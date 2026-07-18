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    Mahindra SUV : ఇండిపెండెన్స్ డే గిఫ్ట్​! మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఎస్​యూవీ- లాంచ్ అయ్యేది ఆ మోడల్​ ఏనా?

    Mahindra Scorpio N facelift : భారత ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా ప్రతి ఏడాది ఆగస్టు 15న కొత్త వాహనాలను లాంచ్ చేసే సాంప్రదాయాన్ని ఈ ఏడాది కూడా కొనసాగించనుంది. ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ దశలో ఉన్న మోడళ్లలో 'స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్' వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

    Published on: Jul 18, 2026, 06:48:09 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా సంస్థకు ఒక ప్రత్యేకమైన సెంటిమెంట్ ఉంది! ప్రతి ఏటా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజైన ఆగస్టు 15న సరికొత్త ఎస్‌యూవీ మోడళ్లను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ఈ కంపెనీకి ఒక అలవాటు. ఆ సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ ఏడాది (2026) ఆగస్టు 15న కూడా ఒక సరికొత్త మోడల్‌ను పరిచయం చేయడానికి మహీంద్రా సర్వం సిద్ధమైంది!

    మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఎస్​యూవీ!
    మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఎస్​యూవీ!

    ప్రస్తుతం మహీంద్రా సంస్థ భారత రోడ్లపై ఒకేసారి పలు సరికొత్త మోడళ్లను ముమ్మరంగా టెస్టింగ్ చేస్తోంది. దీనితో ఈ ఆగస్టు 15న ఖచ్చితంగా ఏ మోడల్ రాబోతుందనే దానిపై మార్కెట్లో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. టెస్టింగ్ అవుతున్న వాహనాల జాబితాలో పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజన్ కార్లతో పాటు అత్యాధునిక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాపులర్ ఎస్‌యూవీల అప్‌డేటెడ్ వెర్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.

    ఇటీవలి కాలంలో రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించిన వాహనాలలో మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్, గతంలో కాన్సెప్ట్ రూపంలో ప్రదర్శించిన విజన్ ఎస్, బీఈ 07 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలు ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. అయితే, వీటన్నింటిలో 'స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్' మోడల్ ఆగస్టు 15న లాంచ్ కావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే, విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న స్కార్పియో ఎన్ ఎస్‌యూవీని మొదట 2022లో లాంచ్ చేశారు. ఆ తర్వాత దీనికి కేవలం చిన్నపాటి అప్‌డేట్లు మాత్రమే లభించాయి. అందువల్ల మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకోవడానికి దీనికి ఇప్పుడు మిడ్-లైఫ్ రిఫ్రెష్ (ఫేస్‌లిఫ్ట్) ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    సరికొత్త లుక్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు!

    కొత్త అవతారంలో రాబోతున్న మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ డిజైన్‌లో కీలక మార్పులు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా దీని ఫ్రంట్ లుక్ సరికొత్తగా మారనుంది. కొత్తగా డిజైన్ చేసిన గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, సరికొత్త హెడ్‌ల్యాంప్స్ దీనికి మరింత గంభీరమైన రూపాన్ని ఇవ్వనున్నాయి. దీనితో పాటు అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్ మారడంతో పాటు వెనుక భాగంలో కూడా కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులు చేయనున్నారు.

    ఇక కారు లోపల కూడా ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇచ్చేలా ఫీచర్లను అప్‌గ్రేడ్ చేయనున్నారు. ఇందులో పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, మరింత పెద్దదైన 10.25-ఇంచుల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, పూర్తి డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు ఉండనున్నాయి. భద్రత విషయానికి వస్తే, ప్రస్తుతం స్కార్పియో ఎన్ లోని టాప్ ఎండ్ వేరియంట్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్న అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (అడాస్) ఫీచర్లను, ఈ ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్ ద్వారా తక్కువ బడ్జెట్ వేరియంట్లలో కూడా అందించే అవకాశం ఉంది.

    ఇంజిన్ సామర్థ్యంలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. ప్రస్తుతం వస్తున్న 2.2 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ డీజిల్ ఇంజిన్, 2.0 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లనే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తారు. ఇవి మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఆప్షన్లతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక వేరియంట్లలో పవర్‌ఫుల్ ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్‌తో లభిస్తాయి.

    మరోవైపు, మహీంద్రా విజన్ ఎస్ లాంచ్‌కు ఇంకా చాలా సమయం పట్టేలా ఉంది! ఒకవేళ స్కార్పియో కాకుండా వేరే మోడల్ తీసుకురావాలనుకుంటే, మహీంద్రా తన సరికొత్త బీఈ 07 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. దీనిపై స్పష్టత రావాలంటే కంపెనీ అధికారికంగా టీజర్లు విడుదల చేసే వరకు వేచి చూడాల్సిందే.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/Mahindra SUV : ఇండిపెండెన్స్ డే గిఫ్ట్​! మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఎస్​యూవీ- లాంచ్ అయ్యేది ఆ మోడల్​ ఏనా?
    Home/News/Mahindra SUV : ఇండిపెండెన్స్ డే గిఫ్ట్​! మహీంద్రా నుంచి కొత్త ఎస్​యూవీ- లాంచ్ అయ్యేది ఆ మోడల్​ ఏనా?
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