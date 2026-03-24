RCB vs SRH 2026 Tickets : ఆర్సీబీ- ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ టికెట్స్ ఈరోజే! ఇలా బుక్ చేసుకోండి..
RCB vs SRH : ఐపీఎల్ 2026లో తొలి మ్యాచ్ (ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ ) కి టికెట్లు బుక్ చేసుకుందామని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే. టికెట్ ధరలు, ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ డీటైల్డ్గా తెలుసుకోండి..
క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న టాటా ఐపీఎల్ 2026 (19వ సీజన్) మార్చ్ 28న అట్టహాసంగా ప్రారంభం కానుంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా జరగనున్న తొలి మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ), సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్కి సంబంధించిన టికెట్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈరోజే, అంటే మార్చ్ 24న ఈ టికెట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో టికెట్లను ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? ధరలు ఎంత ఉంటాయి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఐపీఎల్ 2026- ఆర్సీబీ హోమ్ మ్యాచ్ టికెట్ ధరలు (స్టాండ్ల వారీగా)..
చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచ్ల కోసం టికెట్ ధరలు కనీసం రూ. 2,300 నుంచి ప్రారంభమై, ప్రీమియం విభాగంలో రూ. 42,000 వరకు ఉంటాయి.
అత్యంత తక్కువ ధర: సామాన్య అభిమానుల కోసం 'సన్ ఫార్మా ఏ' స్టాండ్ టికెట్ ధర రూ. 2,300గా నిర్ణయించారు.
మిడ్-రేంజ్ స్టాండ్లు: కన్ఫర్మ్ టికెట్ హెచ్ అప్పర్, డి కార్పొరేట్, ప్యూమా బి స్టాండ్, బోట్ సి స్టాండ్, ఈ స్టాండ్ ధరలు సుమారు రూ. 3,300 వరకు ఉన్నాయి.
ప్రీమియం ఎక్స్ పీరియన్స్: రాహుల్ ద్రావిడ్ ప్లాటినం లాంజ్ ధర రూ. 4,000 కాగా, జవగల్ శ్రీనాథ్ స్టాండ్ పి1 అనెక్స్ ధర రూ. 6,000 గా ఉంది. విలాసవంతమైన హాస్పిటాలిటీ అనుభవం కావాలనుకునే వారికి గరిష్టంగా రూ. 42,000 వరకు టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్- ఆన్లైన్లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడం ఎలా?
ఓవైపు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ఓపెనర్, మరోవైపు కింగ్ కోహ్లీని చూడటం కోసం ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తుండటంతో ఈ మ్యాచ్కి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటుంది. ఫలితంగా నిమిషాల్లోనే టికెట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యే అవకాశం ఉంది.
అధికారిక వెబ్సైట్: ఆర్సీబీ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను సందర్శించండి.
పార్ట్నర్ ప్లాట్ఫామ్స్: బుక్మైషో లేదా ఇతర అధికారిక టికెట్ పార్ట్నర్ల ద్వారా కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
మ్యాచ్ ఎంపిక: మార్చి 28న జరిగే 'RCB vs SRH' మ్యాచ్ను ఎంచుకోండి.
సీట్ల ఎంపిక: మీకు నచ్చిన స్టాండ్, సీట్లను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
చెల్లింపు: యూపీఐ, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా పేమెంట్ పూర్తి చేయండి.
ఈ-టికెట్: టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని, మ్యాచ్ రోజున స్టేడియానికి వెళ్లేటప్పుడు మీ ఒరిజినల్ ఐడీ కార్డును వెంట తీసుకెళ్లండి.
ఐపీఎల్ 2026- ఆర్సీబీ వర్సెస్ ఎస్ఆర్హెచ్ మ్యాచ్ వివరాలు..
ఒకవేళ మీకు టికెట్లు దొరకకపోయినా నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఐపీఎల్ 2026 ప్రత్యక్ష ప్రసార వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
టీవీలో: స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ అన్ని ప్రధాన భాషల్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తుంది.
డిజిటల్/మొబైల్లో: జియో హాట్స్టార్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా ఉచితంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.
చిన్నస్వామి స్టేడియం అంటేనే బ్యాటింగ్కు స్వర్గధామం. కాబట్టి ఈ సీజన్ ఓపెనర్లో పరుగుల వర్షం కురవడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మరిన్ని వివరాల కోసం ఫ్యాన్స్ తమ ఫేవరెట్ టీమ్ అఫీషియల్ హ్యాండిల్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉండటం బెటర్.