అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధ భయాలు.. 19,000 స్థాయికి నిఫ్టీ? ఇన్వెస్టర్ల గుండెల్లో రైళ్లు
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు భారత స్టాక్ మార్కెట్ను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముడి చమురు ధరలు పెరగడంతో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ భారీగా పతనమయ్యాయి. నిఫ్టీ మరింత పడిపోయి 19,000 స్థాయిని తాకవచ్చని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ సోమవారం (మార్చి 9, 2026) భారీ పతనాన్ని చవిచూసింది. అమెరికా - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకోవడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి నెలకొంది. దీని ప్రభావం దలాల్ స్ట్రీట్పై స్పష్టంగా కనిపించింది. కీలక మద్దతు ధరలను కోల్పోయిన నిఫ్టీ.. యుద్ధం గనుక తీవ్రరూపం దాల్చితే 22,000 లేదా ఏకంగా 19,000 స్థాయికి పడిపోవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మార్కెట్లో రక్తపాతం: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ విలవిల
వారపు మొదటి రోజే ఇన్వెస్టర్లకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. అమ్మకాల ఒత్తిడితో ప్రధాన సూచీలు కుప్పకూలాయి.
- సెన్సెక్స్: ఒక దశలో ఏకంగా 2,345 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,573.01 వద్ద కనిష్టాన్ని తాకింది.
- నిఫ్టీ 50: 711 పాయింట్లు క్షీణించి 23,739.2 స్థాయికి పడిపోయింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు (Crude Oil) ధరలు బ్యారెల్కు దాదాపు 120 డాలర్ల మార్కును తాకడం మన మార్కెట్లను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో 20% వాటా కలిగిన 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్' మార్గంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయనే ఆందోళనలు ఇన్వెస్టర్లను భయపెడుతున్నాయి.
చమురు మంట.. మార్కెట్ విలవిల
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల వల్ల బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు ఒక్కసారిగా 16.7% పెరిగి 108.20 డాలర్లకు చేరాయి. ఒక దశలో ఇది 119.50 డాలర్ల వరకు వెళ్లడం గమనార్హం. చమురు ధరలు పెరిగితే భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాల్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, ఆర్థిక వృద్ధి మందగిస్తుందనే భయం మార్కెట్ వర్గాల్లో నెలకొంది.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
మార్కెట్ గమనంపై ప్రముఖ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
"నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 23,535 వద్ద కీలక మద్దతును కలిగి ఉంది. ఒకవేళ ఈ స్థాయిని కోల్పోతే, మొదట 22,000 పాయింట్లకు, ఆ తర్వాత 2023 నవంబర్ నాటి కనిష్ట స్థాయి 19,000కు పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మార్కెట్ కోలుకోవాలంటే నిఫ్టీ 24,000 పైన స్థిరపడాల్సి ఉంటుంది."
— ఆనంద్ జేమ్స్, చీఫ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజిస్ట్, జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్
అటు టెక్నికల్ అనలిస్ట్ హితేష్ టైలర్ (ఛాయిస్ బ్రోకింగ్) స్పందిస్తూ.. "నిఫ్టీ కీలకమైన 24,050 స్థాయిని కోల్పోయింది. ఇది టెక్నికల్గా బలహీనతను సూచిస్తోంది. యుద్ధ ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోతే నిఫ్టీ 23,000–22,900 రేంజ్కు పడిపోవచ్చు. పైన 24,300–24,500 వద్ద గట్టి నిరోధం (Resistance) ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది" అని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, ధిన్క్రెడిబ్లూ సెక్యూరిటీస్ వ్యవస్థాపకులు గౌరవ్ ఉదాని మాత్రం.. ఈ పతనం కేవలం యుద్ధ భయాల వల్లే తప్ప, భారత ఆర్థిక పునాదులు బలహీనపడటం వల్ల కాదని అభిప్రాయపడ్డారు. నిఫ్టీ ఇప్పటికే తన గరిష్ట స్థాయి నుంచి 10% పడిపోయిందని, 22,700–23,200 మధ్య మార్కెట్ నిలదొక్కుకునే అవకాశం ఉందని ఆయన తెలిపారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. నిఫ్టీ పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య యుద్ధం జరిగే సూచనలు కనిపించడం, ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా 120 డాలర్లకు చేరడమే ప్రధాన కారణం.
2. నిఫ్టీ ఎంతవరకు పడిపోవచ్చు?
నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, యుద్ధం తీవ్రమైతే నిఫ్టీ 22,000 లేదా 19,000 స్థాయికి కూడా పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
3. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చా?
ప్రస్తుతం మార్కెట్ తీవ్రమైన అనిశ్చితిలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే, మార్కెట్ స్థిరపడే వరకు వేచి చూడటం లేదా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు వివిధ సంస్థలకు చెందిన విశ్లేషకుల వ్యక్తిగత అంచనాలు మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించండి.)