర్ణయాత్మక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి సముద్రంలో నిలిచిపోయిన (Stranded at sea) చమురు రవాణాకు మాత్రమే ఈ అనుమతులు వర్తిస్తాయి" అని బెస్సెంట్ స్పష్టం చేశారు.

    రష్యాకు పెద్దగా లాభం ఉండదు: అమెరికా వివరణ

    రష్యాపై ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్నప్పటికీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక అమెరికాకు ఒక లెక్క ఉంది. ఈ తాత్కాలిక సడలింపు వల్ల రష్యా ప్రభుత్వానికి పెద్దగా ఆర్థిక ప్రయోజనం ఉండదని బెస్సెంట్ పేర్కొన్నారు. రష్యాకు వచ్చే ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం చమురు వెలికితీసే సమయంలోనే పన్నుల రూపంలో అందుతుందని, ఇప్పుడు రవాణాలో ఉన్న చమురు అమ్మకం వల్ల వారికి అదనపు లాభం ఉండదని ఆయన వివరించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల స్వల్పకాలికంగా ధరలు పెరిగినట్లు అనిపించినా, దీర్ఘకాలంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

    లైసెన్స్ కీలక వివరాలు ఇవే:

    • గడువు: ఈ కొత్త జనరల్ లైసెన్స్ ప్రకారం, మార్చి 12 నాటికి నౌకల్లో లోడ్ అయిన రష్యా ముడి చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను ఏప్రిల్ 11 వరకు విక్రయించుకోవచ్చు.
    • ఆంక్షలు ఉన్నా అనుమతి: గతంలో అమెరికా ఆంక్షలు విధించిన రష్యన్ సంస్థల నుంచి ఉత్పత్తి అయిన చమురును కూడా ఈ లైసెన్స్ కింద కొనుగోలు చేయడానికి అనుమతినిచ్చారు.
    • వ్యూహాత్మక నిల్వల విడుదల: పెరుగుతున్న ధరలను అదుపు చేసేందుకు ఇప్పటికే అమెరికా తన వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల నుంచి 172 మిలియన్ బారెళ్లను విడుదల చేస్తామని ప్రకటించింది. అదనంగా, అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA) లోని 32 సభ్య దేశాలు కలిసి మొత్తం 400 మిలియన్ బారెళ్ల చమురును మార్కెట్లోకి విడుదల చేయాలని నిర్ణయించాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. రష్యా చమురు కొనుగోలుకు అమెరికా ఎందుకు అనుమతినిచ్చింది?

    ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. సరఫరా పెంచి ధరలను తగ్గించేందుకు, ఇప్పటికే రవాణాలో ఉండి సముద్రంలో నిలిచిపోయిన రష్యా చమురును కొనుగోలు చేయడానికి అమెరికా తాత్కాలిక అనుమతి ఇచ్చింది.

    2. ఈ లైసెన్స్ ఎప్పటి వరకు అమలులో ఉంటుంది?

    ఈ లైసెన్స్ ఏప్రిల్ 11, 2026 వరకు మాత్రమే అమల్లో ఉంటుంది. మార్చి 12 నాటికే ఓడల్లో లోడ్ చేసిన చమురుకు మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది.

    3. దీనివల్ల రష్యాకు ఆర్థికంగా లాభం చేకూరుతుందా?

    అమెరికా వాదన ప్రకారం రష్యాకు దీనివల్ల వచ్చే అదనపు లాభం చాలా తక్కువ. రష్యా ప్రభుత్వం చమురు వెలికితీత దశలోనే పన్నులు వసూలు చేస్తుంది కాబట్టి, ఇప్పటికే రవాణాలో ఉన్న చమురు అమ్మకం వల్ల ఆ దేశానికి వచ్చే ఆదాయంలో పెద్ద మార్పు ఉండదు.

