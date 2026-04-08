మారుతీ సుజుకి ఇ-విటారాకు 4 స్టార్ రేటింగ్.. కానీ భారత్ రేటింగ్ వేరు.. ఎందుకో తెలుసా?
మారుతీ సుజుకి నుంచి రాబోతున్న తొలి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'ఇ-విటారా' అంతర్జాతీయ క్రాష్ టెస్టుల్లో 4 స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. ఆస్ట్రేలియా ఎన్క్యాప్ (ANCAP) నిర్వహించిన ఈ పరీక్షల్లో చైల్డ్ సేఫ్టీలో అదరగొట్టిన ఈ కారు, అడల్ట్ ప్రొటెక్షన్లో ఎందుకు వెనుకబడిందో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మారుతీ సుజుకి సంస్థ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ 'ఇ-విటారా' అంతర్జాతీయ వేదికపై తన భద్రతా సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకుంది. ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో కొత్త కార్ల భద్రతను పరీక్షించే 'ఆస్ట్రేలియన్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్' (ANCAP) క్రాష్ టెస్టుల్లో ఈ కారుకు 4 స్టార్ రేటింగ్ లభించింది. 2026 మార్చి నుండి 2031 డిసెంబర్ వరకు విక్రయించే అన్ని ఇ-విటారా వేరియంట్లకు ఈ రేటింగ్ వర్తిస్తుంది.
అయితే, భారత్లో నిర్వహించిన 'భారత్ ఎన్క్యాప్' (BNCAP) పరీక్షల్లో ఇదే కారు 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించడం ఇక్కడ గమనార్హం. దేశీయ మార్కెట్లోకి త్వరలో విడుదల కానున్న ఈ కారుపై అంతర్జాతీయ ఫలితాల ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు విశ్లేషిద్దాం.
పిల్లల రక్షణలో టాప్ స్కోర్
ANCAP నివేదిక ప్రకారం, ఇ-విటారా పిల్లల రక్షణ (Child Occupant Protection) విషయంలో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచింది. ఈ విభాగంలో ఏకంగా 87 శాతం (43/49) స్కోరు సాధించింది. 6 ఏళ్లు, 10 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లల డమ్మీలను ఉపయోగించి చేసిన పరీక్షల్లో శరీరంలోని కీలక భాగాలకు పూర్తి రక్షణ లభించింది. ముఖ్యంగా సైడ్ ఇంపాక్ట్ (పక్క నుంచి వచ్చే ప్రమాదాలు) పరీక్షల్లో ఈ కారుకు గరిష్ట మార్కులు పడ్డాయి. అయితే, వెనుక సీట్లలో పిల్లలు ఉన్నారో లేదో గుర్తించే 'చైల్డ్ ప్రెజెన్స్ డిటెక్షన్' సిస్టమ్ లేకపోవడం ఒక లోటుగా మిగిలిపోయింది.
5 స్టార్ రేటింగ్ ఎందుకు మిస్ అయింది?
అంతర్జాతీయంగా 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించాలంటే అన్ని విభాగాల్లోనూ అత్యుత్తమ స్కోరు ఉండాలి. ఇ-విటారా పెద్దల రక్షణ (Adult Occupant Protection) విభాగంలో 71 శాతం (31/40) స్కోరు మాత్రమే సాధించగలిగింది. దీనికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు ఉన్నాయి:
- ఫ్రంటల్ క్రాష్ టెస్ట్: కారు ముందు భాగం బలంగా ఢీకొన్నప్పుడు డ్రైవర్ ఛాతీకి రక్షణ 'తక్కువగా' (Weak) ఉన్నట్లు గుర్తించారు. అలాగే వెనుక కూర్చున్న ప్రయాణికుల తలకు రక్షణ 'సాధారణంగా' (Marginal) ఉంది.
