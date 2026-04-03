Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Luxury car : సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్​ కారు ఇది- ఏకంగా రూ. 1కోటి ధర తగ్గింపు! కారణం ఇదే..

    భారత్-బ్రిటన్ స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ) పుణ్యమా అని జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ తన అత్యంత విలాసవంతమైన రేంజ్ రోవర్ ఎస్​వీ మోడళ్ల ధరలను భారీగా తగ్గించనుంది. దిగుమతి సుంకాలు 110% నుంచి 30%కి తగ్గడంతో, సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ కార్ల ధరలు మనం ఊహించని స్థాయిలో తగ్గనున్నాయి.

    Published on: Apr 03, 2026 2:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    భారతదేశ లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్​లో జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్ (జేఎల్​ఆర్​) సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. భారత్-బ్రిటన్ మధ్య కుదిరిన స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ) ఫలితంగా, బ్రిటన్ నుంచి నేరుగా దిగుమతి అయ్యే రేంజ్ రోవర్ కార్ల ధరలను తగ్గించే మొదటి కంపెనీగా జేఎల్​ఆర్​ నిలవనుంది. బ్రిటన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే పూర్తి స్థాయి వాహనాలపై (సీబీయూ) దిగుమతి సుంకాన్ని ప్రభుత్వం 110 శాతం నుంచి ఏకంగా 30 శాతానికి తగ్గించడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

    రేంజ్​ రోవర్​ ఎస్​వీ..
    సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్ కార్లు ఇప్పుడు తక్కువ ధరకే!

    ఈ ధరల తగ్గింపు ప్రధానంగా అత్యంత ఖరీదైన ‘రేంజ్ రోవర్ ఆటోబయోగ్రఫీ’, 'ఎస్​వీ' ఎడిషన్లపై ఉండనుంది. అలియా భట్, రణవీర్ సింగ్, సోనమ్ కపూర్, రణదీప్ హుడా వంటి అగ్రశ్రేణి తారలు ప్రస్తుతం ఈ మోడళ్లనే వాడుతున్నారు. 2025 జులైలో కుదిరిన 'భారత్-బ్రిటన్ సమగ్ర ఆర్థిక, వాణిజ్య ఒప్పందం' (సీఈటీఏ) ప్రకారం, బ్రిటన్ నుంచి వచ్చే విలాసవంతమైన వస్తువులపై సుంకాలు తగ్గాయి. గతంలో వీటి ధరలు రూ. 3 కోట్లకు పైగా ఉండేవి. ఇప్పుడు సుమారు 13 నుంచి 25 శాతం వరకు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన జీఎస్‌టీ సర్దుబాట్లు, తాజా ఒప్పంద ఫలితాలను కలిపితే టాప్ వేరియంట్లపై గరిష్టంగా రూ. 1.06 కోట్ల వరకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

    రేంజ్ రోవర్ ఎస్​వీ: కొత్తగా తగ్గే ధరల వివరాలు..

    ధరల తగ్గింపు ఎలా ఉండబోతోందంటే:

    రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్​వీ ఎడిషన్ టూ: ప్రస్తుతం దీని ధర రూ. 2.75 కోట్లు ఉండగా, అది రూ. 2.35 కోట్లకు తగ్గే అవకాశం ఉంది (అంటే రూ. 40 లక్షల తగ్గింపు).

    రేంజ్ రోవర్ 4.4-లీటర్ పెట్రోల్ ఎస్​వీ: రూ. 4.25 కోట్లు ఉన్న ఈ మోడల్ ధర, పూర్తి డ్యూటీ మినహాయింపు తర్వాత రూ. 3.19 కోట్లకు పడిపోవచ్చు.

    కొత్త వేరియంట్: కొత్తగా వస్తున్న స్టాండర్డ్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్ ఎస్​వీ వేరియంట్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.05 కోట్లుగా ఉండనుంది.

    ఏ మోడళ్లకు ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది?

    కేవలం బ్రిటన్ నుంచి నేరుగా దిగుమతి అయ్యే ఎస్​వీ మోడళ్లకు మాత్రమే ఈ తగ్గింపు వర్తిస్తుంది. రేంజ్ రోవర్, రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్, వెలార్ మరియు డిస్కవరీ స్పోర్ట్ వంటి మోడళ్లు ఇప్పటికే పూణేలో లోకల్‌గా అసెంబుల్ అవుతున్నందున (సీకేడీ కిట్స్), వాటిపై ఇప్పటికే తక్కువ సుంకాలు ఉన్నాయి.

    అలాగే, స్లోవేకియాలో తయారయ్యే 'డిఫెండర్' మోడల్‌పై ఈ ఒప్పంద ప్రభావం ఉండదు.

    ప్రస్తుతం భారత లగ్జరీ కార్ల మార్కెట్​లో 25 శాతం వాటాను కలిగి ఉన్న జేఎల్​ఆర్, ఈ ధరల తగ్గింపుతో తన ప్రధాన ప్రత్యర్థులైన మెర్సిడెస్ బెంచ్, బీఎండబ్ల్యూ కంటే ఒక అడుగు ముందుకు వేయనుంది! ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీల క్రేజ్ ఉన్న రేంజ్ రోవర్ మోడళ్లను మరింత మంది సంపన్నులకు చేరువ చేయడంలో ఈ నిర్ణయం కీలకం కానుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-

    1. ఈ ధరల తగ్గింపు అన్ని ల్యాండ్ రోవర్ కార్లకు వర్తిస్తుందా?

    లేదు, బ్రిటన్ నుంచి పూర్తిగా తయారై వచ్చే (సీబీయూ) హై-ఎండ్ ఎస్​వీ మోడళ్లకు మాత్రమే ఈ ఒప్పందం కింద ధరలు తగ్గుతాయి. లోకల్‌గా తయారయ్యే మోడళ్లకు ఇది వర్తించదు.

    2. ఇతర కంపెనీల కార్ల ధరలు కూడా తగ్గుతాయా?

    ప్రస్తుతానికి ఈ ఒప్పందం బ్రిటన్​కు మాత్రమే పరిమితం. కాబట్టి బ్రిటన్ తయారీ సంస్థ అయిన జేఎల్​ఆర్కి ఈ లబ్ధి చేకూరుతుంది. మెర్సిడెస్ లేదా బీఎండబ్ల్యూ వంటి జర్మనీ కంపెనీలకు ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రయోజనం లేదు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/Luxury Car : సెలబ్రిటీల ఫేవరెట్​ కారు ఇది- ఏకంగా రూ. 1కోటి ధర తగ్గింపు! కారణం ఇదే..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes