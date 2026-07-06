Investor Behaviour: స్టాక్ మార్కెట్లో సక్సెస్ కావాలంటే మీ ప్రవర్తన మార్చుకోవాల్సిందే
స్టాక్ మార్కెట్లలో విజయవంతమైన పెట్టుబడి అనేది కేవలం ఒక మంచి షేరును ఎంచుకోవడం పైనే కాకుండా, ఇన్వెస్టర్లు తమ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుంటూ ప్రదర్శించే క్రమశిక్షణపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని కోటక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్విటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహన్ వివరించారు. దీనిపై సమగ్ర వివరాలు ఆయన మాటల్లోనే ఇక్కడ చూడండి.
గడిచిన కొన్నేళ్లుగా భారతీయ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రంగం అద్భుతమైన మార్పులను చూస్తోంది. ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు సులభంగా అందుబాటులోకి రావడం, ఆర్థిక అంశాలపై అవగాహన పెరగడం, రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల భాగస్వామ్యం ఎక్కువవడంతో లక్షలాది మంది కొత్తగా మార్కెట్లలోకి అడుగుపెడుతున్నారు. అయితే, పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రక్రియ సులభమైనప్పటికీ, మార్కెట్లో రాణించడం అనేది కేవలం ఒక పరిపూర్ణమైన షేరును కనుగొనడం పైనే ఆధారపడి ఉండదు. ఇన్వెస్టర్లు అనుసరించే ప్రవర్తన, వారి మానసిక నియంత్రణే ఇందుకు అత్యంత ప్రధానమైన కారణాలు.
ఇన్వెస్టర్ల ప్రవర్తన అంటే వారి ఆలోచనలు, నమ్మకాలు, భావోద్వేగాలు తీసుకునే ఆర్థిక నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయనేది. దీర్ఘకాలంలో మార్కెట్లు ఆర్థిక గణాంకాలు, కంపెనీల పనితీరు ఆధారంగా నడిచినప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో మాత్రం భయం, అత్యాశ వంటి అంశాలే మార్కెట్ కదలికలను శాసిస్తాయి. ఈ ప్రవర్తనా సరళిని అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ఇన్వెస్టర్లు భారీ నష్టాల నుంచి తప్పించుకుని, స్థిరమైన సంపదను సృష్టించుకోవచ్చు.
ఆర్థిక లక్ష్యాలు లేకపోతే నష్టమే
చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు ఇతరులు సంపాదించిన లాభాలను చూసో లేదా మార్కెట్లు భారీగా పెరుగుతున్న సమయాల్లోనో తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తారు. మార్కెట్లపై ఉత్సాహం చూపించడం మంచిదే అయినప్పటికీ, స్పష్టమైన ఆర్థిక లక్ష్యాలు లేకుండా పెట్టుబడులు పెడితే అంచనాలు తలకిందులవుతాయి. ఇన్వెస్టర్లు తాము రిటైర్మెంట్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా? ఇల్లు కొనడానికా? పిల్లల చదువుల కోసమా? లేక సంపద సృష్టి కోసమా? అనే విషయాలను ముందే ఖరారు చేసుకోవాలి. లక్ష్యంపై స్పష్టత వస్తే, దానికి తగిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాడక్ట్ను ఎంచుకోవడం సులువవుతుంది.
ఉదాహరణకు, 25 ఏళ్ల తర్వాత రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకునే ఇన్వెస్టర్ తన పెట్టుబడులలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్కు కేటాయించవచ్చు. అదే రాబోయే మూడేళ్లలో ఇల్లు కొనాలనుకునే వారు డెట్-ఓరియెంటెడ్ (Debt-oriented) ఇన్వెస్ట్మెంట్లను ఎంచుకుంటే పెట్టుబడి సురక్షితంగా ఉంటుంది.
ఇన్వెస్టర్లను ముంచే నాలుగు భావోద్వేగాల ఉచ్చులు
మార్కెట్లో ప్రయాణించే ప్రతి ఒక్కరికీ భావోద్వేగాలు సహజం. కానీ విజయవంతమైన ఇన్వెస్టర్లు వాటికి లొంగిపోకుండా, వాటిని నియంత్రించడం నేర్చుకుంటారు. సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్లు నాలుగు రకాల మానసిక పొరపాట్లకు లోనవుతుంటారు.
భయం: మార్కెట్లలో కరెక్షన్లు (ధరల తగ్గుదల) వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఇన్వెస్టర్లు భయాందోళనలకు గురై, మంచి నాణ్యమైన షేర్లను తక్కువ ధరలకే అమ్మేసుకుంటారు. చరిత్రను పరిశీలిస్తే మార్కెట్లు తాత్కాలికంగా పడిపోయినప్పటికీ, దీర్ఘకాలంలో ఓపికగా ఉన్న ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన రాబడులను అందించాయి.
అత్యాశ: మార్కెట్లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పుడు, భారీ లాభాలను ఇచ్చిన స్టాక్స్ లేదా సెక్టార్ల వెనుక ఇన్వెస్టర్లు పరుగులు పెడతారు. ఈ ట్రెండ్ ఇలాగే కొనసాగుతుందని భావించి, ఎక్కువ వ్యాల్యూయేషన్ల వద్ద షేర్లను కొనుగోలు చేసి నష్టపోతుంటారు.
మంద ధోరణి: స్నేహితులు, సహోద్యోగులు లేదా సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు ఒక నిర్దిష్ట షేరు గురించి మాట్లాడుతున్నారనే కారణంతో చాలా మంది బ్లైండ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే ప్రతి ఇన్వెస్టర్ ఆర్థిక లక్ష్యాలు, రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం వేర్వేరుగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇతరులను గుడ్డిగా అనుసరించడం ప్రమాదకరం.
అతివిశ్వాసం: ప్రారంభంలో కొన్ని పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తే, తాము తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయమూ లాభదాయకంగానే ఉంటుందనే అతివిశ్వాసంలో కొందరు మునిగిపోతారు. ఇది అనవసరమైన ట్రేడింగ్కు, పరిమితికి మించిన రిస్క్ తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.
ఇన్వెస్టర్లలో మారుతున్న ట్రెండ్స్
ఇటీవలి కాలంలో భారతీయ ఇన్వెస్టర్లు మరింత సమాచారంతో, క్రమశిక్షణతో వ్యవహరిస్తున్నారు. మార్కెట్లలో తీవ్ర ఒడిదొడుకులు ఉన్నప్పటికీ, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్స్ (SIPs) లోకి నిధుల ప్రవాహం స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. ఇది స్వల్పకాలిక ఊహాజనిత ట్రేడింగ్ కంటే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకే ఇన్వెస్టర్లు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని నిరూపిస్తోంది. అదే సమయంలో, యువ ఇన్వెస్టర్లు అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో తమ పోర్ట్ఫోలియోలను మార్చుకోవడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబిలిటీతో పాటు ఓపికను కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
కేవలం రాబడుల వెనుక పరిగెత్తడం కంటే ఆర్థిక ప్రణాళికకు (Financial Planning) ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్న మరో సానుకూల మార్పు. వైవిధ్యీకరణ (Diversification), అసెట్ అలోకేషన్, క్రమబద్ధమైన పోర్ట్ఫోలియో సమీక్షల ప్రాధాన్యతను ఇన్వెస్టర్లు గుర్తిస్తున్నారు.
మెరుగైన ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలవాట్లను అలవర్చుకోండి
మార్కెట్ గమనాన్ని ముందే ఊహించడం ద్వారా కాకుండా, ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన విధానాన్ని అనుసరించడం ద్వారా మెరుగైన అలవాట్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందే స్పష్టమైన ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి.
- మార్కెట్ పడిపోయే వరకు వేచి చూడకుండా, క్రమం తప్పకుండా ఇన్వెస్ట్ చేయండి.
- పెట్టుబడులను ఒకే చోట కేంద్రీకరించకుండా వివిధ రకాల సెక్టార్లు, అసెట్ క్లాస్లలో డైవర్సిఫై చేయండి.
- పోర్ట్ఫోలియోను క్రమబద్ధంగా సమీక్షించండి, కానీ మార్కెట్ చిన్న కదలికలకే అనవసరంగా స్పందించకండి.
- సోషల్ మీడియా పుకార్లను నమ్మకుండా, అవసరమైనప్పుడు నిపుణుల సలహాలను తీసుకోండి.
- మార్కెట్లలో వచ్చే తాత్కాలిక ఒడిదొడుకులు ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఒక సాధారణ భాగమని గుర్తుంచుకోవాలి. మార్కెట్ పతనాలను నష్టాలుగా కాకుండా, మీ పోర్ట్ఫోలియోను పునఃసమీక్షించుకుని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి లభించే అవకాశాలుగా భావించాలి.
విజయవంతమైన పెట్టుబడి అనేది మీరు ఎంత తరచుగా షేర్లను కొంటున్నారు లేదా అమ్ముతున్నారు అనే దానిపై ఆధారపడి ఉండదు. మీరు నిర్దేశించుకున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యూహాన్ని ఎంత స్థిరంగా అనుసరిస్తున్నారనే దానిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
మార్కెట్లలో ఆశావాదం, అనిశ్చితి అనేవి సహజం. కానీ క్రమశిక్షణ, సహనం కలిగి ఉండి, దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టే ఇన్వెస్టర్లు మాత్రమే స్థిరమైన సంపదను సృష్టించగలరు. మార్కెట్ టైమింగ్ను పట్టుకోవడం లేదా అద్భుతమైన స్టాక్స్ను ఎంచుకోవడం కంటే, మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొన్నప్పుడు భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకుని హేతుబద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే ఇన్వెస్టర్లకు అతిపెద్ద ఆయుధం. ఈ ప్రవర్తనా క్రమశిక్షణే ఇన్వెస్టర్ల ప్రయాణంలో అత్యంత విలువైన ఆస్తిగా మారుతుంది.
- శ్రీకాంత్ చౌహన్,
హెడ్ ఆఫ్ ఈక్విటీ రిసెర్చ్,
కోటక్ సెక్యూరిటీస్
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More