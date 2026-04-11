    Jetour T2 : ఇది కదా అసలు సిసలైన ఎస్​యూవీ అంటే! ఫార్చ్యూనర్​కి పోటీగా జెటూర్​ టీ2- లాంచ్​ ఎప్పుడంటే..

    Jetour T2 price in India : చైనీస్​ కార్ల సంస్థ చెరీ భాగస్వామ్యంతో ఇండియాలోకి ఒక పవర్​ఫుల్​ ఎస్​యూవీని తీసుకొచ్చేందుకు జేఎస్​డబ్ల్యూ సంస్థ ప్లాన్ చేస్తోంది. దాని పేరు జెటూర్​ టీ2. ఇది టయోటా ఫార్చ్యూనర్​కి గట్టిపోటీ ఇవ్వనుంది. వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Apr 11, 2026 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Jetour T2 launch in India : భారతీయ దిగ్గజం జేఎస్​డబ్ల్యూ మోటార్స్, చైనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ చెరీ చేతులు కలిపాయి. వీరి భాగస్వామ్యంలో వస్తున్న మొదటి పవర్‌ఫుల్ ఎస్‌యూవీ జెటూర్ టీ2 త్వరలో భారత రోడ్లపై కనిపించనుంది. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్‌ను తలపించే డిజైన్‌తో రానున్న ఈ కారు టయోట ఫార్చ్యూనర్ ఆధిపత్యానికి గట్టి పోటీనివ్వబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్​కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    జేఎస్​డబ్ల్యూ జెటూర్​ టీ2..
    జెటూర్​ టీ2 డిజైన్: ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ లాంటి లుక్..

    జెటూర్ టీ2 చూడటానికి చాలా గంభీరంగా, బాక్సీ షేప్‌లో ఉంటుంది. దీని గరుకైన ఆకారం చూస్తుంటే విలాసవంతమైన 'ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్' గుర్తుకు రాక మానదు.

    ముందు భాగం: స్టైలిష్ ఎల్​ఈడీ లైట్ స్ట్రిప్స్, బంపర్‌లో పిక్సెల్-స్టైల్ ఎల్​ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి మాకో లుక్‌ను ఇస్తాయి.

    స్టాన్స్: ఎత్తైన బోనెట్, భారీ వీల్ ఆర్చెస్, గంభీరమైన బంపర్లతో ఇది రోడ్డుపై 'బిగ్ బాస్' లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే దీని డిజైన్‌ను భారత్‌లో పేటెంట్ కూడా చేశారు.

    జెటూర్​ టీ2 ఫీచర్లు: టెక్నాలజీ అడ్డా!

    టయోట ఫార్చ్యూనర్‌లో ఫీచర్లు తక్కువగా ఉంటాయనే విమర్శ ఉంది, కానీ జెటూర్ టీ2 ఆ లోటును భర్తీ చేస్తోంది. దీని క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ కార్ల రేంజ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

    భారీ స్క్రీన్: 15.6- ఇంచ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే.

    కంఫర్ట్: వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్.

    ఎంటర్టైన్మెంట్: 12 స్పీకర్లతో కూడిన సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్.

    భద్రత: 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు.

    జెటూర్​ టీ2 ఇంజిన్: ఫ్యూచర్-ప్రూఫ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ

    భారత మార్కెట్​లోకి జెటూర్ టీ2 ని ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌లో తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

    ఇందులో 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది.

    ఇది 154 హెచ్​పీ పవర్, 220 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ఇందులో 26.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. విశేషం ఏంటంటే, కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్‌లోనే ఈ కారు 139 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు. ఇది నగరాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఇంధన ఖర్చును భారీగా తగ్గిస్తుంది.

    జెటూర్​ టీ2- పోటీ, ధర..

    జెటూర్ టీ2 ప్రధానంగా టయోట ఫార్చ్యూనర్‌తో తలపడనుంది. అయితే జీప్ మెరిడియన్, ఎంజీ గ్లోస్టర్ వంటి కార్లకు కూడా ఇది గట్టి పోటీనిస్తుంది.

    ధర: సుమారు రూ. 35 లక్షల నుంచి రూ. 40 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఫార్చ్యూనర్ ధర ప్రస్తుతం రూ. 50 లక్షల మార్కును దాటుతున్న తరుణంలో, తక్కువ ధరకు ఎక్కువ ఫీచర్లు ఇచ్చే జెటూర్ టీ2 వైపు కస్టమర్లు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. జెటూర్ టీ2 ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?

    జేఎస్​డబ్ల్యూ, చెరీ భాగస్వామ్యంలో వస్తున్న ఈ ఎస్‌యూవీ ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్ (అక్టోబర్-నవంబర్ 2026) నాటికి లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2. ఇది డీజిల్ ఇంజిన్‌లో లభిస్తుందా?

    ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఇది కేవలం ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్ + బ్యాటరీ) వెర్షన్‌లో మాత్రమే భారత్‌లో విడుదల కానుంది.

    3. ఫార్చ్యూనర్‌తో పోలిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి?

    ఫార్చ్యూనర్‌తో పోలిస్తే ఇందులో 15.6-ఇంచ్ భారీ స్క్రీన్, సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్, లెవల్ 2 అడాస్, 139 కిమీ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

    4. జెటూర్ టీ2 మైలేజ్ ఎంత ఉండవచ్చు?

    ఇది హైబ్రిడ్ వాహనం కాబట్టి, పెట్రోల్, బ్యాటరీ కలిపి వాడితే సాధారణ ఎస్‌యూవీల కంటే చాలా మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తుంది.

