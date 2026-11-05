Muhurat stock picks : దీపావళి ముహూరత్ స్టాక్ పిక్స్- సంపద పెంచే 8 స్టాక్స్ ఇవి..
నూతన హిందూ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' ఆరంభం సందర్భంగా నవంబర్ 8న జరగనున్న ముహూరత్ ట్రేడింగ్ కోసం ఏంజెల్ వన్ రీసెర్చ్ 8 బలమైన స్టాక్స్ను సిఫార్సు చేసింది. గరిష్టంగా 32 శాతం రాబడిని అందించే ఈ పవర్ఫుల్ షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
దిపావళి పండుగ వేళ దలాల్ స్ట్రీట్లో శుభ ముహూర్తానికి సమయం ఆసన్నమైంది. నూతన హిందూ విక్రమ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' ప్రారంభాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే సాంప్రదాయ ‘ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ 2026’కు భారతదేశపు ప్రముఖ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు సర్వం సిద్ధం చేశాయి. నవంబర్ 8, ఆదివారం లక్ష్మీ పూజ రోజున మధ్యాహ్నం 2:20 గంటల నుంచి 3:30 గంటల వరకు ఈ ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెషన్ జరగనుంది. నూతన ఆరంభాలకు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో లాభాల బాట పట్టడానికి ఇన్వెస్టర్లు ఈ సమయాన్ని అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలో సిరుల వర్షం కురిపించేందుకు ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ‘ఏంజెల్ వన్ రీసెర్చ్’ వివిధ రంగాల నుంచి 8 బలమైన స్టాక్స్ను రికమండ్ చేసింది. రాబోయే ఏడాది కాలంలో ఇవి 32 శాతం వరకు లాభాలను అందించగలవని అంచనా వేసింది.
ఆయా కంపెనీల ఫండమెంటల్స్, గ్రోత్ పొటెన్షియల్ ఇంకా టార్గెట్ ప్రైజ్ల సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం:
1. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ - 32% అప్సైడ్
ప్రైవేట్ రంగానికి చెందిన ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ నిలకడైన వృద్ధిని కనబరుస్తోంది. బ్యాంక్ డిపాజిట్ వృద్ధి 27.1 శాతానికి పెరగ్గా, రుణ వితరణ వృద్ధి 30 శాతానికి చేరింది. ఆర్బీఐ స్వాప్ ఫెసిలిటీ కింద రూపాంతరం చెందిన ఎఫ్సీఎన్ఆర్ నిధుల వల్ల నికర వడ్డీ మార్జిన్లలో (ఎన్ఐఎం) తాత్కాలికంగా స్వల్ప ఒత్తిడి వచ్చింది. అయితే మూడో త్రైమాసికం నాటికి నిధుల వినియోగం పూర్తయి నాలుగో త్రైమాసికం నుంచి మార్జిన్లు మళ్లీ పుంజుకుంటాయని ఏంజెల్ వన్ స్పష్టం చేసింది.
ముహూరత్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పిక్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ : రూ. 1,800
2. ఆర్తి ఫార్మాలాబ్స్ - 32% లాభాల అంచనా..
ఫార్మా రంగానికి చెందిన ఆర్తి ఫార్మాలాబ్స్పై ఏంజెల్ వన్ రీసెర్చ్ కొత్తగా ‘బై’ రేటింగ్ ఇచ్చింది. కంపెనీ తన పాత ఏపీఐ వ్యాపారం నుంచి అత్యాధునిక కాంట్రాక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (సీడీఎంఓ) సేవలకు వేగంగా విస్తరిస్తోంది. 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో సీడీఎంఓ విభాగం 40 నుంచి 50 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేయనుండటంతో ఎబిట్డా మార్జిన్లు 22-25 శాతానికి చేరుకుంటాయని అంచనా.
