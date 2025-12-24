Edit Profile
    రికార్డుల వేటలో ప్లాటినం.. 2025లో బంగారం కంటే రెట్టింపు లాభం

    అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, డాలర్ బలహీనపడటంతో ప్లాటినం ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ ఏడాది ఏకంగా 162% వృద్ధితో ప్లాటినం రికార్డు స్థాయిలో $2,378 మార్కును తాకింది. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది పసిడి కంటే రెట్టింపు లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.

    Published on: Dec 24, 2025 2:36 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పసిడి ప్రియులకు బంగారం ధరలు షాక్ ఇస్తుంటే, ప్లాటినం ఏకంగా రికార్డుల మీద రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. బుధవారం (డిసెంబర్ 24, 2025) నాటి ట్రేడింగ్‌లో ప్లాటినం ధర ఒకానొక దశలో ఔన్స్‌కు $2,378 అనే చారిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయిని చేరుకుంది. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుండి ఇప్పటివరకు ప్లాటినం ఏకంగా 162% పెరగడం విశేషం. 1987 తర్వాత ప్లాటినం ధరలో ఇంతటి భారీ వార్షిక పెరుగుదల నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి.

    రికార్డుల వేటలో ప్లాటినం.. 2025లో బంగారం కంటే రెట్టింపు లాభం
    ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలివే:

    1. అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు: ముఖ్యంగా అమెరికా-వెనిజులా మధ్య పెరుగుతున్న భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్లను సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే విలువైన లోహాల వైపు మళ్ళించాయి.
    2. డాలర్ బలహీనత: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వచ్చే ఏడాది వడ్డీ రేట్లను మరింత తగ్గించవచ్చనే అంచనాలతో డాలర్ విలువ పడిపోవడం ప్లాటినం ధరలకు కలిసొచ్చింది.
    3. సరఫరా కొరత: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్లాటినం ఉత్పత్తి దేశమైన దక్షిణాఫ్రికాలో మైనింగ్ సమస్యల వల్ల వరుసగా మూడో ఏడాది కూడా ఉత్పత్తిలో లోటు కనిపిస్తోంది.
    4. వాహన రంగంలో డిమాండ్: పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లపై ఐరోపా సమాఖ్య (EU) 2035 నాటికి విధించాలనుకున్న నిషేధాన్ని సవరించడంతో, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కోసం ఉపయోగించే ప్లాటినంకు మళ్ళీ డిమాండ్ పెరిగింది.

    బంగారం, వెండి కంటే దూకుడుగా..

    సాధారణంగా అందరూ బంగారం పైనే దృష్టి పెడతారు. కానీ 2025లో ప్లాటినం రాబడి బంగారాన్ని మించిపోయింది.

    గోల్డ్: ఈ ఏడాది 80% పెరిగింది.

    సిల్వర్: అక్టోబర్‌లో వచ్చిన షార్ట్ స్క్వీజ్ వల్ల 150% లాభపడింది.

    ప్లాటినం: అన్నింటినీ వెనక్కి నెట్టి 162% వృద్ధితో కింగ్‌లా నిలిచింది.

    మరోవైపు పల్లాడియం ధర కూడా ఈ ఏడాది 121% పెరిగి, మూడేళ్ల గరిష్టమైన $2,022కి చేరుకుంది. అమెరికా అధ్యక్షుడి కఠిన వాణిజ్య విధానాలు, ఇతర దేశాలపై ఆంక్షల హెచ్చరికల నేపథ్యంలో విలువైన లోహాల ధరల జోరు ఇప్పుడప్పుడే తగ్గేలా కనిపించడం లేదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    (సూచన: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.)

