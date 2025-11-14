Edit Profile
    ఘోరంగా ఓడిపోయిన ఎన్నికల వ్యూహకర్త! బీహార్​లో ప్రశాంత్​ కిశోర్​కు 1 సీటు లేదు..

    ప్రశాంత్​ కిశోర్​కి చెందిన జన్​ సురాజ్​ పార్టీ.. బీహార్​ ఎన్నికల్లో ఘోర ప్రదర్శన చేసింది. జేఎస్పీకి 5 సీట్లు దాటవని ఎగ్జిట్​ పోల్స్​ అంచనా వేయగా.. వాస్తవంగా, రాష్ట్రంలో ఈ పార్టీ అసలు ఖాతానే తెరిచే అవకాశం కనిపించడం లేదు! 

    Published on: Nov 14, 2025 2:00 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    రాజకీయ వ్యూహకర్తగా అనేక పార్టీలను అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన ప్రశాంత్​ కిశోర్​, సొంత పార్టీని మాత్రం గట్టు దాటించలేకపోయారు. 2025 బీహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్​ కిశోర్​కి చెందిన జన్​ సురాజ్​ పార్టీ అత్యంత దారుణ ప్రదర్శన చేసింది. 5 సీట్లే వస్తాయన్న ఎగ్జిట్​ పోల్స్​ అంచనాలను సైతం తారుమారు చేస్తూ.. జేఎస్పీ ఒక్కటంటే ఒక్క సీటులో కూడా ఆధిక్యాన్ని సాధించలేకపోయింది. వస్తే 10 కన్నా తక్కువ సీట్లు లేదా 150 కన్నా ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయని ప్రశాంత్​ కిశోర్​ చెప్పిన కొన్ని రోజులకే.. జేఎస్పీ కనీసం ఖాతా కూడా తెరవలేకపోతుండటం గమనార్హం.

    జన్​ సురాజ్​ పార్టీ చీఫ్​ ప్రశాంత్​ కిశోర్​..
    ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పిందే జరిగింది..

    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు రెండు వారాల ముందు ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈ విధంగా అన్నారు:

    "బీహార్​ ఎన్నికల్లో మాకు 10 కంటే తక్కువ సీట్లు వస్తాయి లేదా 150 కంటే ఎక్కువ వస్తాయి. మధ్యలో ఆగము. ఎందుకంటే చాలా చర్చ జరిగింది. బీహార్ దుస్థితిని అంతం చేయడానికి ఇదే మార్గమని ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇప్పుడు, ప్రజలు నమ్మకంతో ముందడుగు వేస్తే, అన్ని సమీకరణాలు తప్పు అని నిరూపితమవుతాయి. ఒకవేళ అంతా విని, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత కూడా వారు ముందుకు రాకపోతే, మాకు 10 కంటే తక్కువ సీట్లు గెలిచే అవకాశం ఉంది."

    బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేఎస్పీ పనితీరు ఎలా ఉంది?

    జన్ సూరాజ్ పార్టీ మొత్తం 238 స్థానాల్లో పోటీ చేసింది. కానీ శుక్రవారం జరుగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో ఆ పార్టీ (మధ్యాహ్నం 1 గంట 20 నిమిషాలు) ఒక్క సీటులో కూడా ఆధిక్యంలో లేదు.

    ఎన్నికల ఫలితాలను అంచనా వేయడంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ వ్యక్తిగత నైపుణ్యం, వ్యూహాత్మక అవగాహన నిజమని ఈ ఫలితం నిరూపించింది. అయితే, ఇది ఆయన రాజకీయ పార్టీకి వచ్చిన విజయం కాదు.

    బీహార్ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేందుకు, అధికార కూటమి- మహాఘటబంధన్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ‘మూడవ శక్తి’ని స్థాపించాలనే ప్రశాంత్ కిషోర్ లక్ష్యం నెరవేరలేదు.

    ఎన్డీఏ కూటమి ఇంత నిర్ణయాత్మకంగా అధికారాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడం, జేఎస్పీ వంటి కొత్త పార్టీల తక్షణ ప్రాధాన్యతను, ప్రభావశీలతను పూర్తిగా తగ్గించింది. బీహార్ ఓటర్లు రెండు ప్రధాన కూటములకు మాత్రమే స్థానం కల్పించారు.

    భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ముందు, కిషోర్ తన వ్యూహాన్ని పూర్తిగా పునఃపరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది. కేవలం ప్రజా సమస్యలపై దృష్టి సారించడం మాత్రమే కాకుండా, బలమైన సంస్థాగత నిర్మాణం, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి తిరుగులేని మద్దతు కూడగట్టుకునే పద్ధతులపై ఆయన కృషి చేయాలి.

    బీజేపీ-జేడీయూ కూటమి ఈ భారీ విజయం బీహార్ ఓటర్లపై వారికున్న బలమైన పట్టును మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఈ బలమైన ఆధిపత్యం ముందు, జేఎస్పీ వంటి కొత్త సవాళ్లు తక్షణమే మనుగడ సాగించడం కష్టం.

    ముగింపులో, బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రశాంత్ కిషోర్ రాజకీయ ప్రణాళికకు ఒక పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా పరిగణించవచ్చు. ఆయన ప్రచారం ఆశించిన విధంగా ఓట్లను లేదా సీట్లను సాధించలేకపోయినా, ఆయన పార్టీపై చేసిన అంచనా మాత్రం నిజమైంది. భవిష్యత్తులో బీహార్ రాజకీయాల్లో నిలబడాలంటే, కిషోర్ తన విధానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

