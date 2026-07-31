OnePlus N6x : వన్ప్లస్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్- 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో..
వన్ప్లస్ భారతదేశంలో తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ 'వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్'ని ఆవిష్కరించింది. 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16, ఏఐ కెమెరా ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర, డిస్కౌంట్లు, అమ్మకాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ వన్ప్లస్ భారత మార్కెట్లోకి మరో కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. 'వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్' పేరుతో ఈ ఫోన్ను శుక్రవారం లాంచ్ చేసింది. గత నెలలోనే భారత మార్కెట్లో విడుదలైన వన్ప్లస్ ఎన్6 మోడల్క సరసన ఇది చేరింది. గత మోడల్లో 8,000ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని అందించగా, ఈ కొత్త వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్ ఫోన్ను 7,000ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీతో రూపొందించారు.
ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, దీని పూర్తి ఫీచర్లు, ధర, ఆఫర్ల వివరాలు మీకోసం..
వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు..
డిజైన్ పరంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పాలి కార్బోనేట్ బాడీతో వస్తుంది. దుమ్ము, వాటర్ డ్రాప్స్ నుంచి రక్షణ కోసం ఐపీ64 రేటింగ్తో పాటు మిలిటరీ గ్రేడ్ మన్నిక ప్రమాణాలను కలిగి ఉంది. ఇది మార్కెట్లో 'ఐసీ బ్లూ', 'బర్గుండి రెడ్' రంగుల్లో లభించనుంది.
డిస్ప్లే: 6.8 అంగుళాల హెచ్డీ+ ఎల్సీడీ స్క్రీన్ను ఇందులో అందించారు. ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్, 1570 x 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ప్రాసెసర్ అండ్ పనితీరు: ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6360 అపెక్స్ చిప్సెట్ను వాడారు. 4జీబీ ర్యామ్, 128జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.
సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఏఐ ఫీచర్లు: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆక్సిజన్ ఓఎస్ 16పై ఈ ఫోన్ నడుస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండటానికి 13280 mm² వైశాల్యం గల వేపర్ కూలింగ్ ఛాంబర్ను అమర్చారు. ఫొటోగ్రఫీ కోసం ఏఐ ఎరేజర్, ఏఐ పోర్ట్రెయిట్ గ్లో, ఏఐ అన్బ్లర్, ఏఐ రిఫ్లెక్షన్ ఎరేజర్ వంటి అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్లో అత్యంత ప్రధానమైనది దీని 7,000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ. ఇది 15డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే దీని ద్వారా వేరే డివైజ్లను ఛార్జ్ చేసుకునేలా 6డబ్ల్యూ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
కెమెరా: ఫోన్ వెనుక వైపు పిల్-షేప్ (మాత్ర ఆకారపు) మాడ్యూల్లో 13 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. ఇది ఆటో ఫోకస్, 10ఎక్స్ డిజిటల్ జూమ్, డ్యూయల్-వ్యూ వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కేటాయించారు.
వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్ ధర, డిస్కౌంట్లు..
భారత్లో వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ప్రారంభ ధర: రూ. 18,999
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,499
లాంచింగ్ ఆఫర్లో భాగంగా నిర్దిష్ట బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులు, ఈఎంఐ లావాదేవీలపై రూ. 1,500 వరకు తక్షణ డిస్కౌంట్ను వన్ప్లస్ అందిస్తోంది. ఈ డిస్కౌంట్ తర్వాత 64GB వేరియంట్ రూ. 17,499 కే, అలాగే 128GB వేరియంట్ రూ. 19,499 కే లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై 6 నెలల వరకు నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ ఫోన్ విక్రయాలు ఆగస్టు 4వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. అధికారిక వెబ్సైట్ (OnePlus.in), వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, అమెజాన్లతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వన్ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్లు, ప్రముఖ రిటైల్ షాపుల్లో దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మరి మీరు ఈ వన్ప్లస్ ఎన్6ఎక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ని కొంటున్నారా?
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More