Jetour T2 : ఇది కదా అసలు సిసలైన ఎస్యూవీ అంటే! ఫార్చ్యూనర్కి పోటీగా జెటూర్ టీ2- లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
Jetour T2 price in India : చైనీస్ కార్ల సంస్థ చెరీ భాగస్వామ్యంతో ఇండియాలోకి ఒక పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీని తీసుకొచ్చేందుకు జేఎస్డబ్ల్యూ సంస్థ ప్లాన్ చేస్తోంది. దాని పేరు జెటూర్ టీ2. ఇది టయోటా ఫార్చ్యూనర్కి గట్టిపోటీ ఇవ్వనుంది. వివరాల్లోకి వెళితే..
Jetour T2 launch in India : భారతీయ దిగ్గజం జేఎస్డబ్ల్యూ మోటార్స్, చైనీస్ కార్ల తయారీ సంస్థ చెరీ చేతులు కలిపాయి. వీరి భాగస్వామ్యంలో వస్తున్న మొదటి పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీ జెటూర్ టీ2 త్వరలో భారత రోడ్లపై కనిపించనుంది. అదిరిపోయే ఫీచర్లు, ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ను తలపించే డిజైన్తో రానున్న ఈ కారు టయోట ఫార్చ్యూనర్ ఆధిపత్యానికి గట్టి పోటీనివ్వబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మోడల్కి సంబంధించిన వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
జెటూర్ టీ2 డిజైన్: ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ లాంటి లుక్..
జెటూర్ టీ2 చూడటానికి చాలా గంభీరంగా, బాక్సీ షేప్లో ఉంటుంది. దీని గరుకైన ఆకారం చూస్తుంటే విలాసవంతమైన 'ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్' గుర్తుకు రాక మానదు.
ముందు భాగం: స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ లైట్ స్ట్రిప్స్, బంపర్లో పిక్సెల్-స్టైల్ ఎల్ఈడీ ఫాగ్ ల్యాంప్స్ దీనికి మాకో లుక్ను ఇస్తాయి.
స్టాన్స్: ఎత్తైన బోనెట్, భారీ వీల్ ఆర్చెస్, గంభీరమైన బంపర్లతో ఇది రోడ్డుపై 'బిగ్ బాస్' లా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే దీని డిజైన్ను భారత్లో పేటెంట్ కూడా చేశారు.
జెటూర్ టీ2 ఫీచర్లు: టెక్నాలజీ అడ్డా!
టయోట ఫార్చ్యూనర్లో ఫీచర్లు తక్కువగా ఉంటాయనే విమర్శ ఉంది, కానీ జెటూర్ టీ2 ఆ లోటును భర్తీ చేస్తోంది. దీని క్యాబిన్ లోపల లగ్జరీ కార్ల రేంజ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
భారీ స్క్రీన్: 15.6- ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్, 10.25- ఇంచ్ డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే.
కంఫర్ట్: వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్.
ఎంటర్టైన్మెంట్: 12 స్పీకర్లతో కూడిన సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్.
భద్రత: 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 అడాస్ (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్), హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు.
జెటూర్ టీ2 ఇంజిన్: ఫ్యూచర్-ప్రూఫ్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ
భారత మార్కెట్లోకి జెటూర్ టీ2 ని ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ వెర్షన్లో తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇందులో 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది.
ఇది 154 హెచ్పీ పవర్, 220 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఇందులో 26.7 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. విశేషం ఏంటంటే, కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే ఈ కారు 139 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు. ఇది నగరాల్లో ప్రయాణించే వారికి ఇంధన ఖర్చును భారీగా తగ్గిస్తుంది.
జెటూర్ టీ2- పోటీ, ధర..
జెటూర్ టీ2 ప్రధానంగా టయోట ఫార్చ్యూనర్తో తలపడనుంది. అయితే జీప్ మెరిడియన్, ఎంజీ గ్లోస్టర్ వంటి కార్లకు కూడా ఇది గట్టి పోటీనిస్తుంది.
ధర: సుమారు రూ. 35 లక్షల నుంచి రూ. 40 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఫార్చ్యూనర్ ధర ప్రస్తుతం రూ. 50 లక్షల మార్కును దాటుతున్న తరుణంలో, తక్కువ ధరకు ఎక్కువ ఫీచర్లు ఇచ్చే జెటూర్ టీ2 వైపు కస్టమర్లు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. జెటూర్ టీ2 ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది?
జేఎస్డబ్ల్యూ, చెరీ భాగస్వామ్యంలో వస్తున్న ఈ ఎస్యూవీ ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్ (అక్టోబర్-నవంబర్ 2026) నాటికి లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
2. ఇది డీజిల్ ఇంజిన్లో లభిస్తుందా?
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం, ఇది కేవలం ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ (పెట్రోల్ + బ్యాటరీ) వెర్షన్లో మాత్రమే భారత్లో విడుదల కానుంది.
3. ఫార్చ్యూనర్తో పోలిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి?
ఫార్చ్యూనర్తో పోలిస్తే ఇందులో 15.6-ఇంచ్ భారీ స్క్రీన్, సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్, లెవల్ 2 అడాస్, 139 కిమీ ఎలక్ట్రిక్ రేంజ్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
4. జెటూర్ టీ2 మైలేజ్ ఎంత ఉండవచ్చు?
ఇది హైబ్రిడ్ వాహనం కాబట్టి, పెట్రోల్, బ్యాటరీ కలిపి వాడితే సాధారణ ఎస్యూవీల కంటే చాలా మెరుగైన మైలేజీని ఇస్తుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.