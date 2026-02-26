Maruti Suzuki e Vitara బుక్ చేశారా? వెయిటింగ్ పీరియడ్ కాస్త ఎక్కువే!
Maruti Suzuki e Vitara waiting period : మారుతీ సుజుకీ తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు 'ఈ విటారా'ను ఎట్టకేలకు భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ ఈవీ వేరియంట్లు, రంగులు, డెలివరీ టైమ్లైన్పై పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
మారుతీ సుజుకీ ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించిన తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ‘ఈ విటారా’ ఫిబ్రవరి 17, 2026న గ్రాండ్గా లాంచ్ అయ్యింది. ఆటో ఎక్స్పో 2025లో తొలిసారి మెరిసిన ఈ కారు కోసం ఏడాదికి పైగా ఎదురుచూసిన కస్టమర్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది. అయితే, ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును ఇప్పుడే బుక్ చేసుకుంటే మీ చేతికి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో తెలుసా? డీలర్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా వెయిటింగ్ పీరియడ్ వివరాలు మీకోసం..
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- వేరియంట్ ఏదైనా.. వెయిటింగ్ తప్పదు!
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ప్రస్తుతం డెల్టా , జీటా, ఆల్ఫా అనే మూడు వేరియంట్స్లో లభిస్తోంది. మీరు ఏ వేరియంట్ ఎంచుకున్నా సరే, ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా 6 నుంచి 8 వారాల (సుమారు 1.5 నుంచి 2 నెలలు) వెయిటింగ్ పీరియడ్ నడుస్తోంది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే.. ఎక్కువమంది కస్టమర్లు బేస్ వేరియంట్ అయిన 'డెల్టా' వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు డీలర్లు చెబుతున్నారు.
అంతేకాదు మీరు ఎంచుకునే కలర్ ఆప్షన్ని బట్టి కూడా ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ డెలివరీ టైమ్లైన్ మారుతుంది.
ఆపులెంట్ రెడ్, బ్లూయిష్ బ్లాక్ రంగులకు అత్యధిక డిమాండ్ ఉండటంతో, వీటికి 2 నెలల (8-9 వారాలు) వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది.
నెక్సా బ్లూ, ఆర్కిటిక్ వైట్, గ్రాండ్యూర్ గ్రే వంటి మిగిలిన రంగులకు సుమారు 1.5 నెలల (6-7 వారాలు) సమయం పడుతుంది.
గమనిక: మీ నగరం లేదా డీలర్షిప్ను బట్టి వెయిటింగ్ పీరియడ్లో మార్పులు ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం సమీపంలోని నెక్సా షోరూమ్ను సంప్రదించండి.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- బ్యాటరీ, రేంజ్ వివరాలు..
డెల్టా (Delta): 49కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్, 440 కిమీ రేంజ్ (ఏఆర్ఏఐ ప్రకారం).
జీటా అండ్ ఆల్ఫా : 61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ ప్యాక్, 543 కిమీ రేంజ్.
మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా- బీఏఏఎస్ స్కీమ్తో ధర భారీగా తగ్గింపు!
ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారుతో పాటు మారుతీ 'బ్యాటరీ-యాజ్-ఏ-సర్వీస్' (బీఏఏఎస్) స్కీమ్ని కూడా ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చెల్లించాల్సిన ప్రారంభ ధర చాలా తగ్గుతుంది. బ్యాటరీ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం కిలోమీటరుకు రూ. 3.99 లేదా రూ. 4.39 (బ్యాటరీ ప్యాక్ను బట్టి) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
సాధారణ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర: రూ. 15.99 లక్షల నుంచి రూ. 20.01 లక్షలు.
బీఏఏఎస్ స్కీమ్ కింద ధర: రూ. 10.99 లక్షల నుంచి రూ. 14.51 లక్షలు మాత్రమే (బ్యాటరీ ఫీజు అదనం).
తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ కావాలనుకునే వారు ఈ బీఏఏఎస్ స్కీమ్ పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఇక ఈ మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ.. ఎంజీ విండ్సర్ ఈవీ, హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, టాటా కర్వ్ ఈవీ వంటి మోడళ్లకు గట్టి పోటీనిస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఈ విటారా బ్యాటరీ, రేంజ్ సామర్థ్యం ఎంత?
సమాధానం- మారుతీ ఈ విటారా రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:
49 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ: ఇది సుమారు 440 కిమీ రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది సిటీ డ్రైవింగ్కు అనువైనది.
61 కేడబ్ల్యూహెచ్ బ్యాటరీ: ఇది అత్యధికంగా 543 కిమీ రేంజ్ అందిస్తుంది. ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఇది సరైన ఛాయిస్.
రెండు వెర్షన్లు కూడా డీసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి, దీనివల్ల కేవలం 45 నిమిషాల్లో 10% నుంచి 80% వరకు ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు.
2. మారుతీ ఈ విటారాలో ఉన్న వారెంటీ, మెయింటెనెన్స్ ప్రయోజనాలు ఏంటి?
సమాధానం- కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు మారుతీ సుజుకీ ఈ కారుపై మంచి వారెంటీ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది:
బ్యాటరీ వారెంటీ: 8 ఏళ్లు లేదా 1,60,000 కిలోమీటర్లు.
వెహికల్ వారెంటీ: స్టాండర్డ్ 3 ఏళ్ల వారెంటీ ఉంటుంది (దీనిని 8 ఏళ్ల వరకు పొడిగించుకునే ఆప్షన్ ఉంది).
అదనంగా, మొదటి ఏడాది పాటు మారుతీ డీలర్ పాయింట్ల వద్ద ఉచిత ఛార్జింగ్ (1,000 యూనిట్ల వరకు), ఉచితంగా 7.4 కేడబ్ల్యూ హోమ్ ఛార్జర్ ఇన్స్టాలేషన్ సౌకర్యం కూడా అందిస్తున్నారు.