దీపావళి స్టాక్ పిక్ ఆర్తి ఫార్మాలాబ్స్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ : రూ. 1,160
3. శాంతి గోల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ - 30% గ్రోత్
జ్యువెలరీ రంగంలో సేవలందిస్తున్న ఈ కంపెనీ మారోల్, జైపూర్లలో నూతన ఉత్పాదక సామర్థ్యాలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కొత్త రిటైల్ కస్టమర్ల రాకతో 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కంపెనీ ఆదాయం 50 నుంచి 60 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు తెలిపారు.
శాంతి గోల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ షేర్ టార్గెట్ : రూ. 410
4. నార్తర్న్ ఆర్క్ క్యాపిటల్ - 29% రిటర్న్స్
ఫైనాన్షియల్ సేవల రంగంలో ఉన్న నార్తర్న్ ఆర్క్ క్యాపిటల్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో (ఏయూఎం) ఏటా 20 శాతం చొప్పున పెరిగి 2029 నాటికి రూ. 28,600 కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. నికర వడ్డీ మార్జిన్లు 10 శాతానికి చేరువకావడం, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (ఆర్ఓఈ) 11 శాతం నుంచి 16 శాతానికి పెరిగే సూచనలు ఉండటం దీనికి ప్లస్ పాయింట్.
నార్త్ ఆర్క్ క్యాపిటల్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ : రూ. 330
5. ఇంజనీర్స్ ఇండియా - 29% రాబడి
ప్రభుత్వ రంగానికి చెందిన ఇంజనీర్స్ ఇండియా చేతిలో ప్రస్తుతం రూ. 14,424 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్ బుక్ ఉంది. లాభదాయకమైన కన్సల్టెన్సీ సేవల వాటాను కంపెనీ పెంచుకుంటోంది. 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి రూ. 5,000 కోట్ల వర్కింగ్ రెవెన్యూ సాధించాలనే స్పష్టమైన లక్ష్యంతో పనిచేస్తోంది.
ఇంజనీర్స్ ఇండియా షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ ధర: రూ. 320
6. ఏజీఐ ఇన్ఫ్రా - 29% అప్సైడ్
రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి చెందిన ఏజీఐ ఇన్ఫ్రా పంజాబ్తో పాటు టైర్-2 నగరాల్లో వేగంగా నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తోంది. 35 శాతానికి పైగా ఎబిట్డా మార్జిన్లను స్థిరంగా నిలబెట్టుకోవడమే ఈ కంపెనీ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్.
ముహూరత్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ పిక్ ఏజీఐ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ : రూ. 285
7. రత్నవీర్ ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ - 16% పొటెన్షియల్
ఇంజనీరింగ్ విడిభాగాల తయారీదారు రత్నవీర్ ప్రెసిషన్ తన నూతన కాపర్ క్లాడ్ లామినేట్ (సీసీఎల్) ప్రాజెక్ట్ ఉత్పత్తిని నవంబర్ 2026 నుంచే ప్రారంభిస్తోంది. ఇది కంపెనీ ఆఆర్ఓఈని పెంచడమే కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో అధిక లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది.
దీపావళి స్టాక్ పిక్ రత్నవీర్ ప్రెసిషన్ ఇంజనీరింగ్ టార్గెట్ : రూ. 400
8. అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ - 15% గెయిన్స్
హైదరాబాద్ ప్రధాన కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ సంస్థ అపోలో మైక్రో సిస్టమ్స్ రెండో త్రైమాసికంలో నమ్మశక్యం కాని రీతిలో 72 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఆర్డర్ బుక్ రూ. 1,765 కోట్ల రికార్డు స్థాయికి చేరింది. పేలుడు పదార్థాలు, ఇంటిగ్రేటెడ్ వెపన్ సిస్టమ్స్ విపణిలోకి అడుగుపెడుతుండటం దీనికి తిరుగులేని బలాన్నిస్తోంది.
పండుగ వేళ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పాటు బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న ఈ 8 రకాల స్టాక్స్లో క్రమశిక్షణతో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా సంవత్ 2083లో ఇన్వెస్టర్లు సురక్షితంగా సంపదను సృష్టించుకోవచ్చని దలాల్ స్ట్రీట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందుకు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More