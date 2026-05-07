పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వాత్సల్య: చిన్న మొత్తాలతో పెద్ద కార్పస్
NPS Vatsalya: చిన్నారుల ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు భరోసా అయిన 'ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య' పథకానికి ఆరంభంలోనే అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నాయి. 2024 సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైన ఈ స్కీమ్లో ఇప్పటివరకు కేవలం 2.25 లక్షల మంది మాత్రమే చేరడం గమనార్హం.
పిల్లల పేరిట చిన్నప్పటి నుంచే పొదుపు అలవాటును పెంచడం, వారు 18 ఏళ్లు నిండాక ఆ నిధిని సాధారణ ఎన్పీఎస్ ఖాతాగా మార్చుకునే సౌలభ్యాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. అయితే, తాజా గణాంకాల ప్రకారం కేవలం 2,25,000 అకౌంట్లు మాత్రమే ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇందులో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల వాటానే సింహభాగం. ప్రభుత్వ బ్యాంకుల్లో 68,042 అకౌంట్లు తెరుచుకోగా, అందులోనూ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) 22,646 ఎన్రోల్మెంట్లతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీని తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వరుస స్థానాల్లో ఉన్నాయి.
మరోవైపు, ప్రైవేటు రంగానికి చెందిన దిగ్గజ బ్యాంకులు ఈ విషయంలో చాలా వెనకబడ్డాయి. ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ (ICICI) కేవలం 4,023 అకౌంట్లను మాత్రమే నమోదు చేయగా, హెచ్డీఎఫ్సీ (HDFC) 2,836, యాక్సిస్ బ్యాంక్ 2,433 అకౌంట్లకే పరిమితమయ్యాయి. వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యంలో భాగంగా పెన్షన్ పొందే సమాజాన్ని నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్న తరుణంలో, ఈ మందకొడి స్పందన ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభావం ఎలా ఉంది?
సాధారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తల్లిదండ్రులు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం బంగారం, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు లేదా రియల్ ఎస్టేట్పై ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతారు. స్టాక్ మార్కెట్లతో ముడిపడి ఉండే ఎన్పీఎస్ వంటి పథకాలపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ పూర్తిస్థాయి అవగాహన లేదు. చిట్ఫండ్స్ లేదా పోస్టాఫీసు పొదుపు పథకాలతో పోలిస్తే, ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య ఇచ్చే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను వివరించడంలో బ్యాంకులు విఫలమవుతున్నాయి. ఒకవేళ చిన్న వయసులోనే నెలకు రూ. 1,000 చొప్పున పెట్టుబడి పెడితే, వారు పదవీ విరమణ చేసే సమయానికి అది కోట్ల రూపాయల కార్పస్గా మారుతుంది. ఈ లాజిక్ను సామాన్యుల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది.
అవగాహన లోపమే శాపమా?
"పెన్షన్ అవగాహన లోపం వల్లే రిజిస్ట్రేషన్లు తక్కువగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఉద్యోగ నిబంధనల ప్రకారం చాలామంది ఎన్పీఎస్ అకౌంట్లు తెరుస్తారు కానీ, పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి అవగాహన పరిమితంగా ఉంటోంది" అని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా చీఫ్ ఎకనమిస్ట్ మదన్ సబ్నవిస్ అభిప్రాయపడ్డారు. చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఒకే కుటుంబంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అకౌంట్లు ఉండటం కంటే, ఇతర పొదుపు మార్గాల వైపు వెళ్లడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని ఆయన విశ్లేషించారు.
"ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్న తక్కువ స్పందన కేవలం ప్రారంభ దశలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు మాత్రమే. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం నిర్మాణాత్మకంగా బాగుంది. ఆర్థిక అక్షరాస్యత పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ఏళ్లలో ఈ సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది" అని ఓపీ జిందాల్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ రాహుల్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.
పీఎఫ్ఆర్డీఏ 'మిషన్ మోడ్' ప్లాన్
తక్కువగా ఉన్న నమోదు సంఖ్యను పెంచేందుకు పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (PFRDA) నడుం బిగించింది. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారీ స్థాయిలో క్యాంపెయిన్లు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ప్రధానంగా మే 1 నుండి జూన్ 30 వరకు, అలాగే ఆగస్టు 1 నుండి సెప్టెంబర్ 30 వరకు ప్రత్యేక ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నారు. అక్టోబర్లో నిర్వహించే 'ఎన్పీఎస్ దివస్' నాటికి గరిష్టంగా అకౌంట్లు ఓపెన్ చేయాలని బ్యాంకులకు ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి.
ప్రక్రియను సులభతరం చేయడం, బ్రాంచ్ స్థాయిలో సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా మధ్యతరగతి కుటుంబాలను ఆకట్టుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆదాయపు పన్ను చట్టం సెక్షన్ 80CCD కింద లభించే అదనపు రూ. 50,000 మినహాయింపు వంటి ప్రయోజనాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడమే ఇప్పుడు అధికారుల ముందున్న ప్రధాన లక్ష్యం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎన్పీఎస్ వాత్సల్య పథకానికి ఎవరు అర్హులు?
18 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న భారతీయ చిన్నారులందరూ ఈ పథకానికి అర్హులు. తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకులు (Guardians) పిల్లల పేరు మీద ఈ అకౌంట్ను ప్రారంభించవచ్చు.
2. ఈ పథకంలో కనిష్ట పెట్టుబడి ఎంత ఉండాలి?
ఈ పథకంలో చేరడానికి ఏడాదికి కనీసం రూ. 1,000 పెట్టుబడి పెట్టాలి. గరిష్ట పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఈక్విటీ, ప్రభుత్వ బాండ్లలో ఈ నగదును ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు.
3. పిల్లవాడికి 18 ఏళ్లు నిండాక ఈ అకౌంట్ ఏమవుతుంది?
పిల్లవాడికి మేజర్ వయసు రాగానే, ఈ 'వాత్సల్య' అకౌంట్ ఆటోమేటిక్గా సాధారణ ఎన్పీఎస్ ఖాతాగా మారిపోతుంది. అప్పటి నుండి ఆ వ్యక్తి స్వయంగా ఖాతాను నిర్వహించుకోవచ్చు.
4. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకోవచ్చా?
ఖాతా తెరిచిన మూడేళ్ల తర్వాత, కొన్ని నిర్దిష్ట కారణాల (విద్య, ఆరోగ్యం వంటివి) కోసం మొత్తం నిధిలో 25 శాతం వరకు విత్ డ్రా చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.