Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    PMRBP 2026 : ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ నామినేషన్లు స్టార్ట్.. ఎక్కడ అప్లై చేయాలి?

    PMRBP 2026 : భారతదేశంలోని బాలలకు ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారం 'ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్' (PMRBP). వివిధ రంగాలలో అసాధారణ ప్రతిభ కనబరిచిన చిన్నారులను గౌరవించేందుకు కేంద్ర మహిళా శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ఏటా ఈ అవార్డులను అందజేస్తుంది.

    Published on: May 03, 2026 10:16 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పిల్లల శక్తి, సంకల్పం, అసాధారణ విజయాలను సత్కరించేందుకు భారత ప్రభుత్వం 'ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్'2026కు నామినేషన్లను ఆహ్వానించింది. మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా ప్రదానం చేసే ఈ పురస్కారాలు విజ్ఞానశాస్త్రం, కళలు, క్రీడలు, సంగీతం, నృత్యం, సాహసం, సామాజిక సేవ వంటి రంగాలలో పిల్లలు చేసిన విశిష్ట సేవలను గుర్తిస్తాయి.

    ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ నామినేషన్లు
    ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ నామినేషన్లు

    జూలై 31, 2026 నాటికి 5 నుండి 18 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు ఉండి, భారతదేశంలో నివసిస్తున్న పిల్లలు ఈ పురస్కారాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమైంది. వీటిని జూలై 31, 2026 లోపు https://awards.gov.in వెబ్‌సైట్ ద్వారా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. స్వయంగా చేసుకునే నామినేషన్లను (Self-nominations) కూడా స్వీకరిస్తారు.

    మహిళా మరియు శిశు అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన PMRBP కమిటీ ద్వారా ఎంపికలు నిర్వహిస్తారు. ఈ పురస్కారాలను డిసెంబర్ 26న 'వీర్ బాల్ దివస్' సందర్భంగా ప్రకటించి, న్యూఢిల్లీలో జరిగే ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భారత రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ప్రదానం చేస్తారు.

    దరఖాస్తు చేసే సమయానికి (జూలై 31 నాటికి) 5 నుండి 18 ఏళ్ల లోపు వయస్సు ఉండాలి. భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి, భారతదేశంలోనే నివసిస్తూ ఉండాలి.

    ఎంపికైన ప్రతి విజేతకు ఒక మెడల్ (పతకం), రూ. 1,00,000 (లక్ష రూపాయల) నగదు బహుమతి, ప్రశంసా పత్రం, గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనే అవకాశం దక్కుతుంది.

    ఆసక్తి కలిగిన వారు 2026 జూలై 31 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారిక అవార్డుల పోర్టల్ awards.gov.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా పౌరుడు అర్హులైన పిల్లలను నామినేట్ చేయవచ్చు, లేదంటే పిల్లలు స్వయంగా తమ పేర్లను నామినేట్ (Self-nomination) చేసుకోవచ్చు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    recommendedIcon
    News/News/PMRBP 2026 : ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ నామినేషన్లు స్టార్ట్.. ఎక్కడ అప్లై చేయాలి?
    News/News/PMRBP 2026 : ప్రధాన మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల్ పురస్కార్ నామినేషన్లు స్టార్ట్.. ఎక్కడ అప్లై చేయాలి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes