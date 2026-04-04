Smartwatch guide : మంచి స్మార్ట్వాచ్ కొనాలా? ఇవి తెలుసుకోండి..
Best Smartwatch : గడిచిన రెండు దశాబ్దాల్లో చేతి గడియారం రూపమే మారిపోయింది. కేవలం సమయం చూసే సాధనం నుంచి గుండె వేగాన్ని కొలిచే స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్గా ఇది పరిణామం చెందింది. మరి మంచి స్మార్ట్వాచ్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
గడిచిన రెండు దశాబ్దాల్లో మనం చూసిన అత్యంత స్పష్టమైన, భారీ మార్పుల్లో ఒకటి.. చేతి గడియారాల పరిణామం అనడంలో సందేహమే లేదు. ఇతర విషయాల కంటే కూడా, ప్రజలు గడియారాలను ఉపయోగించే విధానం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒకప్పుడు కేవలం సమయం, తేదీని చూసుకోవడానికి ఉపయోగించే ఒక చిన్న పరికరం, నేడు మన ఆరోగ్యాన్ని పర్యవేక్షించి, లొకేషన్ను ట్రాక్ చేసే, ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లు పంపే ఒక మినీ కంప్యూటర్లా మారిపోయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే, వ్రిస్ట్ వాచ్లు ఇప్పుడు మనం ధరించే అత్యంత తెలివైన టెక్నాలజీ పరికరాలుగా అవతరించాయి. ఇవి ఎందుకు ఇంత పాపులర్ అయ్యాయి? మంచి స్మార్ట్వాచ్ ఎలా కొనాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
స్మార్ట్వాచ్లు ఎందుకు అంత పాపులర్ అయ్యాయి?
స్మార్ట్వాచ్లు కేవలం సమయాన్ని చూపడానికే పరిమితం కాకుండా, అనేక ఫీచర్లను అందించడం వల్ల ప్రజల్లో వీటికి ఆదరణ పెరిగింది. నేడు స్మార్ట్వాచ్లు మీ ఫిట్నెస్, హార్ట్ రేట్, నీరు తాగే అలవాటు, మీరు వేసే అడుగులను ట్రాక్ చేస్తాయి. మీరు విరామం లేకుండా పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇవి మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తాయి. స్మార్ట్ఫోన్ ముట్టుకోకుండానే కాల్స్ మాట్లాడటం, సందేశాలు చూసుకోవడం వంటి సదుపాయాలు వీటి సొంతం. ఈ అద్భుతమైన ఫీచర్లన్నీ నేడు రూ. 5,000 లోపు ధరలోనే అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
స్మార్ట్వాచ్ కొనడానికి టాప్ 3 కారణాలు..
హెల్త్ ట్రాకింగ్: ఇవి మీ హృదయ స్పందన రేటు, రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలే కాకుండా నిద్ర నాణ్యత, ఒత్తిడి స్థాయిలు, మహిళల నెలసరి ఆరోగ్యాన్ని కూడా ట్రాక్ చేస్తాయి. కొన్ని వాచ్లలో ఈసీజీ తీసే సదుపాయం కూడా ఉంది, ఇది ప్రాణాంతక వ్యాధులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుందని నిరూపితమైంది.
రక్షణ, అత్యవసర ఫీచర్లు: ఆధునిక స్మార్ట్వాచ్లలో ‘ఎమర్జెన్సీ ఎస్ఓఎస్’, 'ఫాల్ డిటెక్షన్' వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఎవరైనా కింద పడిపోయి సహాయం కావాల్సి వస్తే, ఇవి వెంటనే సంబంధిత వ్యక్తులకు సమాచారం అందిస్తాయి. మొబైల్ నెట్వర్క్ లేని చోట శాటిలైట్ సేవలను ఉపయోగించుకునే సౌకర్యం కూడా కొన్నింటిలో ఉంది.
ఉత్పాదకత : కాల్స్ చేయడం, అలారాలు, రిమైండర్లు సెట్ చేసుకోవడం, క్యాలెండర్ చెక్ చేయడం, ఈమెయిల్స్ చూడటం, పోగొట్టుకున్న ఫోన్ను వెతకడం వంటి పనులు వీటితో సులభమవుతాయి.
కొనేముందు గమనించాల్సిన 5 ముఖ్యమైన అంశాలు..
బ్యాటరీ లైఫ్: ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. బ్యాటరీ పెద్దగా ఉంటే ఛార్జింగ్ అవసరం తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని ప్రీమియం వాచ్లను రోజూ ఛార్జ్ చేయాల్సి వస్తుంది, కానీ బడ్జెట్ వాచ్లు రోజుల తరబడి వస్తాయి.
డిస్ప్లే: ఎల్సీడీ, అమోఎల్ఈడీ రకాలు ఉంటాయి. ఎండలో కూడా స్పష్టంగా కనిపించే 'అమోఎల్ఈడీ' డిస్ప్లే ఉన్న వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
సైజు, మన్నిక: మీ మణికట్టుకు సౌకర్యవంతంగా ఉండే సైజును ఎంచుకోండి. అలాగే నీటిలో తడిసినా తట్టుకునేలా ఐపీ68 లేదా 5 ఏటీఎం వాటర్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి.
సెన్సార్లు: హార్ట్ రేట్ మానిటర్, SpO2 సెన్సార్, జీపీఎస్ వంటి ఖచ్చితమైన సెన్సార్లు ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి.
కనెక్టివిటీ: అన్నింటిలో బ్లూటూత్ ఉంటుంది, కానీ ఫోన్ లేకుండా స్వతంత్రంగా వాడాలనుకుంటే ఈ-సిమ్ సపోర్ట్ ఉండాలి.
క్లాసిక్ వాచ్ల హవా ఇంకా ఉందా?
ఖచ్చితంగా ఉంది! క్లాసిక్ వాచ్లు ఎప్పటికీ కనుమరుగు కావు. స్మార్ట్వాచ్ మార్కెట్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, టెక్నాలజీ కంటే సంప్రదాయానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే చోట ఇవే రారాజులు. ఇవి కేవలం సమయాన్ని చూపే పరికరాలు మాత్రమే కాదు, అద్భుతమైన పనితనం, వారసత్వానికి ప్రతీకలు. సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్తో ఇవి పాతబడిపోవు. వీటి బ్యాటరీ ఏళ్ల తరబడి వస్తుంది. ఇవి లగ్జరీకి చిహ్నం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. స్మార్ట్వాచ్లు క్లాసిక్ వాచ్లను భర్తీ చేస్తాయా?
ఇది మీ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది; టెక్నాలజీ, ఫిట్నెస్ ముఖ్యమనుకునే వారికి స్మార్ట్వాచ్లు, వారసత్వం, శైలి ముఖ్యం అనుకునే వారికి క్లాసిక్ వాచ్లు సరైనవి.
2. స్మార్ట్వాచ్ కొనేటప్పుడు ఏ డిస్ప్లే ఉత్తమమైనది?
అమోఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉత్తమమైనది, ఎందుకంటే ఇది ప్రకాశవంతంగా ఉండి నేరుగా సూర్యకాంతిలో కూడా అక్షరాలు స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తుంది.
3. స్మార్ట్వాచ్లలో బ్యాటరీ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది?
ఫీచర్లను బట్టి బ్యాటరీ లైఫ్ మారుతుంది; కొన్ని ప్రీమియం వాచ్లు రోజుకు ఒకసారి ఛార్జ్ చేయాల్సి రాగా, బడ్జెట్ మోడళ్లు సింగిల్ ఛార్జ్తో వారం రోజుల వరకు పనిచేస్తాయి.
