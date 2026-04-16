    ఆ జడ్జి పిల్లలకు కేంద్రంతో సంబంధాలు: కేజ్రీవాల్ అదనపు అఫిడవిట్.. విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని అభ్యర్థన

    లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మరోసారి అభ్యర్థించారు. జడ్జి పిల్లలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వందల కొద్దీ కేసులు కేటాయిస్తోందని, ఇది పక్షపాతానికి దారితీస్తుందని ఆయన కొత్త అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు.

    Updated on: Apr 16, 2026 9:04 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఢిల్లీ మద్యం విధానం కేసులో ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్న మాజీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్, తాజాగా ఢిల్లీ హైకోర్టులో ఒక అదనపు అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు. ఈ కేసును విచారిస్తున్న జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ ఆ ప్రక్రియ నుంచి తప్పుకోవాలని (Recusal) అభ్యర్థించారు. దీనికి కారణం సదరు న్యాయమూర్తి కుటుంబ సభ్యులకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఉన్న వృత్తిపరమైన సంబంధాలేనని కేజ్రీవాల్ పేర్కొనడం ఇప్పుడు న్యాయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

    ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, ఆప్ నేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్
    పిల్లల ఉద్యోగాలు.. కేంద్రంతో బంధాలు

    కేజ్రీవాల్ తన అఫిడవిట్‌లో ప్రధానంగా జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ సంతానం గురించి ప్రస్తావించారు. న్యాయమూర్తి కుమారుడు సుప్రీంకోర్టులో కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున వాదించే 'గ్రూప్-A' కౌన్సిల్‌గా పనిచేస్తున్నారని, అలాగే కుమార్తె సుప్రీంకోర్టులో 'గ్రూప్-C' కౌన్సిల్‌గానూ, ఢిల్లీ హైకోర్టులో కేంద్రం తరఫు ప్లీడర్‌గానూ ఉన్నారని ఆయన వివరించారు.

    "కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) తరఫున కోర్టులో వాదిస్తున్న సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతానే, జడ్జి పిల్లలకు ప్రభుత్వ కేసులను కేటాయిస్తున్నారు. ఇది స్పష్టమైన ప్రయోజనాల సంఘర్షణ (Conflict of Interest) కిందికి వస్తుంది" అని కేజ్రీవాల్ తన పిటిషన్‌లో స్పష్టం చేశారు. ఒకవైపు తనను ప్రాసిక్యూట్ చేస్తున్న అధికారులే, మరోవైపు జడ్జి కుటుంబ సభ్యులకు పని కల్పిస్తున్నప్పుడు నిష్పాక్షికమైన విచారణ జరుగుతుందని ఎలా నమ్మగలం? అని ఆయన ప్రశ్నించారు.

    కేసుల సంఖ్యతో సహా ఆధారాలు

    ఈ ఆరోపణలకు బలం చేకూర్చేలా కేజ్రీవాల్ గణాంకాలను కూడా కోర్టు ముందుంచారు. జస్టిస్ శర్మ కుమారుడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీగా కేసులు అప్పగిస్తోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    • 2023లో: 2,487 కేసులు
    • 2024లో: 1,784 కేసులు
    • 2025లో: ఇప్పటివరకు 1,633 కేసులు

    ఇంత భారీ స్థాయిలో ప్రభుత్వ పనిని పొందుతున్న కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నప్పుడు, సదరు న్యాయమూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన సీబీఐ దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌ను విచారించడం సరైంది కాదని కేజ్రీవాల్ వాదిస్తున్నారు.

    కోర్టు తీరుపై అభ్యంతరాలు

    కేవలం కుటుంబ సంబంధాలే కాకుండా, కోర్టు విచారణ సాగుతున్న తీరుపై కూడా కేజ్రీవాల్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలన్న తన దరఖాస్తు పెండింగ్‌లో ఉండగానే, ఈ కేసులో కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేయడంపై ఆయన అభ్యంతరం తెలిపారు. కోర్టు పనివేళలు ముగిసిన తర్వాత కూడా విచారణ కొనసాగించడం, తన వాదనలను పూర్తిగా వినకుండానే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వంటివి అనుమానాలకు తావిస్తున్నాయని అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు.

    నిజానికి, ఫిబ్రవరి 27న ట్రయల్ కోర్టు కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలను ఈ కేసు నుంచి విడుదల (Discharge) చేస్తూ తీర్పునిచ్చింది. సీబీఐ వద్ద సరైన ఆధారాలు లేవని అప్పట్లో కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. అయితే, దీనిని సవాలు చేస్తూ సీబీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఈ అప్పీల్‌ను జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ విచారిస్తుండటంతో కేజ్రీవాల్ బృందం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తోంది. సుమారు నాలుగు గంటల పాటు సాగిన సుదీర్ఘ వాదనల తర్వాత, జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ తన నిర్ణయాన్ని రిజర్వ్ చేశారు.

    కోర్టు గది ప్రచార వేదిక కాదు: కేజ్రీవాల్ వీడియోలను తొలగించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు సీరియస్

    కోర్టు కార్యకలాపాలను అనుమతి లేకుండా రికార్డ్ చేయడం, సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం చేయడంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ వాదనలకు సంబంధించిన వీడియోలను వెంటనే తొలగించాలని పోలీసులను ఆదేశించింది.

    న్యాయస్థానంలో జరిగే వాదనలు కేవలం తీర్పు కోసం తప్ప, సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం కోసం కావని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఢిల్లీ మద్యం విధానం కేసులో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్ స్వయంగా వాదనలు వినిపిస్తున్న సమయంలో చిత్రీకరించిన వీడియో క్లిప్పులు ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ కావడాన్ని కోర్టు యంత్రాంగం తీవ్రంగా పరిగణించింది. ఈ అక్రమ రికార్డింగ్‌లను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుంచి వెంటనే తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఢిల్లీ పోలీసులను కోర్టు ఆదేశించింది.

    నిబంధనల ఉల్లంఘనపై ఉక్కుపాదం

    ఏప్రిల్ 13, 2026న జస్టిస్ స్వర్ణకాంత శర్మ బెంచ్ ముందు కేజ్రీవాల్ తన కేసులో స్వయంగా హాజరై, సదరు న్యాయమూర్తి విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని అభ్యర్థించారు. ఈ సమయంలో విచారణ దృశ్యాలను కొందరు రహస్యంగా రికార్డ్ చేశారు. వీటిని రాజకీయ నాయకులు, సోషల్ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు తమ ఖాతాల్లో షేర్ చేయడంతో వివాదం మొదలైంది.

    కోర్టు నిబంధనల ప్రకారం, వర్చువల్ లేదా భౌతిక విచారణలను అనుమతి లేకుండా చిత్రీకరించడం లేదా రికార్డ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరం. "ఢిల్లీ హైకోర్టు వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ రూల్స్-2021", అలాగే "ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ రూల్స్-2025" ప్రకారం ఇలాంటి చర్యలు కోర్టు ధిక్కరణ కిందకు వస్తాయని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకున్నారా?

    ఈ అక్రమ రికార్డింగ్‌లపై హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ జనరల్‌కు అధికారికంగా ఫిర్యాదు అందింది. ఈ వీడియోలను కేవలం సమాచారం కోసం కాకుండా, న్యాయవ్యవస్థ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా మరియు ప్రజల్లో తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కల్పించేలా వ్యాఖ్యలతో జోడించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఈ క్లిప్పులను వాడటంపై అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

    గతంలో జూన్ 2024లో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరగ్గా, అప్పట్లో కూడా హైకోర్టు కఠినంగా వ్యవహరించి వీడియోలను తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతిలో, ఎవరెవరు ఈ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారో గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు సూచించింది.

    న్యాయ వ్యవస్థ గౌరవానికి భంగం కలగకూడదు

    న్యాయస్థానంలో జరిగే ప్రక్రియలు అత్యంత పారదర్శకంగా జరగాలని కోర్టులు కోరుకుంటాయి, కానీ అది వ్యక్తిగత విమర్శలకు లేదా ఒకపక్ష వాదనలకు వేదిక కాకూడదని కోర్టు భావిస్తోంది. బాధితులు లేదా నిందితులు తమ గోప్యతను కాపాడుకునే హక్కును కలిగి ఉంటారు. అనుమతి లేని వీడియోల వల్ల వాదనలను వక్రీకరించే ప్రమాదం ఉందని కోర్టు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. పోలీసు దర్యాప్తులో ఈ వీడియోలను ఎవరు మొదట రికార్డ్ చేశారు, ఏ ఉద్దేశంతో వైరల్ చేశారనే కోణంలో విచారణ సాగనుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/ఆ జడ్జి పిల్లలకు కేంద్రంతో సంబంధాలు: కేజ్రీవాల్ అదనపు అఫిడవిట్.. విచారణ నుంచి తప్పుకోవాలని అభ్యర్థన
