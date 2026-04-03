Luxury car : సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ కారు ఇది- ఏకంగా రూ. 1కోటి ధర తగ్గింపు! కారణం ఇదే..
భారత్-బ్రిటన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) పుణ్యమా అని జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ తన అత్యంత విలాసవంతమైన రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ మోడళ్ల ధరలను భారీగా తగ్గించనుంది. దిగుమతి సుంకాలు 110% నుంచి 30%కి తగ్గడంతో, సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ కార్ల ధరలు మనం ఊహించని స్థాయిలో తగ్గనున్నాయి.
భారతదేశ లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లో జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (జేఎల్ఆర్) సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. భారత్-బ్రిటన్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్టీఏ) ఫలితంగా, బ్రిటన్ నుంచి నేరుగా దిగుమతి అయ్యే రేంజ్ రోవర్ కార్ల ధరలను తగ్గించే మొదటి కంపెనీగా జేఎల్ఆర్ నిలవనుంది. బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే పూర్తి స్థాయి వాహనాలపై (సీబీయూ) దిగుమతి సుంకాన్ని ప్రభుత్వం 110 శాతం నుంచి ఏకంగా 30 శాతానికి తగ్గించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ కార్లు ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే!
ఈ ధరల తగ్గింపు ప్రధానంగా అత్యంత ఖరీదైన ‘రేంజ్ రోవర్ ఆటోబయోగ్రఫీ’, 'ఎస్వీ' ఎడిషన్లపై ఉండనుంది. అలియా భట్, రణవీర్ సింగ్, సోనమ్ కపూర్, రణదీప్ హుడా వంటి అగ్రశ్రేణి తారలు ప్రస్తుతం ఈ మోడళ్లనే వాడుతున్నారు. 2025 జులైలో కుదిరిన 'భారత్-బ్రిటన్ సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం' (సీఈటీఏ) ప్రకారం, బ్రిటన్ నుంచి వచ్చే విలాసవంతమైన వస్తువులపై సుంకాలు తగ్గాయి. గతంలో వీటి ధరలు రూ. 3 కోట్లకు పైగా ఉండేవి. ఇప్పుడు సుమారు 13 నుంచి 25 శాతం వరకు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన జీఎస్టీ సర్దుబాట్లు, తాజా ఒప్పంద ఫలితాలను కలిపితే టాప్ వేరియంట్లపై గరిష్టంగా రూ. 1.06 కోట్ల వరకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
రేంజ్ రోవర్ ఎస్వీ: కొత్తగా తగ్గే ధరల వివరాలు..
ధరల తగ్గింపు ఎలా ఉండబోతోందంటే:
రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ ఎడిషన్ టూ: ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 2.75 కోట్లు ఉండగా, అది రూ. 2.35 కోట్లకు తగ్గే అవకాశం ఉంది (అంటే రూ. 40 లక్షల తగ్గింపు).
రేంజ్ రోవర్ 4.4-లీటర్ పెట్రోల్ ఎస్వీ: రూ. 4.25 కోట్లు ఉన్న ఈ మోడల్ ధర, పూర్తి డ్యూటీ మినహాయింపు తర్వాత రూ. 3.19 కోట్లకు పడిపోవచ్చు.
కొత్త వేరియంట్: కొత్తగా వస్తున్న స్టాండర్డ్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్వీ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.05 కోట్లుగా ఉండనుంది.
ఏ మోడళ్లకు ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది?
కేవలం బ్రిటన్ నుంచి నేరుగా దిగుమతి అయ్యే ఎస్వీ మోడళ్లకు మాత్రమే ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది. రేంజ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, వెలార్ మరియు డిస్కవరీ స్పోర్ట్ వంటి మోడళ్లు ఇప్పటికే పూణేలో లోకల్గా అసెంబుల్ అవుతున్నందున (సీకేడీ కిట్స్), వాటిపై ఇప్పటికే తక్కువ సుంకాలు ఉన్నాయి.
అలాగే, స్లోవేకియాలో తయారయ్యే 'డిఫెండర్' మోడల్పై ఈ ఒప్పంద ప్రభావం ఉండదు.
ప్రస్తుతం భారత లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్లో 25 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న జేఎల్ఆర్, ఈ ధరల తగ్గింపుతో తన ప్రధాన ప్రత్యర్థులైన మెర్సిడెస్ బెంచ్, బీఎండబ్ల్యూ కంటే ఒక అడుగు ముందుకు వేయనుంది! ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల క్రేజ్ ఉన్న రేంజ్ రోవర్ మోడళ్లను మరింత మంది సంపన్నులకు చేరువ చేయడంలో ఈ నిర్ణయం కీలకం కానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ ధరల తగ్గింపు అన్ని ల్యాండ్ రోవర్ కార్లకు వర్తిస్తుందా?
లేదు, బ్రిటన్ నుంచి పూర్తిగా తయారై వచ్చే (సీబీయూ) హై-ఎండ్ ఎస్వీ మోడళ్లకు మాత్రమే ఈ ఒప్పందం కింద ధరలు తగ్గుతాయి. లోకల్గా తయారయ్యే మోడళ్లకు ఇది వర్తించదు.
2. ఇతర కంపెనీల కార్ల ధరలు కూడా తగ్గుతాయా?
ప్రస్తుతానికి ఈ ఒప్పందం బ్రిటన్కు మాత్రమే పరిమితం. కాబట్టి బ్రిటన్ తయారీ సంస్థ అయిన జేఎల్ఆర్కి ఈ లబ్ధి చేకూరుతుంది. మెర్సిడెస్ లేదా బీఎండబ్ల్యూ వంటి జర్మనీ కంపెనీలకు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రయోజనం లేదు.
- ABOUT THE AUTHOR: Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