- సెంటర్ ఎయిర్బ్యాగ్ లేకపోవడం: పక్క నుంచి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు డ్రైవర్, పక్కన ఉన్న ప్రయాణికుడి తలలు ఒకదానికొకటి ఢీకొనకుండా కాపాడే 'సెంటర్ ఎయిర్బ్యాగ్' ఈ కారులో లేదు. ఇది కూడా రేటింగ్ తగ్గడానికి కారణమైంది.
ఇండియా vs గ్లోబల్: భద్రతలో తేడాలు ఏంటి?
భారతదేశానికి చెందిన BNCAP పరీక్షల్లో ఈ కారుకు 5 స్టార్ రేటింగ్ రావడం వినియోగదారుల్లో కొంత గందరగోళం కలిగించవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం టెస్టింగ్ ప్రోటోకాల్స్. ఆస్ట్రేలియా (ANCAP), యూరోప్ (Euro NCAP) ప్రమాణాలు భారత్ కంటే చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ (AEB), లేన్ కీప్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్ల పనితీరుకు అక్కడ ఎక్కువ వెయిటేజీ ఇస్తారు.
ఆస్ట్రేలియా వెర్షన్ ఇ-విటారాలో డ్యూయల్ ఫ్రంటల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, సైడ్ చెస్ట్, హెడ్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, డ్రైవర్ మోకాలి ఎయిర్బ్యాగ్లను సుజుకి అందించింది. మన దేశంలో విక్రయించే మోడళ్లలోనూ దాదాపు ఇవే ఫీచర్లు ఉన్నప్పటికీ, అంతర్జాతీయ టెస్టింగ్ నిబంధనల వల్ల రేటింగ్లో మార్పు వచ్చింది.
సుజుకి కృషిని అభినందించిన ANCAP
"మారుతీ సుజుకి మెరుగైన భద్రతా ప్రమాణాలతో కూడిన మోడళ్లను తయారు చేయగలదని ఇ-విటారా సాధించిన ఈ ఫలితాలు నిరూపిస్తున్నాయి" అని ANCAP సీఈఓ కార్లా హూర్వెగ్ ప్రశంసించారు. మార్కెట్లో అత్యున్నత భద్రతను అందించాలనే సుజుకి ప్రయత్నానికి ఇదొక నిదర్శనమని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మొత్తానికి, మారుతీ నుంచి వస్తున్న ఈ తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు భద్రత విషయంలో వినియోగదారుల్లో భరోసా నింపుతోంది. 4 స్టార్ వచ్చినా, 5 స్టార్ వచ్చినా.. పాత మారుతీ కార్లతో పోలిస్తే ఇ-విటారా చాలా దృఢమైనదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మారుతీ సుజుకి ఇ-విటారాకు ANCAP రేటింగ్ ఎంత వచ్చింది?
ఆస్ట్రేలియన్ న్యూ కార్ అసెస్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ (ANCAP) నిర్వహించిన క్రాష్ టెస్టుల్లో ఇ-విటారాకు 4 స్టార్ రేటింగ్ లభించింది.
2. భారత్లో ఇ-విటారా సేఫ్టీ రేటింగ్ ఎంత?
భారత్ ఎన్క్యాప్ (BNCAP) నిర్వహించిన పరీక్షల్లో ఈ కారు అత్యుత్తమంగా 5 స్టార్ రేటింగ్ సాధించింది. మన దేశంలోని భద్రతా ప్రమాణాల ప్రకారం ఇది అత్యంత సురక్షితమైన కారు.
3. ఇ-విటారాలో అడల్ట్ సేఫ్టీ స్కోరు ఎందుకు తగ్గింది?
కారు ముందు భాగం ఢీకొన్నప్పుడు డ్రైవర్ ఛాతీకి అందే రక్షణ బలహీనంగా ఉండటం, ప్రయాణికుల మధ్య సెంటర్ ఎయిర్బ్యాగ్ లేకపోవడం వల్ల ఈ రేటింగ్ 4 స్టార్కే పరిమితమైంది.
4. ఈ కారులో ఉన్న అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు ఏంటి?
6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ (AEB), లేన్ కీప్ అసిస్ట్, స్పీడ్ సైన్ రికగ్నిషన్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More