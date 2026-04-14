ఫ్యాక్టరీల్లో మనుషుల కంటే రోబోలకే ప్రాధాన్యమా? కార్మిక సమ్మెలతో మారనున్న పారిశ్రామిక ముఖచిత్రం
నోయిడా పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో వేతనాల కోసం జరుగుతున్న ఆందోళనలు భారత తయారీ రంగాన్ని ఆత్మరక్షణలో పడేశాయి. పెరిగిన జీతాల భారం, కార్మిక అశాంతి నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకునేందుకు కంపెనీలు ఇప్పుడు 'ఆటోమేషన్' (యంత్రీకరణ) వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి.
భారత తయారీ రంగం ఇప్పుడు ఒక కీలక మలుపులో ఉంది. ఒకవైపు 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' నినాదంతో ప్రపంచానికి ఫ్యాక్టరీగా మారాలని దేశం ఆశిస్తుంటే, మరోవైపు క్షేత్రస్థాయిలో కార్మిక అశాంతి ఆ లక్ష్యానికి సవాలుగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడా పారిశ్రామిక బెల్ట్లో ఇటీవలి కాలంలో కార్మికులు చేపట్టిన ఆందోళనలు కేవలం వేతనాల పెంపుకే పరిమితం కాలేదు. ఇది భారత పరిశ్రమల్లో మనుషుల స్థానాన్ని రోబోలు భర్తీ చేసే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేసేలా కనిపిస్తోంది.
నోయిడాలో అసలేం జరుగుతోంది?
నోయిడాలోని ఆటోమొబైల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెక్స్టైల్ రంగాలకు చెందిన సుమారు 12,000 ఫ్యాక్టరీల్లో ప్రస్తుతం ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఇక్కడ పనిచేసే కార్మికులు తమ కనీస వేతనాన్ని నెలకు రూ. 13,000 నుండి రూ. 18,000–20,000 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పొరుగున ఉన్న హర్యానా ప్రభుత్వం ఇటీవలే కనీస వేతనాలను 35% పెంచడంతో, నోయిడా కార్మికుల్లోనూ అదే ఆశలు చిగురించాయి.
జీతాలతో పాటు పని ప్రదేశాల్లో భద్రత, ఓవర్టైమ్ అలవెన్స్లు, పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ వంటి సామాజిక భద్రతా ప్రయోజనాలను కూడా కార్మికులు కోరుతున్నారు. అయితే, పెరుగుతున్న ఈ ఖర్చులు యాజమాన్యాలకు పెను భారంగా మారుతున్నాయి.
రోబోల వైపు మొగ్గు చూపుతున్న యాజమాన్యాలు
కార్మిక సమ్మెలు, వేతనాల పెంపు డిమాండ్ల నేపథ్యంలో కంపెనీలు ఇప్పుడు 'రోబోటిక్స్' వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. మానవ వనరులపై ఆధారపడటం తగ్గించి, ఉత్పత్తిలో స్థిరత్వం కోసం ఆటోమేషన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాయి. ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమొబైల్ అసెంబ్లీ లైన్లలో రోబోలను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల మొదట్లో ఖర్చు ఎక్కువైనా, దీర్ఘకాలంలో ఇది లాభదాయకమని కంపెనీలు భావిస్తున్నాయి.
భారత్ వర్సెస్ ప్రపంచం: ఆటోమేషన్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం?
అంతర్జాతీయ రోబోటిక్స్ ఫెడరేషన్ (IFR) గణాంకాల ప్రకారం, భారత్లో ప్రతి 10,000 మంది కార్మికులకు కేవలం 30 రోబోలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అదే పొరుగు దేశమైన చైనాలో ఈ సంఖ్య 470గా ఉండగా, దక్షిణ కొరియాలో ఏకంగా 1,000 దాటింది. వియత్నాం వంటి చిన్న దేశాలు కూడా మనకంటే మెరుగైన స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, గ్లోబల్ మార్కెట్లో పోటీ పడాలంటే భారత్ తన 'ఇండస్ట్రీ 4.0' ప్రయాణాన్ని వేగవంతం చేయక తప్పదు.
వేతనాల పెంపు.. పోటీతత్వానికి గొడ్డలిపెట్టా?
ప్రస్తుతం చైనాకు ప్రత్యామ్నాయంగా భారత్ ఎదుగుతోంది (China+1 Strategy). అయితే చైనాతో పోలిస్తే మన దేశంలో లాజిస్టిక్స్, క్యాపిటల్ ఖర్చులు ఇప్పటికే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కార్మికుల జీతాలు కూడా రూ. 20,000 స్థాయికి చేరితే, భారత్ తన 'తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన ఉత్పత్తి' (Low-cost manufacturing) అనే అడ్వాంటేజ్ను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది.
ఒకవేళ భారత్లో ఖర్చులు పెరిగితే, అంతర్జాతీయ కంపెనీలు వియత్నాం, బంగ్లాదేశ్ లేదా ఇండోనేషియా వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఉదాహరణకు, దుస్తుల తయారీ రంగంలో బంగ్లాదేశ్ ఇప్పటికే భారత్కు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
సమతుల్యతే మార్గం
కార్మికులకు మెరుగైన జీవితాన్ని అందించడం ఎంత ముఖ్యమో, పరిశ్రమలు మనుగడ సాగించడం కూడా అంతే ముఖ్యం. నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు కేవలం వేతనాలు పెంచడం వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు; వారి నైపుణ్యాన్ని పెంచి (Reskilling), సాంకేతికతతో అనుసంధానం చేయాలి. అప్పుడే మనుషులు, రోబోలు కలిసి పనిచేసే ఆరోగ్యకరమైన పారిశ్రామిక వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. లేనిపక్షంలో, మేక్ ఇన్ ఇండియా లక్ష్యాలు కాగితాలకే పరిమితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. నోయిడా కార్మికులు ప్రధానంగా ఏం కోరుతున్నారు?
కార్మికులు తమ నెలవారీ కనీస వేతనాన్ని రూ. 13,000 నుండి రూ. 18,000–20,000 వరకు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు మెరుగైన పని గంటలు, భద్రతా ప్రమాణాలు, సామాజిక భద్రతా పత్రాలను కూడా కోరుతున్నారు.
2. ఆటోమేషన్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఉద్యోగాలను పోగొడుతుందా?
ఫ్యాక్టరీల్లో మనుషులు చేసే పనులను రోబోలు లేదా కంప్యూటర్ నియంత్రిత యంత్రాలతో చేయించడాన్ని ఆటోమేషన్ అంటారు. ఇది నైపుణ్యం లేని కొన్ని ఉద్యోగాలపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, సాంకేతికత రంగంలో కొత్త రకమైన ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది.
3. తయారీ రంగంలో భారత్ కంటే చైనా ఎందుకు ముందుంది?
చైనాలో ఆటోమేషన్ స్థాయి చాలా ఎక్కువ. అక్కడ ప్రతి 10,000 మంది కార్మికులకు 470 రోబోలు పనిచేస్తున్నాయి. అలాగే అక్కడి మౌలిక సదుపాయాలు, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు భారత్ కంటే తక్కువగా ఉండటం వారికి కలిసొచ్చే అంశం.
4. 'China+1' వ్యూహం అంటే ఏమిటి?
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెద్ద కంపెనీలు కేవలం చైనాపైనే ఆధారపడకుండా, తమ సరఫరా గొలుసును (Supply chain) భారత్, వియత్నాం వంటి మరో దేశానికి కూడా విస్తరించడాన్ని 'చైనా ప్లస్ వన్' వ్యూహం అంటారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More